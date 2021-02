Acompañados por colegas chinos, los científicos hablaron sobre los hallazgos durante sus días en Wuhan Fuente: AP

Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 9 de febrero de 2021 • 08:36

WUHAN (AFP).- El equipo de expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que viajó hasta China para investigar el origen de la pandemia de coronavirus brinda esta mañana una conferencia de prensa tras cuatro semanas en la ciudad en la que se reportaron los primeros casos masivos de Covid-19 a nivel mundial.

Desde allí, desde Wuhan, el principal epidemiólogo chino Liang Wannian fue uno de los primeros en hablar y, en compañía de algunos de los miembros del grupo internacional de científicos, dijo que según la información que tienen hasta hoy el virus se originó por transmisión zoonótica aunque destacó que aún no lograron identificar al huésped animal.

"Los murciélagos y los pangolines son candidatos potenciales para la transmisión, pero las muestras de coronavirus encontradas en esas especies no son idénticas a Sars-Cov-2", agregó el también profesor e incluso detalló que el muestreo de cuevas de murciélagos y de otros sitios de animales hasta ahora no consiguió aislar la presencia del virus.

Además aseguró que tampoco saben cómo fue que el Covid-19 entró al mercado de Wuhan, lugar protagonista del primer brote masivo, e indicó: "No hay indicios de la propagación de Sars-Cov-2 en la población antes de diciembre de 2019 y no hay pruebas suficientes para determinar si se había propagado en Wuhan antes de diciembre de 2019", de acuerdo con lo publicado por el diario The Guardian.

Tras Liang, quien tomó la palabra fue el jefe de la delegación extranjera, el suizo Peter Ben Embarek, que confirmó que encontraron evidencia de una circulación más amplia fuera del mercado en diciembre de 2019.

Asimismo, sobre el animal que habría introducido la enfermedad a las personas, afirmó que todo el trabajo para identificar el origen de Covid-19 continúa apuntando hacia un reservorio natural en los murciélagos, pero agregó que es poco probable que estuvieran en Wuhan y que aún no fue posible identificarlo, en consonancia con lo expresado por Liang.

Ninguna de las hipótesis sobre cómo el coronavirus llegó a la población humana que maneja la OMS habla de la creación del Covid-19 en laboratorio. "Es extremadamente improbable", declaró Embarek. "De hecho no forma parte de las hipótesis que sugerimos para estudios futuros", agregó, restando importancia a una declaración del expresidente estadounidense Donald Trump, que acusó al instituto de virología de Wuhan de haber dejado escapar el virus, de forma consciente o involuntariamente.

Sí se enfocarán en el cruce de especies y también en el comercio de productos congelados de la cadena de frío, según explicó.

Acompañados por colegas chinos, los científicos hablaron sobre los hallazgos durante sus días en Wuhan Fuente: AFP

La misión sobre los orígenes de la transmisión del virus, muy importante para tratar de luchar de mejor manera contra una posible próxima pandemia, al principio tuvo dificultades para instalarse en el lugar, ya que China parecía muy reticente a permitir el trabajo de especialistas internacionales de diversas disciplinas como la epidemiología o la zoología.

Tras idas y vueltas, los expertos de Estados Unidos, Australia, Suiza, Alemania, Japón, Gran Bretaña, Rusia, Holanda, Qatar y Vietnam se instalaron por semanas en la ciudad y visitaron los sitios clave en la evolución del brote, como el mercado de Wuhan, el centro de virología y el hospital en que se trataron los primeros contagios.

El contexto

La conferencia de prensa, tras semanas de trabajo, tiene lugar en medio de la polémica sobre la eficacia de la vacuna de AstraZeneca para las personas mayores y la variante sudafricana del virus.

El fármaco, con el que Reino Unido empezó a vacunar a su población en diciembre, ya fue aprobado por varios países, entre ellos la Unión Europea, pero algunos gobiernos prefieren administrarla únicamente a las personas de menos de 65 años o incluso de 55 debido a la falta de datos suficientes sobre su eficacia en estos grupos etarios.

El domingo, Sudáfrica suspendió el inicio de su campaña de vacunación, que debería haberse realizado en los próximos días con un millón de dosis de AstraZeneca, tras un estudio que confirma una eficacia "limitada" contra su variante del virus. Según los primeros resultados, esta vacuna tiene una eficacia del 22% contra las formas moderadas de la variante sudafricana. De momento, no hay resultados disponibles sobre su eficacia contra las formas más graves.

El mercado mayorista de mariscos de Huanan, en Wuhan, fue cerrado el 1 de enero de 2020 Fuente: AFP

Conforme a los criterios de Más información