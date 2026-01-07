Venezuela hoy, en vivo: Nicolás Maduro en Estados Unidos y los últimos anuncios de Donald Trump, minuto a minuto

Trump gesticula ante los legisladores republicanos de la Cámara de Representantes durante su retiro político anual, el martes 6 de enero de 2026, en Washington Evan Vucci� - AP�

WASHINGTON.– Nada excita más a un presidente norteamericano que poder usar el arrollador poderío militar de Estados Unidos. Es lo que se percibía en la exultante voz del presidente Donald Trump el domingo a la noche, cuando habló con la prensa sobre los operativos de los últimos días en Venezuela.

Pero esa sensación de poder en estado bruto trae consigo una embriaguez que ha desestabilizado a casi todos los gobiernos norteamericanos de las últimas tres décadas. Y es una pendiente muy resbaladiza, especialmente para un mandatario como Trump, que se considera más inteligente y duro que todos sus predecesores, y que parece convencido de que puede hacer lo que quiera —con otros presidentes, con otros países y con sus recursos— sin pagar ningún precio. El mundo no funciona así.