La desaparición de la madre de Savannah Guthrie: qué se sabe del caso que conmociona a EE.UU.

TUCSON, Arizona.– En un caso que genera una fuerte conmoción en Estados Unidos, la popular conductora del programa Today de NBC, Savannah Guthrie, envió el miércoles un mensaje público al presunto secuestrador de su madre en el que afirmó que su familia está dispuesta a dialogar, pero exige pruebas de que la mujer de 84 años sigue con vida.

En un video grabado y publicado en redes sociales, Guthrie dijo que su familia se enteró por informes periodísticos de la existencia de una carta de rescate por Nancy Guthrie, quien está desaparecida desde el domingo y las autoridades creen que fue sacada de su casa en Arizona contra su voluntad.

Savannah Guthrie pide prueba de vida de su madre

“Estamos listos para hablar. Sin embargo, vivimos en un mundo en el que las voces y las imágenes se manipulan con facilidad”, dijo Savannah Guthrie mientras leía un comunicado. “Necesitamos saber, sin ninguna duda, que está viva y que usted la tiene. Queremos saber de usted y estamos listos para escuchar. Por favor, comuníquese con nosotros”.

Según informó la oficina del sheriff del condado de Pima, Nancy Guthrie fue vista por última vez alrededor de las 21.45 del sábado (1.45 en la Argentina), cuando un familiar la dejó en su casa tras cenar juntos. Fue reportada como desaparecida al mediodía del domingo, luego de que no se presentara en una iglesia.

La familia publicó el mensaje después de que la policía realizara el miércoles una búsqueda durante varias horas en el interior y en los alrededores de la vivienda de Nancy.

Savannah Guthrie llega a la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, en Washington, el 27 de abril de 2024 DREW ANGERER� - AFP�

Varios medios locales informaron haber recibido el martes presuntas notas de rescate, que entregaron a los investigadores. La oficina del sheriff había indicado que estaba tomando esas notas y otras pistas en serio, pero se negó a hacer más comentarios.

Savannah Guthrie, de 54 años, es conocida principalmente como una de las conductoras del popular programa matutino de NBC Today, rol que ocupa desde 2012.

Tras trabajar en medios locales y como abogada, se incorporó a NBC News en 2007. Fue corresponsal en la Casa Blanca, condujo ediciones de Meet the Press y de NBC Nightly News.

Mensaje publicado por Trump sobre su conversación con Savannah Guthrie. Fuente: Truth Social

La Casa Blanca informó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó y habló con Savannah Guthrie el miércoles.

“Hablé con Savannah Guthrie y le hice saber que estoy ordenando que TODAS las fuerzas federales del orden estén a total disposición de la familia y de las autoridades locales, de inmediato”, escribió Trump en una publicación en Truth Social.

“Estamos desplegando todos los recursos para traer a su madre de regreso a casa sana y salva”, agregó el magnate.

Primer indicio

Cuando Nancy Guthrie no se presentó a su habitual servicio religioso del domingo, una amiga alertó a la familia, explicó Chris Nanos, sheriff del condado de Pima. Al ir a la casa de Guthrie y no encontrarla, los familiares llamaron al 911.

Las autoridades respondieron al mediodía del domingo y desplegaron un operativo de búsqueda y rescate que incluyó voluntarios, perros, drones y un helicóptero para intentar localizarla.

Según las autoridades, había señales de ingreso forzado en la vivienda del barrio Catalina Foothills.

Agentes de las fuerzas de seguridad frente a la vivienda de Nancy Guthrie, cerca de Tucson, Arizona, el 2 de febrero de 2026 Sejal Govindarao� - AP�

En una conferencia de prensa el lunes, el sheriff Nanos describió la vivienda de Nancy Guthrie como “una escena del crimen” y agregó que vieron “algunas cosas en la casa que resultaron preocupantes”, sin dar más detalles.

También señaló que Nancy Guthrie tiene movilidad reducida y necesita medicación cada 24 horas, y que podría morir si no la recibe.

En un aviso de persona desaparecida, la mujer fue descripta como de 1,65 metros de estatura, con cabello castaño y ojos azules, y como una persona “vulnerable”. Las autoridades indicaron que se encuentra mentalmente lúcida y que no se trata de un caso relacionado con demencia.

La imagen de la búsqueda de Nancy Guthrie Pima County Sheriff’s Department�

El mensaje de la familia

La búsqueda se volvió más urgente al entrar en su cuarto día, el miércoles. La oficina del sheriff dijo que todavía no contaba con una pista sólida y pidió ayuda al público.

“El tiempo no está de nuestro lado”, dijo Nanos en una entrevista el martes.

Entrada la noche del miércoles, la familia publicó el video en redes sociales, en el que la conductora intentó contener las lágrimas mientras estaba sentada entre sus hermanos mayores, Annie y Camron, y leía unas notas. Dijo que ella y sus hermanos estaban dispuestos a escuchar ofertas de rescate y que habían oído hablar de posibles cartas de rescate enviadas a medios de comunicación.

