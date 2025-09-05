Descarriló un funicular en Lisboa: identificaron a las víctimas y 11 de ellas eran extranjeras

LISBOA (AP).- La Policía de Portugal reveló este viernes que 11 de los 16 muertos por el descarrilamiento de un funicular en la capital del país eran extranjeros, mientras se espera que el primer informe de la investigación que examina las causas del accidente de esta popular atracción turística de Lisboa se publique en las próximas horas.

Entre las víctimas mortales hay cinco ciudadanos portugueses, tres británicos, dos canadienses, dos surcoreanos, un estadounidense, un francés, un suizo y un ucraniano, según el comunicado.

La lista de nacionalidades se publicó tras la identificación forense. Sus nombres no fueron revelados.

En tanto, un hombre alemán que se pensaba que había fallecido en el siniestro fue localizado más tarde en un hospital de Lisboa, agregaron las autoridades, que no explicaron el error.

El descarrilamiento del funicular en Lisboa provocó 15 muertos. (Photo by PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP) PATRICIA DE MELO MOREIRA - AFP

El emblemático Elevador da Glória, de color amarillo y blanco y considerado monumento nacional, iba lleno de locales y turistas internacionales cuando se salió de sus rieles el miércoles por la noche. Dieciséis personas murieron y 21 más resultaron heridas.

Varias agencias están investigando lo que el primer ministro de Portugal, Luis Montenegro, describió como “una de las mayores tragedias” de la historia reciente del país.

La Oficina de Investigación de Accidentes Aéreos y Ferroviarios dijo que finalizó su análisis de los restos y que emitirá un informe técnico preliminar este viernes.

El investigador jefe de la policía, Nelson Oliveira, indicó que se espera un informe preliminar de la Policía, que tiene un alcance más amplio, para dentro de 45 días.

Los restos del tranvía fueron retirados del lugar del siniestro durante la noche y quedaron bajo custodia policial.

Turistas detrás de la banda de seguridad un día después del accidente del funicular en Lisboa. (Photo by PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP) PATRICIA DE MELO MOREIRA� - AFP�

Españoles, israelíes, portugueses, brasileños, italianos y franceses resultaron heridos, explicó el director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud de Portugal, Álvaro Santos Almeida.

“Esta tragedia va más allá de nuestras fronteras”, dijo Montenegro en un discurso televisado desde su residencia oficial. Lisboa recibió alrededor de 8,5 millones de turistas el año pasado, y, normalmente, el corto y pintoresco trayecto de unos pocos cientos de metros que hace el funicular suele atraer largas filas de gente.

El jueves se guardó un día de luto nacional y por la noche cientos de personas asistieron a una misa solemne en la majestuosa Iglesia de Santo Domingo en Lisboa. Montenegro, el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, y el alcalde de Lisboa, Carlos Moedas, estaban entre los afligidos asistentes, algunos de ellos vestidos de negro, en el santuario iluminado por velas.

El estado del funicular

El tranvía eléctrico está sujeto por cables de acero y puede transportar a más de 40 personas. Las autoridades no comentaron si un freno defectuoso o un cable roto pudo haber provocado que el funicular que bajaba se estrellase contra un edificio donde la empinada calle del centro hace una curva.

“La ciudad necesita respuestas”, afirmó el alcalde, que agregó que hablar de posibles causas era “mera especulación”.

Además de las pesquisas de la Policía, la fiscalía y los expertos en transporte del gobierno, la empresa que opera los tranvías y autobuses de Lisboa, Carris, dijo que abrió su propia investigación.

El funicular descarriló el miércoles. (AP Photo/Armando Franca) Armando Franca - AP

El funicular, en servicio desde 1914, se sometió a un programa de mantenimiento completo el año pasado y la empresa realiza una inspección visual de 30 minutos todos los días, señaló el jueves el director general de Carris, Pedro de Brito Bogas.

El tranvía fue revisado por última vez nueve horas antes del descarrilamiento, apuntó durante una conferencia de prensa, pero no dio más detalles acerca del análisis visual ni concretó cuándo se le preguntó si se habían probado todos los cables.

El ayuntamiento de Lisboa suspendió el funcionamiento de otros tres funiculares mientras se realizaban inspecciones inmediatas.