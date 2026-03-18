Un analista internacional explicó en detalle por qué fue tan potente el ataque en Beirut y el rol de Hezbollah en la guerra

Durante la madrugada de este miércoles 18 de marzo, el Ejército Israelí bombardeo Beirut y el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, anunció que el jefe de Inteligencia iraní Esmail Khatib, fue abatido durante la madrugada. En diálogo con LN+, Andrés Repetto sostuvo que se trató de uno de los ataques más fuertes y resaltó la importancia del edificio, ya que allí se operaba el Hezbollah.

Sobre los detalles del bombardeo, el analista explicó: “Es un misil que cae en la base del edificio”, y agregó: “Es una bomba tan poderosa que genera el derrumbe completo del edificio”.

Andres Repetto en LN+

Debido a los ataques por parte de Israel a Irán, Repetto sostuvo: “Un millón de personas desplazadas del sur del país, del sur del Líbano a a la capital, a Beirut, durmiendo en la calle”.

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