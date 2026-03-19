Cuáles son y dónde quedan los yacimientos de petróleo y gas en la mira por el conflicto en Medio Oriente

RIAD.– Puertos, refinerías y yacimientos que sostienen el flujo energético global. Desde el 28 de febrero, con la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán, esos nodos pasaron a ser los ejes de la guerra.

Los ataques se concentran en puntos clave del Golfo y sus rutas alternativas mientras se mantiene el bloqueo del estrecho de Ormuz. La presión alcanza a la extracción, el procesamiento y la exportación de commodities esenciales para todo el planeta.

En Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes Unidos e Irán, los impactos afectan desde plantas de GNL hasta refinerías y terminales. Más allá de los daños específicos, el mapa revela algo más profundo: las fisuras de un sistema energético global que empieza a mostrar su fragilidad.

Estas son las principales instalaciones energéticas atacadas en el conflicto:

Yanbu, Arabia Saudita

Un dron cayó este jueves sobre la refinería saudita de Samref, en la zona industrial de Yanbu, a orillas del mar Rojo, y “la evaluación de los daños está en curso”, indicó el ministerio de Defensa. La instalación tiene una capacidad de tratamiento de más de 400.000 barriles de crudo diarios.

La refinería está en manos del gigante petrolero saudita Aramco y de Mobil Yanbu Refining Company Inc., una filial de ExxonMobil.

La instalación saudita en el puerto de Yanbu - - 2026 Planet Labs PBC

Yanbu reviste una importancia particular, al ser una alternativa a la exportación de petróleo por el estrecho de Ormuz, prácticamente bloqueado en este momento por Irán. En Yanbu desemboca el crudo traído desde el Golfo, en el este de Arabia Saudita, a lo largo del conducto Petroline, de más de 1000 km.

Ras Laffan, Qatar

Ras Laffan, en el norte de Qatar, es el mayor complejo industrial y puerto de exportación de gas natural licuado (GNL) del mundo y ha sido blanco de varios ataques de Irán desde el comienzo de la guerra.

La ciudad industrial de Ras Laffan KARIM JAAFAR - AFP

El jueves la empresa energética estatal de Qatar, QatarEnergy, reportó “daños considerables” por ataques que provocaron incendios, ahora controlados.

South Pars, Irán

Los ataques iraníes contra Ras Laffan responden a los de Israel el miércoles contra el gigantesco yacimiento gasístico de South Pars-North Dome, compartido por Irán y Qatar.

Es la reserva de gas conocida más grande del mundo y abastece cerca del 70% del gas natural doméstico de la república islámica.

Una vista de South Pars Vahid Salemi - AP

Según Irán, algunas partes del yacimiento se incendiaron.

Donald Trump, quien aseguró que Estados Unidos “no sabía nada” del ataque israelí, amenazó con destruir “la totalidad del yacimiento” de South Pars si Irán continúa con sus ataques en Qatar.

Qatar explota la parte sur del yacimiento, conocida con el nombre de North Dome, o North Field.

QatarEnergy estima que North Field alberga cerca del 10% de las reservas mundiales conocidas de gas natural.

Qatar tiene contratos de compraventa de GNL a largo plazo con la petrolera francesa Total, la británica Shell, la india Petronet, la china Sinopec y la italiana Eni, entre otras.

Isla de Kharg, Irán

La isla de Kharg, situada a unos treinta kilómetros de las costas iraníes y desde donde parten aproximadamente el 90% de las exportaciones de crudo de Irán, fue objetivo de ataques estadounidenses el sábado.

No obstante, las autoridades iraníes declararon que las exportaciones continúan con normalidad y que no hubo víctimas.

La isla de Kharg - - EUROPEAN SPACE AGENCY

Si Irán sigue bloqueando el estrecho de Ormuz, Trump ha amenazado con destruir las infraestructuras de la isla.

Ruwais, Emiratos Árabes Unidos

La refinería de Ruwais, situada en el emirato de Abu Dhabi, es la cuarta más grande del mundo, según la compañía nacional Adnoc.

La refinería Ruwais

La semana pasada tuvo que interrumpir sus actividades por “precaución” tras un ataque con drones en la zona, indicó una fuente, sin precisar si la propia refinería se había visto afectada. Adnoc no se ha pronunciado sobre este incidente.

Ras Tanura, Arabia Saudita

La península saudita de Ras Tanura, en el golfo, alberga una de las mayores refinerías de Oriente Medio con una capacidad de 550.000 barriles diarios.

La refinería Ras Tanura luego del ataque Vantor

Ha sido blanco de ataques en varias ocasiones, incluyendo uno iraní con drones al principio del conflicto que provocó un incendio y provocó un cierre parcial.

Según una fuente anónima citada por la agencia Bloomberg, la actividad se ha reanudado.

Agencias AP y AFP