Se conoció un video del abogado argentino detenido en Venezuela: “Temo por mi vida”

Se conoció este sábado un video inédito sobre Germán Giuliani, el abogado argentino detenido en Venezuela desde mayo de 2025 y que su familia recibió de parte de una cuenta anónima. La grabación, realizada una semana después de su detención, muestra a Giuliani en la oscuridad, iluminado solo por un celular, y haciendo un desesperado pedido de ayuda: “Temo por mi vida”.

El 23 de mayo del año pasado el ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, anunció en una conferencia televisada que las fuerzas de seguridad del régimen chavista habían arrestado a un argentino y tres ciudadanos venezolanos por formar parte de una supuesta “red terrorista”.

Giuliani es un abogado especializado en derecho penal y laboral y titular de su propio estudio jurídico, que había viajado en abril a Brasil para ayudar a un cliente con la apertura de un bar y, luego, se trasladó a Venezuela para realizar gestiones similares en la ciudad de Barcelona, estado Anzoátegui.

Cabello ahondó en detalles de la detención días después. Aseguró que capturaron a Giuliani en un velero en alta mar “cuando iba a buscar a un narcotraficante” serbio llamado Antun Mrdeza, quien tiene alerta roja de Interpol porque es requerido por las autoridades italianas por tráfico de drogas.

Germán Giuliani y su familia Cortesía de Virginia Rivero

“Hay notas (en medios) sobre un ciudadano de apellido Giuliani, capturado en alta mar con unos venezolanos. Que si el señor es buena gente... pero iba a buscar a un narcotraficante y el narcotraficante había pagado 20.000 dólares para que lo dejaran en alta mar y quien lo iba a encontrar era este señor Germán Darío Giuliani”, dijo en ese entonces. También afirmó que lo interrogaron.

El video

Inicialmente, Giuliani tuvo contacto con su familia mientras permanecía detenido en Caracas. Sin embargo, más tarde perdieron contacto con él y no sabían nada desde entonces. Esto fue hasta que un usuario anónimo de Instagram les envió un video. La esposa de Giuliani, Virginia Rivero, contó en diálogo con TN que el video llegó a una cuenta llamada @justiciaparagiuliani, creada por las hermanas de la víctima.

Allí aparecía el abogado, en medio de la oscuridad. “Mi nombre es Germán Darío Giuliani, soy argentino, padre de familia y tengo tres hijos. Virginia, te estoy hablando a vos y a mis hijos, no sé si... espero volverlos a ver”, dijo, dirigiéndose a su esposa.

“Estoy acá encerrado en un lugar en Venezuela. Hace más de una semana me tienen acá, incomunicado. No me han dicho nada. No soy un terrorista ni tampoco hablo de temas de política ni nada que se le asemeje. Hago este video porque temo por mi vida, temo que no salga de esta, y quiero dejar un mensaje“, remarcó.

Giuliani reafirmó sus derechos como ciudadano argentino en un país extranjero: “Soy de Argentina, me encuentro en Venezuela, y ningún ciudadano del mundo se merece que le pase lo que me está pasando a mí. Soy abogado. Cualquier ciudadano de mi país, si se va, tiene los derechos de mi país. Y yo acá siento que no tengo ningún derecho y que están haciendo lo que quieren y lo que se les da la gana conmigo“.

Luego, finalizó su video con un gesto de angustia y un desesperado pedido. “Apelo a la diplomacia de Argentina, a los organismos internacionales, a que se sepa esto no solo por mí, sino para que no le pase a otras personas”, concluyó.

Germán Giuliani y su esposa, Virginia Cortesía de Virginia Rivero

Su esposa aseguró que, tras recibir el video, la cuenta que lo envió fue eliminada por el temor que persiste en el país en medio de la dura represión en ese país y que ahora afronta uno de sus momentos más turbulentos luego de que Nicolás Maduro fuera capturado por Estados Unidos. “Borraron la cuenta. Nos enviaron el video y lo borraron por el terror que se vive en Venezuela”, dijo con TN.

Rivero comentó que, mientras estaba en Caracas, solían obtener información de él a través de los familiares de presos políticos que se encontraban detenidos en el mismo lugar que Giuliani. “En el video se dirige a mí. Fueron los primeros días y puedo ver su desesperación, queriendo que alguien solucione, que alguien intervenga en esto que le está pasando. Siento que ya llevaban un tiempo ahí detenidos y que había periodistas [detenidos] que, creo yo, le fueron informando de la situación en Venezuela. Es un pedido medio desesperado por entender lo difícil que se ponía la situación”, remarcó.