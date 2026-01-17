Maduro sigue detenido, pero los líderes chavistas empiezan a encariñarse con Trump

CARACAS.- Hace apenas un mes, mientras Estados Unidos concentraba fuerzas militares frente a las costas de Venezuela, el régimen de Caracas juró que una intervención norteamericana desataría 100 años de guerra. “Si atacan a Venezuela, de acá no saldrá ni una gota de petróleo para Estados Unidos”, dijo entonces un alto funcionario del régimen.

Pero desde la quirúrgica operación norteamericana del 3 de enero para capturar al presidente Nicolás Maduro, los líderes de un chavismo súbitamente pragmático parecen haber cruzado del otro lado del espejo para recibir a “los yanquis” con los brazos abiertos.

Dos países con líderes de ideologías casi antagónicas avanzan así hacia la creación de una neocolonia aquí, en América del Sur, donde Washington controlaría el dinero, y el mazo completo de cartas... El gobierno venezolano —ya sea amedrentado por la amenaza de despliegue de fuerza aún mayor de Estados Unidos o por haber llegado a la conclusión de que su mejor o única opción es un reajuste diplomático con su némesis del norte— está avanzando rápidamente para restablecer los lazos formales entre ambos países, mientras elaboran una nueva legislación que podría impulsar la inversión estadounidense en el crucial sector petrolero.

Trump elogió a Delcy Rodríguez como "mujer maravillosa"

El presidente Donald Trump, quien hasta la captura de Maduro condenaba su régimen autoritario, el miércoles elogió a Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Maduro y ahora líder interina de Venezuela, como una “mujer maravillosa”. Y el movimiento prodemocracia liderado por la Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, fue dejado de lado: el jueves, mientras Machado le entregaba a Trump su medalla Nobel durante una reunión privada, Félix Plasencia, un alto emisario de Rodríguez y embajador de Venezuela en el Reino Unido, estaba en Washington manteniendo conversaciones de alto nivel con la Casa Blanca.

En su discurso del miércoles, Rodríguez abogó por una nueva era política con un lenguaje que hace apenas dos semanas habría sido impensable. Dijo que con la liberación de algunos presos políticos por parte de su gobierno debería quedar claro que Venezuela “se abre a un nuevo momento político que permita el entendimiento desde la divergencia y desde la diversidad política ideológica”. Y el jueves defendió una cooperación energética con Estados Unidos “basada en la decencia, en la dignidad y en la independencia”. Y agregó: “Si algún día me tocase como presidenta encargada ir a Washington, lo haré de pie, caminando, no arrastrada; lo haré con la bandera tricolor”.

Los chavistas argumentan que esta vertiginosa voltereta refleja la búsqueda de Maduro, quien según ellos quiso mejorar las relaciones con Washington durante años. Con Maduro ahora detenido en Estados Unidos por cargos federales de narcotráfico, hasta su hijo, “Nicolasito” Maduro Guerra, parece haber abrazado la nueva era pro-norteamericana. La apertura de la industria petrolera, dijo Maduro hijo, era parte del plan de su padre: “Seguimos sus instrucciones”.

Estrategia de poder

Pero para los analistas internacionales solo se trata de una campaña del régimen para aferrarse al poder. Un alto exfuncionario norteamericano que trabajó con Venezuela anticipa que Rodríguez repartirá gestos de buena voluntad con la esperanza de ganarse la confianza de Washington hasta que Trump se distraiga con las elecciones intermedias u otra crisis internacional.

El Monumento de la Paz delante de la sede de la petrolera estatal venezolana PDVSA, en Caracas (AFP)

Creo que van a alargar la cosa hasta que le pidamos a Delcy que haga algo que no puede o no quiere hacer”, dice el exfuncionario, que prefiere mantener el anonimato para manifestarse con franqueza. “Hasta entonces, harán lo que puedan con la esperanza de prolongar la situación”.

Un segundo exfuncionario norteamericano asegura que la liberación de detenidos estadounidenses y de algunos presos políticos en los últimos días “es una señal de que no tienen mucho poder de presión”.

