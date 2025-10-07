Cómo funcionarán las inversiones del Vaticano después del primer cambio de León XIV

A casi cinco meses de su elección, el papa León XIV concretó su primer ajuste en las finanzas vaticanas, al derogar una disposición de Francisco que concentraba las inversiones en el Instituto para las Obras de la Religión (IOR), conocido como el banco del Vaticano. La medida, oficializada mediante un motu proprio, responde a recomendaciones del Consejo para la Economía, con el fin de tener una gestión más colaborativa y transparente.

Cómo funcionarán las inversiones del Vaticano después del primer cambio de León XVI

El motu proprio “Coniuncta Cura” (“Cuidado conjunto”) aborda las actividades financieras y revoca la medida de Francisco del 23 de agosto de 2022. Esta disposición había convertido al IOR en el único ente autorizado para manejar las inversiones. León XIV explicó que la “corresponsabilidad en la comunión” es un principio fundamental para el servicio de la curia romana, tal como lo estableció el papa Francisco en la constitución Apostólica Praedicate Evangelium del 19 de marzo de 2022. La responsabilidad compartida en las actividades de inversión financiera requiere consolidar las disposiciones existentes y definir claramente los roles y competencias de cada institución, fomentando la colaboración. La APSA recupera la potestad de invertir, utilizando las estructuras del IOR si lo considera pertinente. León XIV firmó este documento el 29 de septiembre pasado.

El papa León XIV firmó su primer motu proprio sobre actividades financieras Alessandra Tarantino - AP

Tras evaluar las recomendaciones aprobadas por el Consejo para la Economía y consultar a expertos, León XIV implementó este cambio en la gestión económica. Se abrogó un “rescriptum” de Francisco del 23 de agosto de 2022, que interpretaba de manera diferente el artículo 219 de la constitución apostólica Praedicate Evangelium.

Praedicate Evangelium: el marco normativo

El artículo 219 de la constitución apostólica Praedicate Evangelium, que reformó la curia romana, establece que las actividades de inversión deben cumplir con las disposiciones del Comité para las Inversiones y respetar la política de inversión aprobada. La APSA generalmente utiliza la estructura interna del IOR para las actividades de inversión, a menos que los órganos competentes consideren más eficiente recurrir a intermediarios financieros en otros estados.

La constitución apostólica Praedicate Evangelium establece las bases para la gestión de inversiones en el Vaticano Gregorio Borgia - AP

Reacciones a la medida

Una fuente informada informó a LA NACION que esta medida “Esto acaba con muchas disfuncionalidades en las inversiones y era lo que decía el papa Francisco, aunque estaba mal expresado en aquella medida que ahora se ha derogado”.

La visión de León XIV sobre la economía vaticana

En una entrevista con la periodista estadounidense Elise Ann Allen, para su biografía León XIV, ciudadano del mundo, misionero del siglo XXI, el Papa destacó la necesidad de continuar con la reforma económica iniciada por Francisco y afirmó que la crisis económica vaticana no es tan grave y planteó la importancia de mejorar la comunicación entre los diversos entes.

“Creo que ya durante el tiempo de Francisco se tomaron medidas significativas para establecer nuevos controles y equilibrios sobre cómo sería la operación financiera, cómo funcionaría. Ha habido algunas cosas muy positivas en ese sentido, por lo que los resultados se están viendo. No estoy diciendo que podamos relajarnos y decir que la crisis ha terminado. Creo que tenemos que seguir trabajando en esto, pero no me quita el sueño, y es importante que comuniquemos un mensaje diferente”, aseguró. El Papa mencionó una reunión con el Consejo de Economía, otra estructura creada por Francisco para supervisar las diferentes entidades. “Estuvieron de acuerdo conmigo, dijeron que parte de nuestro problema ha sido la comunicación”, expresó.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Elisabetta Piqué.