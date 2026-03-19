Dónde queda Beirut, la ciudad que quedó en el centro del conflicto

El conflicto en Medio Oriente se sigue recrudeciendo, y este miércoles por la madrugada Israel redobló sus ataques sobre Beirut, en una ofensiva que se ubica entre las más intensas contra el centro de la capital de Líbano en las últimas décadas. El saldo fue de al menos 12 muertos y decenas de heridos. Ante este nuevo episodio, muchos usuarios se preguntan dónde queda esta ciudad, que quedó en el centro de la escena mundial.

Así fue el ataque de Israel en Beirut que destruyó un edificio

Los ataques de Israel al Líbano tienen como objetivo Hezbollah, que en el Líbano no es considerado terrorista, sino que es un partido político con fuerte presencia militar en la frontera con Israel.

El objetivo del país comandado por Benjamin Netanyahu es crear una zona de amortiguamiento en el sur del Líbano para que nunca más caigan misiles sobre el norte de Israel.

Entre 1975 y 1990 el Líbano padeció una guerra civil y luego, diversos conflictos contra Israel (el último había sido en 2024).

Escala del conflicto en Medio Oriente

La escalada de presión sobre el Líbano se da después de que Israel confirmara ayer la muerte de Ali Larijani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán y figura central del régimen, junto con el jefe de la fuerza Basij de la Guardia Revolucionaria, el general Gholam Reza Soleimani. Ambos murieron en una serie de bombardeos nocturnos en Teherán.

En ese contexto, durante la madrugada, aviones israelíes atacaron el centro de Beirut y destruyeron edificios residenciales en uno de los bombardeos más severos en décadas, con un balance de al menos 12 fallecidos y 41 heridos, en lo que marca una profundización del conflicto que involucra a Estados Unidos, Israel e Irán.

Dónde queda Beirut, la capital del Líbano

Beirut es la capital de Líbano. También es la ciudad más grande y el principal puerto marítimo del país.

Ubicación: Beirut se encuentra sobre un espolón en una estrecha llanura costera en el mar Mediterráneo. La ciudad está ubicada en mitad de la costa libanesa con Biblos y Trípoli al norte y Sidón y Tiro al sur. Aunque está rodeada de montañas, fácil acceder desde casi cualquier lugar del Líbano.

Beirut se encuentra sobre un espolón en una estrecha llanura costera en el mar Mediterráneo. La ciudad está ubicada en mitad de la costa libanesa con Biblos y Trípoli al norte y Sidón y Tiro al sur. Aunque está rodeada de montañas, fácil acceder desde casi cualquier lugar del Líbano. Coordenadas: 33°53′13?N 35°30′47?E.

33°53′13?N 35°30′47?E. Población: se estima que tiene 1,7 millones de habitantes en el área metropolitana; el Líbano cuenta con 5,7 millones.

se estima que tiene 1,7 millones de habitantes en el área metropolitana; el Líbano cuenta con 5,7 millones. Gentilicio: beirutí.

beirutí. Idioma: el árabe es la lengua oficial del país, aunque también se habla inglés y francés.

el árabe es la lengua oficial del país, aunque también se habla inglés y francés. Religión: tal como señalan desde el gobierno español, en el no existe una religión oficial, aunque el Estado reconoce el culto de 18 confesiones religiosas: las cristianas (maronita, latina, grecoortodoxa, greco-católica melquita, armenia ortodoxa, armenia católica, sirioortodoxa, sirio-católica, asiria, caldea, copta ortodoxa, protestante), las musulmanas (sunita, chií, drusa, ismaelita y alauita) y la judía.

El país tiene una superficie total de 10.452 km2 y limita al norte y al este con Siria, al oeste con el Mar Mediterráneo (225 km de costa) y al sur con Israel.