Cuál es el precio del barril de petróleo hoy, lunes 9 de marzo

EFE-. Los precios del petróleo se dispararon cerca de los 120 dólares por barril el lunes a medida que se intensificaba la guerra de Irán, amenazando la producción y el transporte marítimo en Oriente Medio y golpeando a los mercados financieros.

El precio de un barril de crudo Brent, el referente internacional, subió hasta 119,50 dólares por barril a primera hora del día, pero más tarde se negociaba por encima de 101 dólares por barril, un alza del 9%.

El West Texas Intermediate, el crudo ligero y dulce producido en Estados Unidos, también se disparó por encima de 119,48 dólares por barril, pero retrocedió más cerca de 100 dólares.

Los precios se moderaron después de que el presidente francés, Emmanuel Macron, dijera que el Grupo de los Siete países industrializados podría recurrir a sus reservas de emergencia de petróleo en respuesta al alza de los precios. Pero más tarde el lunes, el G7 dijo que había decidido no utilizar sus reservas estratégicas, al menos por ahora.

La guerra en Medio Oriente impulsó el precio internacional del barril de petróleo -�,Agencia AFP - AFP�

“Aún no estamos ahí”, declaró el ministro francés de Finanzas, Roland Lescure, después de presidir una reunión de sus homólogos del G7. Aun así, dijo a los periodistas en Bruselas que el grupo estaba “listo para tomar las medidas necesarias y coordinadas para estabilizar los mercados, como el almacenamiento estratégico”.

El presidente estadounidense Donald Trump restó importancia el sábado a la idea de recurrir a la Reserva Estratégica de Petróleo diciendo que los suministros estadounidenses eran amplios y que los precios pronto bajarían.

Irán nombró el lunes al ayatolá de línea dura Mojtaba Khamenei para suceder a su difunto padre como líder supremo, lo que indica que no habrá tregua en la guerra. El nombramiento marcó una nueva señal de desafío por parte del asediado liderazgo de Irán tras más de una semana de intensos bombardeos estadounidenses e israelíes, lo que sugiere que Teherán no está cerca de renunciar a lo que considera una lucha por la existencia del país.

El costo de la guerra sobre objetivos civiles iba en aumento. Bahréin acusó a Irán de atacar una planta desalinizadora vital para el suministro de agua potable. La compañía petrolera nacional de Bahrein declaró una situación de fuerza mayor para sus envíos después de que un ataque iraní incendiara su complejo de refinería. La maniobra legal libera a la compañía de obligaciones contractuales debido a circunstancias extraordinarias.

En Teherán ardían depósitos de petróleo tras ataques nocturnos de Israel.

Los precios del petróleo han subido conforme la guerra, ya en su segunda semana, arrastra a países y lugares que son cruciales para la producción y el movimiento de petróleo y gas del golfo Pérsico.

Aproximadamente 15 millones de barriles de crudo -cerca del 20% del petróleo mundial- suelen transportarse cada día a través del estrecho de Ormuz, según la firma independiente de investigación Rystad Energy. La amenaza de ataques iraníes con misiles y drones prácticamente ha impedido que los petroleros que transportan petróleo y gas desde Arabia Saudí, Kuwait, Irak, Qatar, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos e Irán atraviesen el estrecho, que limita al norte con Irán.

Irak, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos han recortado su producción de petróleo a medida que los tanques de almacenamiento se llenan debido a la menor capacidad para exportar crudo. Irán, Israel y Estados Unidos también han atacado instalaciones de petróleo y gas desde que comenzó la guerra, lo que agrava las preocupaciones sobre el suministro.

El aumento de los costos del petróleo y el gas natural está empujando al alza los precios de los combustibles, con efectos en cadena sobre otras industrias y sacudiendo a las economías asiáticas, especialmente vulnerables debido a la fuerte dependencia de la región de las importaciones procedentes de Oriente Medio.

Irán exporta aproximadamente 1,6 millones de barriles de petróleo al día, en su mayoría a China, que ha pedido un fin inmediato de los combates. Beijing podría buscar suministros en otro lugar si se interrumpen las exportaciones iraníes, otro factor que podría aumentar los precios de la energía.

“Todas las partes tienen su responsabilidad de garantizar suministros de energía estables y fluidos”, sostuvo el portavoz del Ministerio chino de Exteriores Guo Jiakun en una conferencia de prensa el lunes. “China tomará las medidas necesarias para salvaguardar su propia seguridad energética”.

El presidente surcoreano, Lee Jae Myung, advirtió el lunes de sanciones estrictas para refinadores y gasolineras a los que se descubra acaparando o cometiendo colusión en los precios, diciendo que sería prudente encontrar alternativas a los suministros que deben viajar a través del estrecho de Ormuz.

En todo el sudeste asiático, el aumento de los precios ha provocado largas filas ante las gasolineras.

“Los precios más altos del petróleo y el gas afectarán a todos y a nuestra economía”, dijo Le Van Tu, que esperaba fuera de una gasolinera en la capital vietnamita, Hanói. “Todas las actividades, incluidas las que usan transporte basado en gasolina, se verán afectadas”.

El Kospi de Corea del Sur se desplomó un 6%, hasta 5.251,87.

La última vez que los futuros del Brent y del crudo estadounidense se negociaron cerca del nivel actual fue en 2022, después de que Rusia invadiera Ucrania.

Los mayores costos de la energía elevan la inflación, presionan los presupuestos de los hogares y merman el gasto de los consumidores, que es un motor principal de muchas grandes economías. Esas preocupaciones se han extendido a los mercados financieros, haciendo caer bruscamente los precios de las acciones.

En Estados Unidos, el precio promedio de un galón de gasolina regular subió a 3,48 dólares a primera hora del lunes, casi 50 centavos más que una semana antes, según la asociación automovilística AAA. El diésel, muy utilizado en el transporte marítimo, se vendía a unos 4,66 dólares por galón, un aumento semanal de más de 80 centavos.

El precio del gas natural en Estados Unidos también ha subido durante la guerra, aunque no tanto como el del petróleo. Se vendía a unos 3,34 dólares por 1.000 pies cúbicos a primera hora del lunes. Eso es más que su precio de cierre del viernes, de 3,19 dólares.