LONDRES.- Una propuesta en Inglaterra para que el gobierno pague 500 libras esterlinas (unos 700 dólares) a todos los que den positivo por coronavirus y se aíslen generó polémica. La propuesta fue recibida con escepticismo por parte del Tesoro, y hay opiniones divididas entre los expertos.

La idea se describe como la "posición preferida" del Departamento del secretario de Salud, Matt Hancock, y es parte de una revisión planificada del esquema de apoyo al autoaislamiento, revelado por el diario The Guardian.

George Eustice, el secretario de Medio Ambiente, confirmó el viernes que la idea estaba en revisión y se entiende que será considerada por el comité de operaciones de coronavirus del gobierno en los próximos días.

El Tesoro se muestra escéptico sobre la idea de un pago universal, ya que creen que podría incentivar al público a contraer el virus.

El documento de política del Departamento de Salud y Atención Social (DHSC), con fecha del 19 de enero, minimiza el riesgo de que las personas intenten contraer la enfermedad para poder recibir 500 libras esterlinas.

"Posiblemente podría causar incentivos perversos para algunas personas que no están trabajando para contraer el virus con el fin de dar positivo y recibir un pago de £ 500, pero la probabilidad de que esto ocurra se considera baja", se lee en la propuesta.

Un pago universal le costaría al Tesoro hasta 453 millones de libras a la semana, 12 veces el esquema actual, si hubiera 60.000 infecciones por día.

Una fuente del Tesoro sugirió que las encuestas habían demostrado que las razones más comunes para no aislarse no eran el dinero, sino el alivio de los síntomas de Covid-19 y el aburrimiento o la soledad. Agregaron que el pago "no resolverá el problema que está tratando de resolver".

El grupo de expertos de la Resolution Foundation acogió con agrado la propuesta y dijo que solo uno de cada ocho trabajadores era actualmente elegible para la suma global de 500 libras esterlinas si se les decía que se aislaran. El fondo principal excluye a muchos propietarios de pequeñas empresas, comerciantes individuales, trabajadores autónomos y padres a cuyos hijos se les ha dicho que se aíslen por sí mismos.

Maja Gustafsson, investigadora de la Resolution Foundation, dijo que el enfoque actual no era adecuado para su propósito. "La rápida implementación de un sistema mucho más universal y generoso marcará una diferencia real en el control de la propagación del virus", dijo.

La revisión ha sido impulsada por una encuesta de la Oficina del Gabinete que indica que solo el 17% de las personas con síntomas se presentan para someterse a pruebas, según un documento de política "oficial sensible" elaborado por el DHSC y visto por The Guardian.

Otra encuesta realizada para el DHSC, discutida en el informe, encontró que solo una de cada cuatro personas reportó cumplimiento con el autoaislamiento, con un 15% yendo a trabajar normalmente. Pero en una encuesta realizada por NHS Test and Trace el verano pasado, el 58% de las personas dijeron que no salieron de su hogar durante el autoaislamiento y el 88% dijeron que no tenían contacto cercano con nadie fuera de su hogar.

Duncan Robertson, de la Escuela de Negocios y Economía de la Universidad de Loughborough, dijo que la política podría tener consecuencias no deseadas.

"Necesitamos asegurarnos de que las personas estén incentivadas a presentarse a una prueba, a aislarse si esa prueba es positiva y no infectarse para cobrar la recompensa", dijo.

Pero el profesor Stephen Reicher, quien está asesorando la respuesta del gobierno al coronavirus, dijo que los pagos universales para autoaislarse deben formar un "elemento esencial de nuestra respuesta pandémica".

El asesor del Scientific Pandemic Insights Group on Behaviors (Spi-B) le dijo a BBC News: "No se puede tener un sistema burocrático, no se puede tener un sistema en el que la gente no sepa si obtendrá el apoyo o no, tiene que ser inmediato. La forma de hacerlo es hacerlo universal ".