“Son dos cosas que tradicionalmente habrían sido parte de una negociación muy intensa de tipo quid pro quo”, dice el exfuncionario. “Si está sucediendo todo eso sin ese toma y daca, es señal de que el régimen está bastante conmocionado por lo sucedido”.

Según él, Rodríguez entiende que cuanto más dinero se inyecte a la economía venezolana, mayores serán sus posibilidades de salvar al partido socialista y a la revolución bolivariana “como un movimiento político viable en el futuro”.

El futuro del petróleo

Esta semana, según fuentes de la industria petrolera venezolana, el gobierno de Trump negoció su primera venta de petróleo venezolano por aproximadamente 500 millones de dólares que fueron depositados en un fideicomiso en Qatar. El gobierno parece estar planeando canalizar indirectamente ese dinero hacia la economía venezolana, según economistas y líderes empresariales venezolanos al tanto de las negociaciones.

Un mural con imágenes de infraestructura petrolera en Caracas, Venezuela Matias Delacroix - AP

Según el analista económico Alejandro Grisanti, está previsto que a los cuatro bancos privados más grandes de Venezuela les vendan unos 300 millones de dólares, que los bancos a su vez subastarían para destinar esos ingresos a la economía, priorizando al sector médico y alimentario. El Banco Central de Venezuela recibirá los bolívares generados por estas subastas y podrá utilizarlos únicamente para pagar salarios y prestaciones sociales.

“Es una medida fundamental para mantener la estabilidad económica en Venezuela”, dice Grisanti. “Y demuestra la buena coordinación que existe entre Estados Unidos y Venezuela para tomar medidas rápidas”.

El secretario de Energía norteamericano, Chris Wright, dijo que Estados Unidos controlaría la venta de “todo el petróleo y gas natural” de Venezuela. Según un funcionario de la Casa Blanca, el destino inicial de las ganancias serán cuentas controladas por Estados Unidos en bancos de renombre mundial, para garantizar que sean legítima e íntegramente distribuidas.

En Venezuela se están llevando a cabo conversaciones para permitir la libre circulación del dólar en la economía, según un dirigente empresario venezolano. Cuando era vicepresidenta, Rodríguez apoyaba internamente la idea, pero otros integrantes del régimen argumentaban que eso implicaba “ponerse en manos de Estados Unidos”, agrega el empresario.

Parte de los ingresos petroleros podrían utilizarse para financiar contratos públicos con empresas norteamericanas para reconstruir la red eléctrica venezolana, y los funcionarios de Rodríguez también están discutiendo la inversión estadounidense en otros sectores, incluida la minería.

Pero algunos ejecutivos petroleros son escépticos. Venezuela produce actualmente poco más de una cuarta parte del petróleo que extraía en la década de 1990, su época de apogeo. Desde entonces, la infraestructura se ha ido deteriorando, y los analistas aseguran que para recuperar su nivel de producción anterior el sector necesita una inversión de unos 100.000 millones de dólares a lo largo de una década.

Sin ir más lejos, la semana pasada, el director ejecutivo de ExxonMobil, Darren Woods, le dijo a Trumo que sin “cambios significativos” en el sistema legal, los “marcos comerciales” y las protecciones de Venezuela, el país es “in-invertible”.

La refinería El Palito en Puerto Cabello, Venezuela Matias Delacroix - AP

“En Venezuela no habrá recuperación petrolera sin un previo retorno a la democracia y el Estado de derecho”, dice el economista Ricardo Haussman, exministro de Planificación de Venezuela y miembro del directorio de su banco central en la década de 1990. “Creo que se equivocan”, señala Haussman, quien ahora enseña en la Escuela Kennedy de la Universidad de Harvard.

“Creen que pueden pergeñar un auge de inversiones en Venezuela antes de la normalización política”, dice Hassman. “Pero es una pésima idea, y también peligrosa”.

Por Ana Vanessa Herrero, Anthony Faiola, Samantha Schmidt y Evan Halper

(Traducción de Jaime Arrambide)