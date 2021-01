Coronavirus: Biden reactivará las restricciones a viajeros no norteamericanos

Joe Biden busca tomar la iniciativa para combatir la pandemia Fuente: AFP

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 24 de enero de 2021 • 21:20

WASHINGTON (Reuters).- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, impondrá una prohibición de ingreso a viajeros no nortamericanos procedentes de Sudáfrica, en un intento por contener la transmisión de la nueva variante de Covid-19, dijeron funcionarios de salud pública. El lunes, Biden también reactivará la prohibición de ingreso a casi todos los viajeros no norteamericanos que hayan estado recientemente en Brasil, Gran Bretaña, Irlanda y otras 26 naciones de Europa, dijeron las fuentes, que pidieron no ser identificadas porque los planes aún no han sido revelados.

El expresidente Donald Trump ordenó el 18 de enero que las restricciones sobre viajeros de Brasil y Europa fueran levantadas a partir del martes, pero el nuevo gobierno de Biden revertirá esa resolución.

Biden, que asumió el poder el miércoles, está adoptando un enfoque agresivo para combatir la propagación viral desde la industria aérea, luego de que Trump rechazara las recomendaciones de las agencias de salud estadounidenses.

Algunas autoridades de salud están preocupadas de que las actuales vacunas desarrolladas no sean efectivas contra la variante sudafricana del Covid-19, lo que genera amenazas de reinfecciones y rebrotes más severos en Estados Unidos.

La variante sudafricana, también conocida como 501Y.V2, es un 50% más infecciosa y ha sido detectada en al menos 20 países. Funcionarios de los CDC han dicho que estarían a favor de añadir más países a las prohibiciones de viajes si es necesario.

La variante sudafricana aún no ha sido encontrada en Estados Unidos pero al menos 20 estados han descubierto la cepa británica llamada B.1.1.7. Las actuales vacunas parecen ser efectivas contra la mutación de Reino Unido.

Conforme a los criterios de Más información