Cómo son los lanzamisiles Hawk que llegarán a Ucrania para reforzar a sus tropas

WASHINGTON.- Estados Unidos está considerando la posibilidad de enviar a Ucrania equipos de defensa aérea Hawk antiguos almacenados para ayudarla a defenderse de los ataques rusos con drones y misiles de crucero, según confirmaron dos funcionarios estadounidenses.

Los misiles interceptores Hawk serían una mejora de los sistemas de misiles Stinger- un sistema de defensa aérea más pequeño y de menor alcance- que Estados Unidos ya ha enviado para contrarrestar la invasión rusa.

Sistemas de defensa de misiles HAWK picture alliance - picture alliance

El gobierno del presidente Joe Biden utilizará la Autoridad Presidencial de Reducción (PDA) para transferir los equipos Hawk, que se basan en la tecnología de la época de Vietnam, pero que han sido mejorados varias veces. La PDA permite a Estados Unidos transferir rápidamente artículos y servicios de defensa de sus existencias sin la aprobación del Congreso en respuesta a una emergencia.

El sistema Hawk, cuyas siglas significan “asesino guiado a lo largo de su vuelo” (Homing All the Way Killer), es el predecesor del sistema de defensa antimisiles Patriot, fabricado por Raytheon Technologies, que sigue estando fuera de la mesa para Ucrania, según dijo un funcionario estadounidense.

Biden prometió a su homólogo ucraniano, Volodimir Zelensky, que Washington proporcionaría a Ucrania sistemas aéreos avanzados tras una devastadora descarga de misiles por parte de Rusia a principios de este mes.

El Secretario General de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo hace unas semanas que España tiene la intención de enviar cuatro lanzadores Hawk.

“Agradezco a mi colega española Margarita Robles por la decisión de enviar cuatro sistemas de defensa aérea Hawk a Ucrania (...) Hay mas Hawk en camino. Hoy la defensa aérea es una prioridad no sólo para Ucrania, sino para toda Europa”, agradeció en un posteo de Twitter el ministro de Defensa ucraniano Oleksii Reznikov a su homóloga española días atrás.

Agradezco a mi 🇪🇸 colega Margarita Robles por la decisión de enviar 4 sistemas de defensa aérea Hawk a 🇺🇦. Es una respuesta rápida para la solicitud de 🇺🇦 en #Ramstein 6

Hay más Hawks en camino.

Hoy la defensa aérea es una prioridad no solo para 🇺🇦, sino para toda Europa.🇺🇦🤝🇪🇸 — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) October 13, 2022

Cómo funcionan

Este sistema de defensa se caracteriza por ser misiles tierra-aire de mediano alcance que cuenta con radares que permiten la detección de aeronaves que vuelan a las altitudes más bajas en presencia de un fuerte desorden en el suelo, explicó el sitio Global Security.

Los misiles miden 5,120 metros de largo y 0,356 de diámetro, un alcance de 40 kilómetros y alcanza una velocidad de algo más de 800 metros/segundo. Fueron adquiridos por el Ejército de Estados Unidos en 1959 y España los incorporó en sus Fuerzas Armadas en los años 60. Los sistemas estadounidenses llevan décadas almacenados.

Los sistemas de defensa de misiles HAWK fueron adquiridos por el Ejército de Estados Unidos en 1959 Langevin Jacques - Sygma

Las fuentes estadounidenses confirmaron que se está estudiando la posibilidad de enviar un PDA a finales de esta semana. Probablemente, el tamaño del paquete de ayuda militar será de la mitad de los recientemente enviados, que han sido de alrededor de 700 millones de dólares.

Desde que Rusia lanzó su invasión a Ucrania el 24 de febrero, que califica de “operación especial”, Estados Unidos ha enviado a Kiev ayuda para la seguridad por un valor de unos 17.600 millones de dólares.

