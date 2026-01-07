Venezuela hoy, en vivo: Nicolás Maduro en Estados Unidos y los últimos anuncios de Donald Trump, minuto a minuto
Las repercusiones de la captura del mandatario venezolano, los mensajes en el mundo y las últimas noticias
Rusia envió un submarino para escoltar un petrolero perseguido por EE.UU. por "ilícito"
En medio de las tensiones en el Mar Caribe por el control del petróleo de Venezuela, The Wall Street Journal informó que Rusia envió un submarino para escoltar al buque petrolero Bella 1 que, según advierte Estados Unidos, transporta petróleo ilegal.
La noticia se da en un momento en el momento en que Trump asegura que controlará de ahora en más los suministros de petróleo en el país caribeño y luego de un férreo bloqueo en las costas de Venezuela desde antes de la captura de Nicolás Maduro.
Trump está envalentonado después de la operación en Venezuela, pero tal vez no le dure
WASHINGTON.– Nada excita más a un presidente norteamericano que poder usar el arrollador poderío militar de Estados Unidos. Es lo que se percibía en la exultante voz del presidente Donald Trump el domingo a la noche, cuando habló con la prensa sobre los operativos de los últimos días en Venezuela.
Pero esa sensación de poder en estado bruto trae consigo una embriaguez que ha desestabilizado a casi todos los gobiernos norteamericanos de las últimas tres décadas. Y es una pendiente muy resbaladiza, especialmente para un mandatario como Trump, que se considera más inteligente y duro que todos sus predecesores, y que parece convencido de que puede hacer lo que quiera —con otros presidentes, con otros países y con sus recursos— sin pagar ningún precio. El mundo no funciona así.
Milei respaldó que EE.UU. controle el petróleo de Venezuela
Durante una entrevista el martes por la noche, el presidente Javier Milei definió como “estupidez” que sectores de la política cuestionen que “Estados Unidos se quiere apropiar del petróleo” porque “lo que determina la riqueza es el respeto a la propiedad privada, la vida y las instituciones”.
“Murieron 40 personas en esta operación quirúrgica, en un nivel de precisión admirable, y 32 eran cubanos que no estaban de paseo en Venezuela, sino agentes militares. Estábamos hablando de una dictadura. Ya en 2007 había empezado a tener grietas este narcoestado terrorista. Hoy el terrorismo tiene distintas facetas y ha financiado a políticos, medios de comunicación, periodistas, empresaurios, Por eso hay tanta gente preocupada por lo que pasa en Venezuela", detalló en Neura.
En esta línea, respaldó que la administración de Trump tome el control del petróleo de Venezuela y expresó: “El tema es para cortarle el suministro a los comunistas. Y no solo por el lado del petróleo, porque me parece extraño que todos los que se preocupan no dijeron nada cuando se lo llevaban Cuba o Irán. Es raro. No se puede esperar honestidad intelectual de la gente de izquierda”.
María Corina Machado volvió a arremeter contra Delcy Rodríguez: "Es directora de los centros de tortura"
Entrevistada en la señal de noticias CBS, la líder venezolana ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, volvió a apuntar contra la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez. “Todos, tanto en Venezuela como en el extranjero, la conocen perfectamente y saben el papel que ha desempeñado”, afirmó Machado.
“Fue sancionada por el gobierno de Estados Unidos debido a su corrupción y a su involucramiento en actividades delictivas... es una de las principales artífices y directora de los centros de tortura en Venezuela”. En ese sentido, afirmó que Rodríguez es “el principal actor que tiene relaciones con Rusia, con Irán”.
In a network exclusive, @tonydokoupil asked Venezuelan opposition leader María Corina Machado if Maduro's vice president, Delcy Rodriguez, is the right person to lead Venezuela; and if she's truly the moderate some in the U.S. believe her to be.— CBS Evening News with Tony Dokoupil (@CBSEveningNews) January 6, 2026
"Everybody in Venezuela and… pic.twitter.com/tbUYJOpKJw
Boric: “Los líderes que le rinden pleitesía a Trump solo se humillan”
SANTIAGO DE CHILE.- El presidente chileno, Gabriel Boric, expresó nuevamente su abierta crítica hacia su homólogo estadounidense, Donald Trump, tras la reciente incursión militar en Venezuela que resultó en la detención de Nicolás Maduro.
Esta reacción se produce en respuesta a un comunicado del gobierno estadounidense que afirmaba: “Este es nuestro hemisferio y el presidente Trump no permitirá que nuestra seguridad se vea amenazada”.
Los líderes que le rinden pleitesía y se muestran serviles al Presidente de EEUU Trump tratando de ganarse su favor sólo se humillan. Trump (y su administración) no solo vulnera permanentemente el Derecho Internacional, sino la misma dignidad humana. https://t.co/9GjkdvPFHo— Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) January 6, 2026
Boric utilizó la plataforma X para compartir el mensaje que incluía una imagen en blanco y negro de Trump, acompañada del texto “Este es nuestro hemisferio”. En su publicación, el mandatario chileno subrayó que “los líderes que le rinden pleitesía a Trump y se muestran serviles para ganarse su favor solo se humillan”.
El hijo de Maduro habló tras la captura del exmandatario: “La historia dirá quiénes fueron los traidores”
Qué decisión tomó Suiza con los bienes de Maduro
Los hermanos Rodríguez se imponen en la interna chavista y concentran el poder en una transición tutelada por EE.UU.
Rusia perdió a su aliado en Venezuela, pero ve una oportunidad en la “Doctrina Monroe” de Trump