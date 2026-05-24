Quién era Nasire Best, el hombre abatido tras abrir fuego cerca de la Casa Blanca

Un policía informó que se identificó a la persona abatida en la Casa Blanca tras haberse acercado armado a las inmediaciones de la residencia oficial del presidente de Estados Unidos. Su nombre era Nasire Best y tenía 21 años.

Este sábado, Trump dijo que un acuerdo con el país persa ya ha sido “en gran medida negociado”. También señaló los “detalles finales” se están debatiendo actualmente y “se anunciarán en breve”. Una de las cosas que se sabe es que incluye la apertura del estrecho de Ormuz.

El máximo mandatario estadounidense lo describió como un “memorándum de entendimiento relativo a la paz” que aún debe ser finalizado por Estados Unidos, Irán y los otros países que participaron en las conversaciones. No hubo mención del programa nuclear de Irán y del uranio altamente enriquecido.

En ese marco, el senador republicano Ted Cruz manifestó su preocupación por lo anunciado por la administración Trump. Sostuvo que el ataque a Irán fue “la decisión más trascendetnal de su segundo mandato” y aseguró que “tenía razón en hacerlo”.

Sin embargo, señaló: “Si el resultado de todo eso es que el régimen iraní —aún dirigido por islamistas que corean “muerte a América”— ahora reciba miles de millones de dólares, pueda enriquecer uranio y desarrollar armas nucleares, y tenga un control efectivo sobre el Estrecho de Ormuz, entonces ese resultado sería un error desastroso".

Noticia en desarrollo.

Con información de AP.