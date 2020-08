La primera ministra Jacinda Ardern informó en una conferencia de prensa que registraron cuatro nuevos casos en Auckland Fuente: AFP

WELLINGTON.- Después de 102 días sin casos de transmisión comunitaria de coronavirus, y señalado como un ejemplo de manejo de la pandemia, Nueva Zelanda reportó cuatro contagios de origen desconocido en una vivienda de Auckland, la ciudad más grande del país, anunció anoche la primera ministra, Jacinda Ardern.

"Luego de 102 días, tenemos nuestros primeros casos de Covid-19 fuera del aislamiento o los centros de cuarentena... si bien hemos trabajado increíblemente duro para prevenir este escenario, también nos hemos preparado para esto", afirmó Ardern.

Ante esta situación, la primera ministra señaló que Auckland pasará al nivel 3 de alerta a partir de mañana al mediodía, es decir que se ordenará el confinamiento de la población por al menos tres días y bares y muchos negocios cerrarán sus puertas. Mientras tanto, en el resto del país la alerta sanitaria se elevó a nivel 2.

Según el diario The Guardian, los nuevos casos pertenecen a cuatro integrantes de una familia. Los otros dos integrantes que completan la familia de Auckland dieron negativo.

Nueva Zelanda registró 22 muertes en una población de 22 millones de habitantes y no había registrado transmisiones locales desde el 1 de mayo.

Antes del anuncio, Nueva Zelanda estaba en el nivel 1 de alerta donde el distanciamiento social no era obligatorio y no había límites en el número de personas que se pueden congregar, aunque aún no se permite la entrada de extranjeros en el país.

Pero las autoridades sanitarias advirtieron reiteradamente a la población que una segunda ola de infecciones era "inevitable".

Ayer, la Organización Mundial de la Salud (OMS) había alabado al país como un ejemplo por haber logrado "eliminar con éxito la transmisión comunitaria".

