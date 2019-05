Cuba niega que tenga militares en Venezuela

Según EE.UU. hay 20.000 efectivos, pero La Habana afirma que son médicos

WASHINGTON (AP).- Cuba no tiene tropas en Venezuela ni participa en operaciones de seguridad, pero se reserva el derecho a cooperar en materia militar y de inteligencia con ese país, afirmó un alto diplomático cubano, en la respuesta más detallada de su gobierno hasta ahora a las acusaciones de Washington de que sus fuerzas están apoyando al presidente Nicolás Maduro.

Carlos Fernández de Cossío, director general para asuntos estadounidenses de la cancillería cubana, dijo en una entrevista con la agencia AP en Washington que Estados Unidos acusa falsamente a su país de tener más de 20.000 militares y agentes de inteligencia en Venezuela.

Fernández de Cossío dijo que hay unos 20.000 cubanos en Venezuela, pero que prácticamente todos son trabajadores médicos. "No hay tropas", dijo en inglés. "Cuba no participa en operaciones militares ni en operaciones de seguridad en Venezuela".

Fernández de Cossío afirmó que, aunque no hay soldados cubanos en el terreno, no podía negar que existiese cooperación de inteligencia porque "no tengo esa información".

Sin embargo, añadió que cualquier cooperación militar y de inteligencia sería "totalmente legítima".

"Estados Unidos tiene más de 800.000 miembros de su personal estacionados en todo el mundo, y más de 600-700 bases militares en el mundo. Cualquier par de países en nuestra región tiene cooperación militar o de inteligencia, y nosotros la tenemos con muchos países. Así que es totalmente legítimo, es derecho soberano de Cuba y Venezuela tenerla", declaró.

"Pero lo que digo es que pese a tener ese derecho, no existe personal militar de Cuba ni soldados (en Venezuela), ni participamos en ninguna operación militar o de seguridad como se ha dicho constantemente", agregó Fernández de Cossío.

Cuba y Venezuela tuvieron una alianza extraordinariamente estrecha en las últimas dos décadas, forjada desde que el líder cubano Fidel Castro asesoró a su par venezolano Hugo Chávez para sobrevivir a un golpe de Estado en 2002. Venezuela envió unos 30.000 millones de dólares en crudo a la isla entre 2003 y 2015. A cambio, Cuba le envía miles de trabajadores médicos y otros empleados gubernamentales civiles.

Los programas cubanos en Venezuela van desde medicina preventiva hasta entrenamiento deportivo y agronomía. Según funcionarios estadounidenses y venezolanos que desertaron del gobierno, también incluyen cooperación de inteligencia, de seguridad y militar.

Desertores venezolanos han reportado la presencia de cubanos en posiciones claves en las fuerzas armadas venezolanas y los servicios de inteligencia, pero hasta ahora no hay evidencia pública.