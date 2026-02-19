Un comentario incómodo a otro presidente, deslices y una banda sonora inesperada: las perlitas del Consejo de la Paz de Trump

WASHINGTON.– Fiel a su estilo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, inauguró este jueves su Consejo de la Paz —una alianza creada originalmente para estabilizar la Franja de Gaza, pero que podría llegar a rivalizar con las Naciones Unidas— con una sucesión de escenas que combinaron gestos grandilocuentes, comentarios personales fuera de guion y una excéntrica puesta en escena. Hubo observaciones sobre el aspecto físico de un mandatario latinoamericano, burlas sobre el nombre de un aliado asiático y una banda sonora inesperada para cerrar el encuentro.

Además de anunciar una contribución inicial de 10.000 millones de dólares y el eventual envío de soldados de varios países para intentar encauzar la situación en Medio Oriente, Trump condujo la reunión rodeado de figuras afines —entre ellas líderes del Golfo, Turquía y la Argentina—, en un clima marcado por la autocomplacencia, los elogios cruzados y un tono celebratorio..

“Ayudaremos a Gaza, la pondremos de nuevo en pie”, declaró el autoproclamado jefe vitalicio de la alianza, antes de añadir: “Traeremos la paz, y haremos cosas parecidas en otros lugares”.

Funcionarios durante la reunión inaugural del Consejo de la Paz, el 19 de febrero de 2026 en Washington CHIP SOMODEVILLA� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

Los destacados del discurso

Uno de los pasajes que más incomodidad generó se produjo cuando Trump se refirió al presidente de Paraguay, Santiago Peña, presente en la sala. “Presidente, muchas gracias. Un tipo joven y apuesto. Siempre es lindo ser joven y apuesto. Eso no significa que nos tengas que gustar. A mí no me gustan los hombres jóvenes y apuestos. Las mujeres, sí me gustan”, dijo el mandatario estadounidense, en un comentario que desató sonrisas forzadas y miradas esquivas.

Peña, sentado a su derecha, intentó descomprimir la situación levantando el pulgar y sonriendo hacia las cámaras.

Trump to Paraguayan President Santiago Peña: “Always nice to be young and handsome. Doesn't mean we have to like you. I don't like young, handsome men. Women — I like.” pic.twitter.com/RdESxv3UYi — The Bulwark (@BulwarkOnline) February 19, 2026

Otro episodio bizarro ocurrió cuando Trump trastabilló al intentar pronunciar el nombre de uno de sus aliados asiáticos, el presidente de Uzbekistán, Shavkat Mirziyoyev. “Tiene uno de los nombres más difíciles de la historia, pero está bien, no importa”, zanjó el magnate, sin mayores explicaciones.

Trump: "President ... Mirssssssurooyev of Uzbekistan. One of the most difficult names in history." pic.twitter.com/Q74QWb9SOj — Aaron Rupar (@atrupar) February 19, 2026

La mayoría de los países que aceptaron integrar la alianza enviaron funcionarios de alto nivel, pero algunos líderes optaron por viajar personalmente a Washington. Entre ellos estuvieron el presidente de Indonesia, Prabowo Subianto; el presidente argentino, Javier Milei, y el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán.

Durante la reunión, cada orador aprovechó su turno para colmar de elogios a Trump por su supuesta capacidad para poner fin a conflictos internacionales. El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, lo calificó como el “salvador del sur de Asia”, mientras que otros destacaron que años de política exterior estadounidense bajo la administración anterior no habían logrado lo que Trump, según ellos, consiguió en apenas un año.

🚨 President Trump had Marco Rubio in stitches with a joke about firing him because his speech in Munich was so good



"You did yourself proud in Munich. In fact, so well, I almost terminated his employment. Because they said, why can't Trump do this?!" pic.twitter.com/De4gmijgix — NEXTA (@nexta_tv) February 19, 2026

El presidente estadounidense también utilizó el escenario para marcar territorio dentro de su propio equipo. En tono jocoso, lanzó una advertencia al secretario de Estado, Marco Rubio, por su reciente participación en la Conferencia de Seguridad de Múnich. “Marco, la verdad es que lo hiciste muy bien hace dos días. Tan bien, de hecho, que casi lo despido, porque estaban diciendo: ‘¿Por qué Trump no puede hacer esto?’. Yo lo hago, pero lo hago de otra manera”, afirmó.

En Múnich, Rubio había sostenido el mensaje central de Trump sobre la necesidad de que Europa asuma un mayor rol en su propia seguridad, aunque con un tono más moderado que el habitual del presidente.

😂 Trump: “I’m excited to announce that Norway has agreed to host an event bringing together the Board of Peace.



Oh, I thought when I saw this note — “I’m excited to announce that Norway” — I thought they were going to say that they’re giving me the Nobel Prize. Oh, this is… https://t.co/URfLLQluMC pic.twitter.com/0V8MUydgeO — NEXTA (@nexta_tv) February 19, 2026

Trump también volvió a expresar su frustración por no haber recibido el Premio Nobel de la Paz el año pasado, galardón que recayó en la líder opositora venezolana María Corina Machado. Pese a las reiteradas aclaraciones del gobierno noruego —que insiste en que la decisión corresponde a un comité independiente—, el mandatario retomó el tema durante su discurso.

“Ah, cuando vi esta nota —‘Me complace anunciar que Noruega…’— pensé que iban a decir que me estaban dando el Premio Nobel. Ah, esto es menos emocionante. Dice: ‘Me complace anunciar que Noruega…’, y yo pensé: ‘¡Oh, genial, me están dando el Premio Nobel! Por fin, por fin lo hicieron bien’. Pero no me importa. No me importa el Premio Nobel. Me importa salvar vidas, para que quede claro”, dijo.

HUMILIATING: Donald Trump forces world leaders to stand on stage while embarrassing music blares in the background.



It is literally impossible for Donald Trump to avoid being a complete laughing stock on the world stage. pic.twitter.com/NTunq5zea3 — CALL TO ACTIVISM (@CalltoActivism) February 19, 2026

El cierre del encuentro no desentonó con el resto de la jornada. Mientras los mandatarios se preparaban para la fotografía oficial, los organizadores hicieron sonar Gloria, de Laura Branigan, y November Rain, de Guns N’ Roses. “¿A todos les gusta la música? Es buena música”, comentó Trump, satisfecho con la escena.

