Coronavirus: cómo es la "fase 2" para la reapertura gradual que evalúa Italia

ROMA.- A casi un mes del inicio de la cuarentena para frenar la difusión del nuevo coronavirus que azota a Italia como un tsunami, el gobierno de Giuseppe Conte , al mando de una emergencia sanitaria y económica sin precedente, se prepara para una reapertura gradual del país, en dos etapas .

De continuar una tendencia a la baja en los contagios de Covid-19 -que hasta ahora registró 135.586 casos totales y 17.127 muertos-, después de Pascua, es decir el martes 14 (porque en Italia el lunes 13 no se trabaja por el tradicional feriado de la "Pasquetta"), algunas empresas y quizás algunos pequeños negocios, siempre gradualmente, podrán reabrir sus persianas . Pero para la mayoría de la gente la "fase 2" no comenzará antes del lunes 4 de mayo, según anticiparon diarios locales.

El gobierno de Conte, basado sobre una frágil coalición entre el Partido Democrático (PD) de centroizquiera y el antisistema Moviemiento Cinco Estrellas (M5E), está siendo asesorado por un comité científico-técnico para tomar una decisión al respecto. Se trata de una decisión esperada con inmensa expectativa por la población, psicológicamente agobiada y cada vez más impaciente por salir, sobre todo por las temperaturas cada vez más cálidas y jornadas primaverales de sol.

El comité recomienda "máxima prudencia" porque de haber reaperturas apresuradas, con todo el mundo de nuevo en la calles, todos los sacrificios realizados hasta ahora por 60 millones de italianos enclaustrados en sus casas, podrían resultar vanos.

"No podemos abandonar el principio hasta ahora seguido de máxima cautela de la salud, pero somos conscientes de que el país no puede soportar por mucho tiempo más el lockdown ", admitió Conte ante el grupo de científicos y técnicos que lo asesora. "No podemos correr el riesgo de que la curva de la epidemia se dispare de nuevo porque no podemos permitirnos volver a empezar de cero", agregó el premier, que se mostró consciente de que "la fase 2" solo podrá comenzar después del puente del 1 de mayo.

De ahí que le pidió al comité identificar "modelos de convivencia con el virus que ofrezcan al mismo tiempo garantías sanitarias y de preservación del tejido socio-económico del país ". La frase de Conte, cuya popularidad aumentó en estos tiempos de pandemia parecidos a los de una guerra, aludió a la "bomba" social que representan los sectores más vulnerables , especialmente afectados por la parálisis.

Al momento solo trabajan industrias y empresas consideradas esenciales , es decir, relacionadas con el sector alimentario y sanitario. Aunque para seguir adelante necesitan de otros insumos y servicios de manutención, que serán los que deberán comenzar gradualmente a prender nuevamente los motores, después de Pascua.

Lo que es claro, tal como subrayó el Corriere della Sera, es que en la "fase 2" las costumbres deberán cambiar radicalmente . Como en verdad ya está sucediendo, sólo se podrá entrar en negocios por turnos, con barbijos y respetando la distancia social . Aunque aún no ha habido anuncio oficial, las primeras reaperturas serán sobre todo simbólicas, como librerías. También podrían volver a trabajar sectores como el de la construcción.

Uno de los criterios para aflojar las prohibiciones podrían tener que ver con las edades. Según La Stampa, no se excluye que pueda haber un aflojamiento "parcial" de la cuarentena para niños y ancianos , para quienes la abstinencia de rayos de sol y de ejercicio motorio podrían causar daños a su salud. En ese caso, de todos modos, la salida debería ser con barbijos, respetando la distancia interpersonal de seguridad y sin que se produzcan aglomeraciones . Lo mismo debería suceder, lógicamente, en las fábricas y empresas, que deberán de todos modos seguir en su mayoría optando por el teletrabajo de ser posible.

Otro punto bajo análisis del comité científico de expertos es la cuestión geográfica : es decir, dónde podrán gradualmente reabrir sus puertas empresas, agrícolas y fábricas. Hay zonas del país -como las del norte y especialmente la región de Lombardía- mucho más afectadas que otras . En este caso, tendrían la palabra los comisarios de las diversas localidades, en base a la información que tienen sobre la circulación del virus.

Como ya se anunció, por otro lado, seguirán cerradas escuelas -donde todos pasarán de grado, como indicó un decreto hace unos días-, jardines de infantes y universidades-, que están trabajando de todos modos a través de la "dad" (didáctica a distancia), por la que se emitirán al final juicios de valor, pero no notas. De reabrirse escuelas, se movilizarían 12 millones de personas: ochomillones y medio de estudiantes, un millón de docentes y uno de personal, más los padres. Salvo algún milagro, la reapertura de escuelas y universidades se postergará hasta septiembre , fecha en la que normalmente inicia el ciclo lectivo. Peluquerías, centros estéticos, gimnasios, cines y teatros deberán esperar .