De ser campeón de Bailando por Sueño a la sátira política, el pasado como actor de Zelensky

Volodymyr Zelensky fue enemigo de Rusia mucho antes de esta guerra, incluso antes de la anexión de Crimea. En 2012, el actor devenido en presidente interpretó a Napoleón Bonaparte a principios del siglo XIX, luego de la conquista de Europa y la captura de Moscú.

Precisamente, la comedia rusa Rzhevsky Versus Napoleon –secuela de Hitler goes Kaput!– gira en torno a los intentos del General Mijaíl Kutuzov de detener el avance sobre San Petersburgo del mujeriego estadista francés buscando una candidata que lo seduzca y lo distraiga de su objetivo. Las posibilidades de que el ejército ruso resista a las fuerzas invasoras son escasas ya que es demasiado débil y no está preparado. Pero todo cambia con la aparición del teniente Rzhevsky, un criminal al que se le ofrece la libertad a cambio de que se disfrace de mujer y encante al propio emperador...

Zelensky interpretando a Napoleón Bonaparte Captura de video

No es la primera vez que un papel de Zelensky en la pantalla se entrelaza con un evento político del mundo real. En este caso, los roles están invertidos, es el presidente ucraniano el que defiende hoy, con valentía y con un ejército más pequeño formado en gran medida de voluntarios con poco entrenamiento militar, su capital de la invasión rusa orquestada por un tirano de tiempos actuales.

En Servidor del Pueblo, una popular serie ucraniana estrenada en 2015 –un año después de la ocupación militar de Crimea–, Zelensky interpreta a un profesor de historia que se convierte inesperadamente en presidente luego de que se viraliza un video en el que critica la corrupción en la clase dirigente.

Hoy, convertido en el verdadero presidente de Ucrania, Zelensky se pasea por las calles de Kiev, asediadas por las tropas rusas, con uniforme de camuflaje y sube videos a redes sociales en donde actualiza el estado de la situación y trae esperanza a los hogares de Ucrania. Pero hasta hace varios años las apariciones que hacía en las pantallas de los ucranianos eran totalmente diferentes, incluso algunos lo recordarán con trajes brillantes de cuando participó del concurso Bailando por un sueño y que ganó en 2006.

Zelensky ganador del Bailando por un sueño en 2006

Las vistas del video del presidente bailando en la versión ucraniana de la franquicia se dispararon en los últimos días al igual que lo hizo su popularidad. El mandatario se ganó el respeto de los ucranianos y de la comunidad internacional por su coraje y su declinación de la oferta de salvoconducto de Estados Unidos. “Necesito municiones, no un aventón”, dijo Zelensky en un mensaje que se volvió viral.

“Zelensky podría montar a caballo con el torso desnudo, pero Putin jamás podría llevar un traje de rayas blancas con un fedora a juego”, comentó una usuaria de Twitter burlándose de las famosas fotografías que la prensa estatal rusa difunde de Putin cada año en las que se lo ve montando un caballo sin camisa o nadando en aguas congeladas.

Zelensky y su complicada relación con Rusia

La complicada relación de Zelensky con Rusia ha trascendido la ficción, incluso mucho antes de irrumpir en la arena política. Durante sus primeros años como artista mantuvo una estrecha relación con Moscú. Cuando dirigía el equipo de comedia Kvartal 95, que actuó en la liga abierta más alta de KVN (una competencia de comedia rusa), pasó mucho tiempo en la capital rusa. Y viajaba constantemente por los países post-soviéticos. Incluso después del conflicto de Crimea, se pronunció en contra de la intención del Ministerio de Cultura de Ucrania de prohibir a los artistas rusos de su país, según informó la agencia de información RIA Novosti.

Sin embargo, luego salió a la luz que Zelensky había donado un millón de grivnas al ejército ucraniano durante la guerra del Donbass y políticos y artistas rusos solicitaron una prohibición de sus obras en Rusia, según reportó el medio ruso Komsomólskaya Pravda en 2015.

Pero por mucho que los activistas llamaron a boicotear los frutos de las actividades del reconocido comediante ucraniano, los esfuerzos resultaron inútiles. El 1 de enero de 2015 se estrenó en las salas de cine rusas la comedia romántica 8 nuevas citas –la secuela de 8 primeras citas–, en la que Zelensky interpreta a Nikita, un veterinario que todos los días se despierta en la cama de una mujer desconocida. Según el Film Distributors Bulletin, los cineastas ganaron 7,4 millones de dólares (418 millones de rublos) con esta secuela.

Zelensky ha expresado en repetidas ocasiones su aprobación de la “operación antiterrorista del Ejército ucraniano” contra las milicias de las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk en el sureste de Ucrania. Incluso una vez le dijo a los medios locales que “si fuera necesario, iría a la guerra”, reportó Komsomólskaya Pravda.

Zelensky interpretando a Igor en Love in the Big City 2 Captura de video

Tal vez no imaginó, cuando en 2009 interpretó en Love in the Big City a Igor, un dentista que vive en Nueva York y que pierde su capacidad para tener sexo, que unos años después sus declaraciones se volverían realidad.