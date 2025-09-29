Cómo fue el ataque con drones de Rusia a Kiev que dejó cuatro muertos

Rusia ejecutó este domingo un ataque con drones y misiles contra Ucrania que se prolongó durante 12 horas. La ofensiva sobre Kiev y otras regiones del país provocó la muerte de al menos cuatro personas en la capital y dejó decenas de heridos y graves daños en infraestructuras civiles.

Cómo fue la ofensiva aérea rusa en Kiev

El ataque comenzó en la madrugada del domingo y se extendió por medio día. El Estado Mayor General de Ucrania informó que se lanzaron un total de 643 drones y misiles, incluidos proyectiles de crucero, contra las regiones orientales, centrales y del sur del territorio ucraniano. Los sistemas de defensa aérea trabajaron para interceptar los objetivos.

Al menos cuatro personas murieron en Kiev, entre ellas una niña de 12 años Efrem Lukatsky� - AP�

En la capital, el impacto de los proyectiles dejó un escenario de devastación. Mark Serguéiev, un residente de 35 años, relató el momento del impacto en su departamento mientras su familia dormía. “Todavía no puedo creer que los niños estén vivos. El techo fue arrancado justo encima de la cama de mi hijo mayor”, contó.

Otra vecina, Anna, de 26 años, explicó que su apartamento quedó cubierto de escombros. “Escuché un cohete volar durante mucho tiempo, luego hubo una explosión y las ventanas se rompieron”, detalló.

Cuál fue el saldo de víctimas y daños materiales

Las autoridades ucranianas confirmaron al menos cuatro muertos solo en la capital, entre ellos una niña de 12 años. Advirtieron que más víctimas podrían aparecer a medida que los equipos de rescate avanzan en la remoción de escombros. Los rescatistas utilizaron maquinaria pesada para despejar los restos de edificios casi completamente destruidos.

Rusia lanzó un total de 643 drones y misiles contra distintas regiones de Ucrania Aleksandr Gusev� - SOPA Images via ZUMA Press Wire�

Además de las víctimas fatales en Kiev, más de 40 personas resultaron heridas en las regiones de Zaporiyia, Odesa, Sumy, Cherkasy y Mykolaiv. El Ministerio de Exteriores de Ucrania indicó que, además de los edificios residenciales, un centro de cardiología y un jardín de infantes fueron algunos de los objetivos atacados. El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, publicó fotos de complejos de viviendas envueltos en llamas, con los servicios de emergencia en plenas tareas de extinción y rescate.

La reacción de Ucrania y la respuesta de Rusia

Tras los bombardeos, el presidente Zelenski afirmó que su país merece el máximo respaldo internacional. “Rusia quiere seguir luchando y matando, y merece solo la presión más dura del mundo”, dijo.

Las palabras de Zelenski tras el ataque

El mandatario acusó al Kremlin de obtener beneficios con la continuidad de la guerra y el terror a través de la venta de energía. También reiteró que Ucrania tiene la intención de atacar la capacidad rusa para financiar el conflicto y forzar a Moscú a una negociación.

El gobierno de Moscú, por su parte, afirmó que solo atacó objetivos militares durante el asalto. Esta postura se repite desde el inicio del conflicto, sin reconocer ataques de sus fuerzas contra civiles. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, advirtió el sábado en la Asamblea General de la ONU en Nueva York que “cualquier agresión contra mi país será respondida con una respuesta decidida”.

La respuesta internacional y la crisis nuclear

La escalada generó una reacción inmediata de los países vecinos. Las fuerzas armadas de Polonia informaron a través de la red social X que Varsovia desplegó aviones de combate en su espacio aéreo. El país también puso sus sistemas de defensa aérea en alerta máxima como respuesta a los ataques rusos.

Polonia desplegó aviones de combate y puso sus sistemas de defensa aérea en alerta máxima Czarek Sokolowski - AP

Varios países europeos acusaron a Rusia en las últimas semanas de violar su espacio aéreo con drones y aviones. La OTAN considera estas acciones una prueba de la determinación de la alianza para defenderse. Rusia negó su responsabilidad en estas incursiones.

Zelenski anunció que Ucrania recibió un sistema de defensa aérea Patriot de fabricación estadounidense desde Israel. Se espera la llegada de dos sistemas más en breve. El anuncio se produjo tras el regreso del presidente de su viaje a Nueva York. Las relaciones de Israel con Moscú se enfriaron a medida que Rusia se acerca a Irán.

Tanto Kiev como Moscú informaron el sábado que la planta nuclear de Zaporiyia, la más grande de Europa y actualmente ocupada por fuerzas rusas, permaneció desconectada de la red eléctrica durante cuatro días, lo que alimenta los temores de un posible incidente nuclear.

