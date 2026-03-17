Petro denuncia un presunto bombardeo de Ecuador en territorio colombiano y llama a Trump para evitar “ir a una guerra”

BOGOTÁ.– El presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunció el lunes un posible bombardeo por parte de Ecuador en el lado colombiano de la frontera, donde operan grupos narcotraficantes, y advirtió que espera los resultados de una investigación para evitar “ir a una guerra”.

El mandatario de izquierda, que sostiene una disputa comercial con su homólogo ecuatoriano Daniel Noboa, aseguró que su gobierno tiene pruebas de un ataque con una “bomba” lanzada desde un avión cerca de la línea limítrofe.

Petro durante un encuentro con miembros de la diáspora colombiana en la Biblioteca Conmemorativa Martin Luther King Jr., en Washington, el 5 de febrero de 2026 OLIVER CONTRERAS� - AFP�

“Están bombardeándonos desde el Ecuador y no son los grupos armados” ilegales, dijo durante una reunión televisada con sus ministros. “Ya van muchos estallidos. Ya hay una grabación que creo debe hacerse pública”, agregó el mandatario.

Petro agregó que reclamó además al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que “actúe” ante este supuesto bombardeo. “Pedí que llame al presidente de Ecuador porque nosotros no queremos ir a una guerra”, agregó, sin precisar la fecha en la que realizó la solicitud.

Noboa luego de dar un discurso en la ceremonia para conmemorar el aniversario de la fuerza aérea ecuatoriana en Quito, Ecuador, el 27 de octubre de 2025 Dolores Ochoa - AP

El mandatario colombiano tampoco detalló cuándo habría sucedido el supuesto ataque, que está siendo investigado a fines de “tomar las decisiones” correspondientes.

En tanto, el periodista Luis Carlos Vélez, citado por el medio colombiano El Tiempo, dijo que Noboa le aseguró que su país no bombardeó territorio colombiano y que la operaciones militares de Ecuador se están llevando a cabo exclusivamente dentro su territorio.

Guerra comercial

Colombia y Ecuador están en una guerra comercial desde febrero, cuando Noboa impuso aranceles a su vecino al reclamar a Petro por supuestamente no hacer suficientes esfuerzos para combatir el narcotráfico en la frontera.

Petro respondió con la misma medida y, pese a diferentes esfuerzos diplomáticos, la crisis se mantiene.

Noboa y Petro asisten a una ceremonia de condecoración para el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva en el palacio presidencial en la Ciudad de Panamá, el 28 de enero de 2026 Matias Delacroix - AP

Las fuerzas ecuatorianas dieron inicio el domingo a una ofensiva antinarco de dos semanas con apoyo de Estados Unidos. La operación se extenderá hasta el 31 de marzo, con restricciones de movimiento y el despliegue de más de 40.000 efectivos, acompañados de vehículos blindados, motocicletas y apoyo aéreo, en regiones consideradas corredores clave para el crimen organizado, como Guayas, Los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas y El Oro.

Noboa es muy cercano a Washington y su país forma parte del llamado “Escudo de las Américas”, una alianza de 17 países del continente –entre ellos, la Argentina– creada recientemente por Trump para enfrentar amenazas de seguridad.

Colombia no hace parte de ese acuerdo anunciado por Trump, que pasó de ser un enemigo de Petro a acercarse a él tras una reunión en la Casa Blanca el 3 de febrero.

El FBI en Ecuador

La semana pasada, Estados Unidos abrió su primera oficina del FBI en Ecuador, en un intento de colaborar con las autoridades del país para combatir al crimen organizado, según informó entonces la embajada de Washington en Quito.

Washington y Quito iniciaron este mes operaciones militares conjuntas en contra de los grupos criminales vinculados al narcotráfico que operan en territorio ecuatoriano y sus economías ilícitas, especialmente la minería ilegal.

Trump y Noboa posan para una foto al inicio de la Cumbre “Escudo de las Américas” en el Trump National Doral, en Miami, Florida, el 7 de marzo de 2026 SAUL LOEB� - AFP�

Si bien Ecuador no es productor de cocaína, en los últimos años se ha convertido en una importante ruta de narcotráfico hacia los mercados internacionales, en particular Estados Unidos.

“Con este memorando y con la creación de la unidad de confianza del FBI, mejoramos nuestra capacidad conjunta para identificar, desmantelar y llevar ante la justicia a quienes trafican drogas, lavan dinero, contrabandean armas y financian el terrorismo”, dijo el encargado de negocios de la embajada, Lawrence Petroni, citado en el mensaje en redes sociales.

El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, por su parte, aseguró que el FBI empezaría a trabajar en el país de manera inmediata y el gobierno estableció una nueva unidad en la policía ecuatoriana para el trabajo conjunto con el organismo norteamericano.

Agencias AFP, ANSA y Reuters y diario El Tiempo (GDA)