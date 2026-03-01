Cómo el conflicto en Medio Oriente amenaza el suministro de petróleo y sacude a los mercados

LONDRES.- La escalada en Medio Oriente tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán que mataron al líder supremo iraní, el ayatollah Ali Khamenei, puso en jaque el estrecho de Ormuz, una de las principales arterias del suministro energético mundial, por la que pasa alrededor del 20% del petróleo comercializado.

En medio del conflicto, el precio internacional del petróleo saltó un 10%, situándolo en los 80 dólares por barril en el mercado bursátil, y encendió las alarmas sobre la estabilidad financiera global. La Guardia Revolucionaria de Irán advirtió el sábado que la vital vía fluvial era “insegura” debido a las hostilidades y que, por lo tanto, permanece cerrada a los barcos. Aunque no se anunció un cierre administrativo por parte del gobierno central, el terreno se encuentra bajo presión.

La incertidumbre llevó a que importantes armadores suspendieran sus envíos de petróleo y gas. Datos de seguimiento marítimo de la plataforma MarineTraffic, citados por Reuters, indicaron que al menos 150 petroleros se encuentran anclados en aguas abiertas del Golfo, fuera del estrecho, a la espera de condiciones seguras. Estos buques están agrupados frente a las costas de grandes productores como Irak, Arabia Saudita y Qatar.

Asimismo, países como Grecia ya recomendaron a su flota evitar la zona. “Nuestros barcos permanecerán en el puerto durante varios días”, afirmó a Reuters un alto ejecutivo de una importante oficina de operaciones bajo condición de anonimato.

Situado entre Omán, los Emiratos Árabes Unidos e Irán, la vital vía fluvial tiene 33 kilómetros de ancho en su punto más angosto y la ruta de navegación es de 3 kilómetros de ancho en cada dirección.

Por este canal transitan diariamente unos 20 millones de barriles de petróleo, lo que representa un comercio energético anual de aproximadamente 500.000 millones de dólares, según datos de la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA).

El impacto de un bloqueo total sería devastador para las economías de Asia. La EIA estima que el 84% de las exportaciones de crudo y el 83% del gas natural licuado (GNL) que pasan por Ormuz tienen como destino mercados como China, India, Japón y Corea del Sur. Estos países representaron el 69% del consumo total de crudo que transitó por el estrecho el año pasado y dependen de este flujo ininterrumpido para sostener sus redes eléctricas y fábricas.

La situación empeoró este domingo luego de que la Guardia Revolucionaria de Irán anunciara que atacó a tres petroleros estadounidenses y británicos en el golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz. Muyu Xu, analista sénior de petróleo crudo de Kpler, señaló en declaraciones a Al Jazeera que este incidente marca un cambio de estrategia: “Indica una clara escalada del conflicto y un cambio de objetivos: de instalaciones puramente militares a activos energéticos”.

La Oficina de Operaciones Comerciales Marítimas del Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés) confirmó estar al tanto de una “actividad militar significativa” en la zona.

Según la experta, el tráfico marítimo cayó drásticamente mientras aumenta el número de buques inactivos por temor a las represalias de Teherán, que ya han apuntado a activos en Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Bahréin, Jordania y Arabia Saudita.

Cómo la tensión en la zona afecta el precio del crudo

Las proyecciones económicas son sombrías si el conflicto se prolonga. Hasta el momento, el crudo Brent subió alrededor de un 20% en lo que va del año, hasta situarse en torno a los 73 dólares por barril. Sin embargo, algunos analistas advierten que un conflicto prolongado que afecte el suministro podría impulsar el precio hasta los 100 dólares, con un eventual impacto de entre 0,6 y 0,7 puntos porcentuales sobre la inflación global.

Ali Vaez, director del proyecto sobre Irán en el International Crisis Group, advirtió en diálogo con Al Jazeera que un cierre de la vía interrumpiría una quinta parte del petróleo comercializado globalmente de la noche a la mañana.

“Los precios no solo se dispararían, sino que subirían violentamente solo por el miedo. El shock repercutiría mucho más allá de los mercados energéticos, endureciendo las condiciones financieras, alimentando la inflación y empujando a las economías frágiles hacia la recesión en cuestión de semanas”, afirmó Vaez.

Hamad Hussain, economista especializado en clima y materias primas de la firma Capital Economics con sede en el Reino Unido, señaló que si el crudo alcanza los 100 dólares por barril y se mantiene en ese nivel, podría sumar entre un 0,6% y un 0,7% a la inflación mundial.

“Esto podría desacelerar el ritmo de flexibilización monetaria por parte de los principales bancos centrales, particularmente en los mercados emergentes, donde los responsables de las políticas tienden a ser más sensibles a las oscilaciones de los precios de las materias primas”, explicó al mismo diario citado.

Según medios estatales iraníes, cualquier resolución definitiva sobre el cierre del estrecho debe ser tomada por el Consejo Supremo de Seguridad Nacional y ratificada posteriormente por el gobierno.

