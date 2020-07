Con récord de contagios, Florida es el nuevo foco de la pandemia en EE.UU.

La reapertura de las playas en Miami Fuente: AFP

Rafael Mathus Ruiz Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 12 de julio de 2020 • 20:59

WASHINGTON.- En un solo día, 15.299 contagios de coronavirus confirmados. Florida marcó un nuevo hito de la pandemia en Estados Unidos , donde el gobierno de Donald Trump continúa brindando señales a favor de la reapertura del país, sin atisbo, aún, de una estrategia nacional nítida para apagar los fogonazos en el sur.

Desde la llegada del coronavirus al país, a principios de año, ningún estado había tenido tantos casos nuevos de Covid-19 confirmados en un día . Florida quebró el récord de Nueva York de mediados de abril, cuando el país estaba recluido para intentar contener el virus, aunque sin llegar a una cuarentena como Italia , España o la Argentina . La curva de contagios ahora se empina, y en la última semana los casos diarios confirmados superaron los 60.000 por los rebrotes en estados del Cinturón del Sol: Florida, Texas y Arizona y California, el más poblado.

"Mirás a DC, Maryland, Nueva Jersey, Connecticut, Massachusetts, Indiana, Ohio, Illinois, el que quieras. Florida lo hizo mejor. No estoy criticando esos estados, pero todos en los medios decían que Florida iba a ser como Nueva York o Italia, y eso no ha pasado", había celebrado el gobernador Ron DeSantis, el 28 de abril pasado, en el Salón Oval de la Casa Blanca, sentado al lado de Trump, antes del inicio del rebrote.

"Es muy popular, y por un motivo. Ha hecho un trabajo fantástico", lo elogió Trump.

Florida fue uno de los últimos estados en cerrar y uno de los primeros en abrir . DeSantis, quien defendió su política de reapertura, se negó a firmar una orden para obligar a los residentes a usar barbijo en público, al dejar esa decisión a las ciudades y condados.

Los hospitales del estado comenzaron a sentir el rebrote. Pese a todo, Disney abrió sus puertas esta semana, una polémica movida que encontró resistencia entre empleados del parque.

"Definitivamente hemos tenido un fuerte aumento en la cantidad de personas que van al hospital, la cantidad de personas en terapia intensiva y la cantidad de personas con respiradores", dijo el alcalde del condado de Miami-Dade, Carlos Gimenez, en una entrevista con CNN. "Todavía tenemos capacidad, pero me preocupa mucho", agregó.

El pico de Florida -que ya registró más de 260.000 casos- ofreció una nueva evidencia de que la pandemia, lejos de menguar, golpea como nunca . La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó otro récord de contagios confirmados de coronavirus en el mundo, al contabilizar 230.370 casos nuevos. En España , Cataluña volvió a confinar a 200.000 personas por un rebrote de coronavirus alrededor de Lérida. Los expertos advierten que habrá un repunte en la cantidad de muertos como consecuencia lógica de la mayor cantidad de casos,

Pese al recrudecimiento de la pandemia, Trump y la Casa Blanca siguen ofreciendo un mensaje triunfalista, muy distante de la realidad y de las advertencias de los expertos.

Una relación quebrada

El doctor Anthony Fauci, epidemiólogo estrella del gobierno federal, quedó en capilla. La relación de Trump y Fauci atraviesa su peor momento: no se ven desde principios de junio, y desde el ala oeste dejan saber a los medios que ha perdido -por ahora- el acceso al Salón Oval. En los últimos días, Fauci subió el perfil con varias entrevistas que utilizó para elevar la alarma y objetar la reapertura, y Trump le respondió con críticas: dijo que Fauci había cometido "muchos errores" y que no estaba de acuerdo con su visión sobre la pandemia.

"Creo que estamos en un buen lugar", dijo Trump esta semana, en una entrevista con Gray Television, contradiciendo a Fauci. "Creo que vamos a estar en muy buena forma", predijo el presidente.

Los mensajes de Fauci y Trump son cada vez más antagónicos. Trump jura -erróneamente- que Estados Unidos tiene una de las tasas de mortalidad más bajas del mundo y Fauci ha dicho que no se puede ser complaciente con el coronavirus. Trump dijo que su gobierno hizo un "trabajo genial" y Fauci dijo en una entrevista con el sitio FiveThirtyEight: "Como país, cuando nos comparás con otros países, no creo que puedas decir que lo estamos haciendo genial. Digo, no es así". En una entrevista con The Financial Times tampoco ahorró advertencias: "Estamos viviendo una tormenta perfecta", indicó.

Trump dijo, varias veces, que el motivo por el cual Estados Unidos registra cada vez más casos es porque ha hecho más tests. Todos los expertos, Fauci incluido, refutaron esta afirmación al apuntar a los estados que, como Florida, se apresuraron en la reapertura y además no hicieron lo suficiente para inducir el distanciamiento social o el uso de barbijos.

El jueves, en una entrevista con Sean Hannity, el columnista de Fox News con quien tiene más cercanía, Trump dijo que Fauci "es un buen hombre, pero ha cometido muchos errores" . Por primera vez desde que comenzó la pandemia, Trump se mostró el fin de semana con un barbijo y se dejó fotografiar, luego de varios meses de pedidos de políticos y expertos.