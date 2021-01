Coronavirus: ¿cómo reaccionó Noruega tras las muertes por la vacuna en ancianos?

De las 13 muertes investigadas, todos eran ancianos y frágiles. Todos tenían más de 80 años, mientras que algunos tenían más de 90, según la emisora noruega NRK Fuente: AFP

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 18 de enero de 2021 • 11:24

OSLO. - La muerte en Noruega de 23 pacientes ancianos y frágiles que habían recibido la vacuna contra el coronavirus de Pfizer-BioNtech despertó preocupación tanto en el país como en el extranjero , señala el diario online The Local Norway.

Las muertes llevaron a la Agencia Noruega de Medicamentos a emitir una advertencia sobre la administración de la vacuna a pacientes frágiles y con enfermedades terminales y a modificar su política de vacunas. Pero la agencia ha enfatizado que la mayoría de la gente tiene pocos motivos para preocuparse, según el diario.

¿Quiénes son las víctimas?

En un comunicado de prensa, la Agencia Noruega de Medicamentos declaró que hasta el 14 de enero, se habían reportado 23 muertes que ocurrieron poco después de recibir la vacuna contra el Covid-19.

De las 13 muertes investigadas, todos los pacientes eran ancianos y frágiles. Todos tenían más de 80 años, mientras que algunos tenían más de 90, según la emisora noruega NRK.

¿Cuál fue la causa de la muerte?

La causa de la muerte está relacionada con los efectos secundarios de la vacuna, que, a pesar de ser generalmente leves, pueden ser graves para las personas frágiles y con enfermedades terminales.

"Las reacciones adversas comunes a las vacunas de ARNm, como fiebre y náuseas, pueden haber contribuido a un desenlace fatal en algunos pacientes", dijo el médico jefe Sigurd Hortemo de la Agencia Noruega de Medicamentos en un comunicado de prensa.

¿Deberíamos esperar más muertes similares?

Noruega está concentrando actualmente sus esfuerzos de vacunación en personas mayores en hogares de ancianos que también tienen enfermedades subyacentes graves.

"No podemos descartar que las reacciones adversas a la vacuna que se produzcan durante los primeros días después de la vacunación (como fiebre y náuseas) puedan contribuir a un curso más grave y un desenlace fatal en pacientes con enfermedades subyacentes graves", concluye la Agencia Noruega de Medicamentos.

¿Ha cambiado la política de vacunación de Noruega?

Debido al mayor riesgo de efectos secundarios graves, el Instituto Noruego de Salud Pública ha cambiado sus recomendaciones de vacunas para las personas que son muy mayores y muy frágiles. El instituto también señala que las personas a las que les queda muy poco tiempo de vida o que tienen una enfermedad terminal, pueden obtener pocos beneficios de la vacuna.

NIPH afirma que "recomienda una consideración cuidadosa de los costos y beneficios de una vacuna" antes de inocular a personas muy frágiles.

¿Ha habido mucha alarma en Noruega?

Según señala The Local Norway, si bien la historia de las muertes ha provocado preguntas comprensibles de las autoridades y del público por igual, no ha habido pánico en un país que no tiene un grupo fuerte antivacunas.

Parece que el mensaje transmitido por las autoridades sanitarias es suficiente para tranquilizar al público en general.

¿Qué dicen las autoridades sanitarias noruegas?

Las autoridades subrayan que el despliegue de la vacunación continuará como estaba previsto en Noruega.

El director ejecutivo de medicina Steinar Madsen de la Agencia Noruega de Medicamentos destacó que miles de ancianos y enfermos han sido vacunados con éxito.

"Esto no es motivo de preocupación para nosotros", dijo a NRK. "Claramente, estas vacunas presentan muy poco riesgo, con la excepción de las personas que son extremadamente frágiles".

Conforme a los criterios de Más información