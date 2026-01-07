Colombia se prepara para la marcha blanca convocada por el presidente Petro para responderle a Estados Unidos

CÚCUTA, Colombia.- La frontera entre Colombia y Venezuela está en modo “irritable”. Y, en ese ambiente, cualquier palabra puede resultar le chispa de un conflicto. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo algo así, como pasearse con un fósforo en una destilería cuando dijo, a bordo del Air Force One, que “le suena bien” una operación militar en Colombia.

El mandatario colombiano le respondió de inmediato. “No soy ilegítimo, ni soy narco, solo tengo como bien mi casa familiar que aun pago con mi sueldo”, dijo.

Ante esta escalada, por ahora verbal, Petro llamó a una marcha en varias ciudades del país bajo la consigna de “defender la soberanía colombiana”.

Las palabras de Trump fuenos concretas: “Colombia está gobernada por un hombre enfermo, que le gusta hacer cocaína y venderla a Estados Unidos, pero no va a seguir por mucho más tiempo, déjenme decirles”.

El puente internacional a Simón Bolivar que comunica Cúcuta con Táchira Hernán Zenteno - La Nación

Petro había sido uno de los primeros mandatarios que se manifestó en contra de la operación de captura del expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro. “En este momento bombardean Caracas. Alerta a todo el mundo han atacado a Venezuela Bombardean con misiles. Debe reunirse la OEA y la ONU de inmediato”, dijo el mandatario su cuenta de la red social X.

La iniciativa presidencial, replicada en múltiples ciudades del país, incluye a Cúcuta, uno de los epicentros de la problemática migratoria venezolana, intenta reunir a los colombianos en las plazas y calles para manifestar un mensaje unitario frente a lo que el gobierno considera amenazas externas e injerencia internacional. Hay un pedido adicional: que los manifestantes vistan de blanco.

Petro, además, llamó a que la jornada se convirtiera en una expresión de patriotismo: invitó además a los ciudadanos a izar la bandera colombiana en sus hogares y espacios de trabajo, como símbolo de defensa de la independencia y la integridad nacional.

En el caso de Cúcuta, ciudad fronteriza con Venezuela y epicentro de las relaciones cotidianas entre comunidades de ambos lados de la frontera, la convocatoria tiene condimentos propios. Sin embargo, el escaso poder de convocatoria de Petro en la zona abre enormes incógnitas sobre la cantidad de gente que acompañará a la iniciativa.

‎La frontera entre Colombia y Venezuela Hernán Zenteno - La Nación

“¿Qué marcha?“, preguntó José, un jóven venezolano que paseaba por la plaza en la que inicia la marcha que une dos plazas céntricas en Cúcuta. De hecho, de las seis personas consultadas por LA NACION, sólo una de ellas estaba al tanto del acto. ”Me llegó la convocatoria por WhatUp. Pero no voy a ir, no tengo mucha información de qué es lo que se pide“, contestó Mayla, de 46 años, que vestida de azul pasaba por la Plaza Fundadores, punto de partida de la marcha blanca.

Se refería a un afiche que llegó a los teléfonos en la noche de ayer. “Movilización nacional por la democracia y la soberanía. Colombia y Venezuela unidos bajo una sola bandera”, se lee en el anuncio que está ilustrado con una foto de Petro y un megáfono.