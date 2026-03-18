Delcy Rodríguez destituyó al histórico ministro de Defensa de Maduro

CARACAS.– Poco más de dos meses después de haber asumido la conducción del gobierno de Venezuela, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció este miércoles el desplazamiento de un hombre clave del régimen de Nicolás Maduro, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino.

Rodríguez afirmó que el general Gustavo López reemplazará a Padrino quien ocupaba el cargo desde 2014.

“Agradecemos al general Vladimir Padrino López por su entrega, su lealtad a la Patria y por haber sido, durante todos estos años, el primer soldado en la defensa de nuestro país”, escribió Rodríguez en Telegram. “Seguros estamos de que asumirá con el mismo compromiso y honor las nuevas responsabilidades que le serán encomendadas”, agregó, sin detallarlas.

El reemplazante, Gustavo González López, había sido designado pocos días después de la caída de Maduro como jefe de la guardia presidencial y de la temida dirección de contrainteligencia.

El expresidente Nicolas Maduro junto al exministro de Defensa, Vladimir Padrino López JUAN BARRETO - AFP

Padrino fue el arquitecto de la “lealtad absoluta” que los militares venezolanos juraron a Maduro hasta su caída.

Con el máximo rango militar del país, Padrino era el ministro de Defensa desde octubre de 2014 y representante de Maduro en una Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) altamente ideologizada y golpeada tras la incursión estadounidense del 3 de enero.

Los militares rápidamente respaldaron el nombramiento de Rodríguez, con Padrino al frente de la Defensa. Pero la presidenta encargada de Venezuela nunca había cultivado un nexo con los uniformados.

Según indicaron algunas fuentes, era probable que Padrino fuera reemplazado, pero se lo había mantenido en su puesto tras la captura de Maduro, para garantizar la estabilidad en las fuerzas armadas.

Delcy Rodríguez (en el centro), habla junto al ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López (segundo desde la izquierda), y al ministro de Relaciones Internas, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello (segundo desde la derecha), durante una reunión del consejo de ministros en la sede de la Vicepresidencia en Caracas, el 4 de enero de 2026 MARCELO GARCIA - Miraflores press office

Desde que asumió el cargo Rodríguez no había tocado la cúpula militar, manteniendo en sus cargos no solo a Padrino sino a Domingo Hernández Lárez, jefe del Comando Estratégico Operacional (CEO), que está a cargo de la tropa.

Pero remplazó al jefe de su guardia presidencial, que es el mismo de la agencia de contrainteligencia, al tiempo que cambió a los generales de 12 de 28 comandancias regionales.

Un leal de Maduro

Padrino, de 62 años, defendió la doctrina “chavista” con la que hoy se define la institución y abrazó la consigna de “unión cívico-militar” que impulsó primero el fallecido mandatario Hugo Chávez (1999-2013) y mantuvo Maduro.

Los expertos consideran que Padrino era el rostro de Maduro dentro de la Fuerza Armada, y que tuvo la habilidad de mantener a los uniformados unidos detrás del líder chavista, sin riesgos de un golpe de Estado.

Vladimir Padrino López PEDRO MATTEY - AFP

Sin embargo, la nueva presidenta dio un vuelco a la conflictiva relación con Washington que caracterizó los 27 años de gobiernos chavistas. Suscribió acuerdos petroleros, accedió a la liberación de presos políticos y trabaja en favor de la reanudación de relaciones diplomáticas.

Ese vínculo choca con el carácter “antimperialista” que pregona una Fuerza Armada que quedó humillada el 3 de enero, cuando Estados Unidos desplegó un operativo militar sobre Caracas que derivó en la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Además de las armas, los militares controlan empresas de minería, petróleo y distribución de alimentos, así como las aduanas e importantes ministerios, en medio de numerosas denuncias de abusos y corrupción.

Agencia AFP