Savannah Guthrie asiste a la tercera gala anual por el Día Mundial de la Salud Mental, el 9 de octubre de 2025, en Nueva York Evan Agostini� - Invision�

La oficina del sheriff indicó el martes que estaba “al tanto de los informes que circulan sobre posibles notas de rescate”, después de que el sitio de noticias de celebridades TMZ dijera haber recibido una el martes en la que se exigía un pago en bitcoin. Un presentador de KOLD, la afiliada de CBS en Tucson, dijo que la emisora también había recibido una nota de rescate. No estaba claro si esos mensajes fueron enviados por alguien que se crea involucrado en la desaparición.

Savannah Guthrie se mostró por momentos visiblemente emocionada durante la grabación, con la voz quebrada. Sonrió y miró a cámara al dirigirse directamente a su madre, y dijo que la familia estaba rezando por ella y que había personas buscándola.

Savannah Guthrie llega a la fiesta de Vanity Fair posterior a los premios Oscar el domingo 27 de marzo de 2022, en Beverly Hills, California Evan Agostini� - Invision�

“Mamá, si estás escuchando esto, eres una mujer fuerte. Eres la preciosa hija de Dios”, dijo la presentadora.

Savannah Guthrie describió a su madre como una “mujer bondadosa, fiel, leal y ferozmente amorosa, llena de bondad y de luz”, y dijo que era divertida, vivaz e inteligente.

“Hablen con ella y lo van a ver”, afirmó la conductora.

Ningún sospechoso identificado

Las autoridades no ofrecieron el miércoles una actualización detallada sobre la búsqueda. La oficina del sheriff informó que los detectives siguen entrevistando a todas las personas que tuvieron contacto con Nancy Guthrie el fin de semana pasado, pero que no se ha identificado a ningún sospechoso ni persona de interés.

Nanos sugirió que existe material de video proveniente de algunas cámaras, aunque no dio más detalles, y agregó: “Todo eso ya fue entregado y estamos haciendo todo lo posible junto con las empresas que son dueñas de esas cámaras o que las construyeron”.

El sheriff del condado de Pima, Chris Nanos, habla con la prensa el 3 de febrero de 2026 en Tucson, Arizona JAN SONNENMAIR� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

El sheriff Nanos dijo el martes que los investigadores habían tomado muestras de ADN en la casa de Guthrie, pero que podrían pasar varios días antes de que arrojen resultados concluyentes.

Los investigadores señalaron que no se ha descartado la posibilidad de que Nancy Guthrie haya sido un objetivo específico.

El sheriff del condado de Pima, Chris Nanos, habla con los medios el 3 de febrero de 2026 en Tucson, Arizona JAN SONNENMAIR� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

Jim Mason, veterano comandante de un grupo de búsqueda y rescate del condado de Maricopa, no participa en la búsqueda de Guthrie, pero señaló que el terreno desértico puede dificultar la localización de personas desaparecidas. Explicó que puede ser complicado inspeccionar zonas densas de árboles de mezquite, cactus y otra vegetación propia del desierto.

“Algunas áreas son tan espesas que no se puede ni circular en vehículo”, dijo Mason.

Apoyo a los Guthrie

La conductora de Today creció en Tucson, se graduó en la Universidad de Arizona y trabajó anteriormente como periodista y presentadora en la estación de televisión KVOA de Tucson. Sus padres se establecieron en Tucson en la década de 1970, cuando ella era chica.

Actualmente, vive en Nueva York con su esposo, el consultor en comunicaciones Michael Feldman, y sus dos hijos. También ha escrito libros infantiles.

Vecinos de Nancy Guthrie muestran su apoyo a la familia en el área metropolitana de Tucson, Arizona, el 3 de febrero de 2026 Sejal Govindarao� - AP�

Por tercer día consecutivo, Today abrió su emisión el miércoles con la desaparición de Guthrie, aunque Savannah Guthrie no estuvo en la conducción. NBC Sports informó el martes que la conductora no cubrirá los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026 “mientras se concentra en estar con su familia durante este difícil momento”.

La menor de tres hermanos, Savannah ha dicho que le debe a su madre haber mantenido unida a la familia después de que su padre muriera de un ataque cardíaco a los 49 años, cuando ella tenía apenas 16.

Unas doscientas personas asistieron a una vigilia vespertina por Nancy Guthrie en una iglesia de Tucson, donde escucharon oraciones y colocaron velas encendidas sobre un altar. Un sacerdote rezó para que Dios reconforte a Guthrie y la devuelva a casa junto a quienes la aman.

La iglesia episcopal St. Philip’s in the Hills celebró un servicio con velas por Nancy Guthrie, en Tucson, Arizona, el 4 de febrero de 2026 Mamta Popat / Arizona Daily Star� - Arizona Daily Star�

Luego, Jeremy Thacker, con lágrimas en los ojos, describió la angustia y la sensación de impotencia que le provoca la desaparición de Guthrie. Thacker trabajó con Savannah Guthrie en una estación de noticias local y ambos compartieron la experiencia de haber perdido a sus padres a temprana edad. Además, su propia hermana fue secuestrada cuando él era joven.

Thacker dijo que conocía a Nancy Guthrie como una mujer lúcida, con los pies sobre la tierra y sincera. “Todos estamos conteniendo la respiración”, afirmó.

Agencia AP y diario The New York Times