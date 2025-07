Detuvieron a un exjugador de básquet brasileño por golpear a su novia en un ascensor tras sospechar una infidelidad

La Policía de Brasil detuvo al exjugador brasileño de básquet Igor Eduardo Cabral por golpear 61 veces a su pareja Juliana García, de 35 años, en un ascensor. La secuencia, que ocurrió el sábado, quedó grabada por una cámara de seguridad y fue calificada como un intento de asesinato, mientras que la víctima deberá someterse a un procedimiento de reconstrucción facial.

Según informó el medio local O Globo, la mujer se encuentra estable y afronta la recuperación en su casa después de recibir el alta hospitalaria. Las pruebas iniciales reflejaron que sufrió fracturas en la nariz, mandíbula, el globo ocular, el pómulo y el maxilar superior.

Las imágenes de una cámara de seguridad dentro del ascensor de un condominio en Natal, Rio Grande do Norte, muestran cómo el deportista la atacó con repetidos golpes, dejándola con la cara desfigurada y cubierta de sangre. Tras ello, fue arrestado en el acto y la mujer rescatada por los vecinos y trasladada al Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel.

García contó en una entrevista con TV Record que Cabral ejercía contra ella también violencia psicológica. “Ya me había empujado antes, era muy constante. Incluso, en redes sociales me expuso y dijo exactamente lo contrario. Me culpó por lo que hizo y me trató con mucha rudeza delante de todos. Nunca fue un secreto. Pero no pensé que esto pudiera pasar, que atentaran contra mi vida. Fue una gran decepción”, relató.

Lo que desencadenó el acto, según reveló la víctima, fue que Cabral se enfureció luego de ver un mensaje de texto que le llegó a su pareja mientras estaban en la pileta del condominio. El exbasquetbolista tiró el teléfono al agua y la acusó de infidelidad, mientras que ella se alejó. Después se reencontraron en el piso del departamento en el que convivían. “Dijo que me iba a morir y empezó a golpearme. No perdí el conocimiento, pero tampoco estaba lo suficientemente consciente como para recordar lo que dijo en ese momento”, contó.

Jaqueline, tía de la víctima y quien la está acompañando en su recuperación, expresó: “Ni siquiera puedo llamar a este hombre por su nombre. Para mí es un monstruo. Siempre pensamos que estas cosas están lejos de nosotros, pero no es así. Espero que se haga justicia en este caso”.

Tras la primera audiencia, García señaló que la jueza no pudo terminar de ver el video de la golpiza. “No pudo digerirlo y lo mantuvo bajo custodia. Creo que eso es lo que se llama prisión preventiva”, sostuvo.

Cabral tiene 29 y es un exjugador de básquet brasileño nacido en Rio Grande do Norte. Formó parte de la selección de baloncesto 3x3 en los Juegos Olímpicos de la Juventud de 2014 en Nanjing, China. Tras la agresión, el deportista desactivó sus redes sociales, fue arrestado y se le conmutó la pena por prisión preventiva.