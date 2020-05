"Hoy es el nuevo comienzo de nuestra vida cotidiana, una nueva normalidad", dijo el primero ministro Shinzo Abe Fuente: Reuters

TOKIO.- Fue uno de los países a los que primero llegó la pandemia de coronavirus tras originarse en China. También fue uno de los primeros países en mostrar que la enfermedad comenzaba a controlarse. Y luego fue uno de los primeros países en registrar rebrotes. Ahora, tras semanas de cautela, se dispone a comenzar a retomar la rutina antes de lo estipulado.

Japón decretó hoy el fin del estado de emergencia en la mayor parte de su territorio. El anuncio lo hizo el primer ministro, Shinzo Abe, quien explicó que las restricciones seguirán en la capital, Tokio, y en otras siete zonas de riesgo, incluyendo Osaka, Kioto y Hokkaido. La emergencia había sido comunicada el 7 de abril en una primera instancia y se suponía que era solo por un mes. Luego, por el avance del virus, se extendió hasta el 31 de mayo pero la desaceleración de la curva llevó al gobierno a esta decisión.

"Hoy es el nuevo comienzo de nuestra vida cotidiana, una nueva normalidad", señaló Abe, quien advirtió sin embargo a la población para mantener la guardia en esta etapa, dirigida también a reactivar la economía. Ante este contexto, y para delimitar los pasos a seguir, los expertos que lideran la estrategia sanitaria volverán a reunirse la próxima semana para decidir si las zonas restantes pueden sumarse.

El haber levantado el estado de emergencia en la mayoría del país dos semanas antes de lo previsto, ¿puede ser una señal de que Japón tiene bajo control la pandemia?

Las teorías

El país tiene la población más anciana del mundo y unas de las megaciudades más concurridas del planeta. Las previsiones indicaban que debería haber sido un caldo de cultivo. Pero de entre sus 126 millones de habitantes, solo se informaron de 16.024 casos y 668 muertes.

Entre las explicaciones que circulan está la cultural. El pueblo es un pueblo que acata las normas y que además no está acostumbrado al contacto físico excesivo. Sí a usar mascarilla, quitarse los zapatos, inclinarse sin estrechar las manos, a bajos niveles de obesidad e incluso al consumo de ciertos alimentos que algunos creen pueden hacer que la propagación sea lenta.

Pese al aparente éxito, las voces más críticas insisten en que se desconoce el alcance de la crisis a causa del número relativamente bajo de tests realizados. Hasta el 11 de mayo, el Ministerio de Salud afirmó haber efectuado 218.204 tests, la tasa per cápita más baja del G7. El experto en coronavirus del gobierno, Shigeru Omi, reconoció que "nadie sabe" si el verdadero número de casos de coronavirus "es 10, 12 o 20 veces mayor de lo registrado".

Ryuji Koike, subdirector del Hospital Universitario Médico y Dental de Tokio, declaró que aunque Japón tenga índices de muertes e infecciones más bajos que muchos otros países, "esto no significa que nos vaya bien". Y añadió: "No creo que (la caída del número de infecciones) se deba a las políticas del gobierno. Creo que parece que a Japón le va bien gracias a cosas que no se pueden medir, como los hábitos diarios y el comportamiento japonés".

Por su parte Kazuto Suzuki, profesor de política pública de la universidad de Hokkaido, estima que la estrategia de Japón de rastrear grupos y sólo someter a los tests a personas con síntomas agudos fue suficiente para el número relativamente bajo de casos. De hecho Suzuki atribuye el éxito a un uso casi universal de mascarillas y a una cultura de la higiene y del lavado de manos.

Tras las críticas por la respuesta a los casos de coronavirus en el crucero Diamond Express, que en febrero se convirtió en foco de contagios, Abe recomendó el cierre de los colegios incluso con menos de 200 casos diarios en todo el país. El pico de infectados tuvo lugar el 11 de abril, cuando se registraron 700 casos.

