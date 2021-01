Coronavirus: primera visita de la OMS al mercado de Wuhan donde habría surgido

El equipo de expertos de la OMS llegando a Wuhan el 14 de enero Fuente: Reuters

PEKÍN.- El equipo de expertos de la Organización Mundial de la Salud(OMS), que se encuentra en Chinapara investigar el origen del coronavirus, visitó este domingo el mercado de Huanan, en Wuhan, considerado el epicentro de la pandemia.

El mercado, donde se vendían animales salvajes vivos, permanece con sus puertas cerradas al público desde enero del 2020. El personal de seguridad permitió la entrada de los vehículos del equipo de investigación de la OMS, quienes no respondieron a ninguna pregunta de la prensa al llegar al mercado. Luego, los servicios de seguridad pidieron a los periodistas presentes que se marcharan.

El gobierno comunista chino intentó evitar mencionar el trabajo de los expertos. "No se trata de una investigación", dijo el viernes un portavoz del ministerio de Asuntos Exteriores chino, Zhao Lijian. Esta visita es de crucial importancia para Pekín, ya que podría confirmar las sospechas de que el régimen chino tardó en informar la existencia del primer brote de la epidemia hace un año.

Uno de los miembros del equipo, Peter Daszak, expresó en su cuenta de Twitter que realizaron "visitas a lugares muy importantes, un mercado primero y ahora el mercado de pescado de Huanan".

El diario nacionalista Global Times publicó hace unos días un artículo en el que relativizaba la importancia de este mercado en el origen de la pandemia al afirmar que las "investigaciones" concluían que no era allí donde se desencadenó el contagio del virus.

Los investigadores terminaron su cuarentena de 14 días el jueves y comenzó su investigación de campo el viernes. El equipo también visitó el gigantesco mercado mayorista de Baishazhu, y tiene previsto visitar el Instituto de Virología de Wuhan, dotado de laboratorios P3 y P4 de alta seguridad, especializado en coronavirus.

Hasta el momento, no hay ninguna confirmación científica sobre el origen del virus. Aún no es certero que el virus haya comenzado en el mercado de Huanan. Con todo, las autoridades chinas no han presentado ninguna prueba de la posible introducción del patógeno en el país desde el extranjero.

La investigación se da en un contexto de alarma para China, habiendo registrado este domingo 2.000 nuevos casos domésticos de Covid-19 en enero, el total mensual más alto desde que concluyó el brote inicial en Wuhan en marzo del año pasado.

La Comisión Nacional de Salud informó que se reportaron 2016 casos del 1 al 30 de enero. Si bien los números son bajos en comparación con otros países, los funcionarios chinos decidieron endurecer las restricciones y pidieron a las personas que no viajen durante el próximo Año Nuevo Lunar, un feriado que suele involucrar mucho movimiento de personas.

Agencias ANSA y AFP

