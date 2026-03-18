Revelan detalles sobre cómo Israel está “cazando” uno por uno a los altos funcionarios iraníes

JERUSALÉN.– Israel aseguró el miércoles haber asesinado a otro alto funcionario iraní, el tercero en dos días después de haber matado al principal funcionario de seguridad del régimen islámico, Ali Larijani, y al jefe de la fuerza Basij de la Guardia Revolucionaria paramilitar, Gholamreza Soleimani.

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, dijo que el ministro de Inteligencia de Irán, Esmail Khatib, había sido asesinado en un ataque durante la noche y prometió “sorpresas significativas a lo largo de este día en todos los frentes”, sin dar más detalles.

Esmail Khatib asiste a la ceremonia de investidura del sexto período de la Asamblea de Expertos en Teherán, Irán, el 21 de mayo de 2024 Vahid Salemi - AP

Katz también explicó que él y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, habían autorizado al Ejército a atacar “a cualquier alto funcionario iraní para el que se haya cerrado el círculo de inteligencia y operativos, sin necesidad de aprobación adicional“.

Tras el ataque conjunto entre Estados Unidos e Israel que dio inicio a la guerra contra Irán y mató al entonces líder supremo del régimen islámico, Ali Khamenei, Tel Aviv se concentró en atacar sistemáticamente tanto a la cúpula como a los miembros de base de la república islámica con la esperanza de erosionar sus estructuras internas de control.

Un proyectil deja una estela en el cielo, visto desde Gaza City, en la madrugada del 18 de marzo de 2026 EYAD BABA - AFP

Los líderes israelíes y norteamericanos han afirmado en reiteradas oportunidades que crearían las condiciones necesarias para que los propios iraníes derroquen al régimen. Las bajas más recientes en la cúpula militar del régimen islámico marcaron hitos en esa campaña, posible gracias al daño acumulado de los ataques aéreos y a un creciente flujo de inteligencia sobre posibles objetivos.

“Seguiremos cazándolos a todos”, agregó Katz el miércoles. En base a listas detalladas de objetivos e informes de daños de combate, el medio norteamericano The Wall Street Journal reveló en exclusiva detalles de cómo lo hacen.

Cacería humana

“Gente valiente. Funcionarios valientes. Líderes valientes. Esta combinación no puede ser derrotada”, escribió Larijani el viernes en su cuenta de X después de participar de una manifestación de partidarios del régimen en el centro de Teherán, un gesto desafiante para las fuerzas extranjeras que pretendían su muerte.

A primera hora del martes, los servicios de inteligencia israelíes localizaron a Larijani reunido con otros funcionarios en un escondite en las afueras de la capital iraní y lo mataron con un ataque con misiles.

Imagen del 15 de noviembre de 2024 de Ali Larijani, pronunciando un discurso, en Beirut, Líbano file - XinHua

El mismo día, Israel recibió información de civiles iraníes que indicaba que el líder de la temida milicia Basij, Soleimani, se escondía con sus subordinados en una carpa en una zona boscosa de Teherán. El oficial murió en el lugar.

Con miles de miembros del régimen muertos, desde altos funcionarios hasta efectivos de base, el desconcierto empieza a instalarse en Irán. Las fuerzas de seguridad están bajo presión y en retirada, pero mantienen sus amenazas para evitar que los iraníes salgan a manifestarse y continúan sus ataques en la región.

Gholamreza Soleimani, que comandaba las fuerzas Basij, en un acto durante la Semana Basij en la capital iraní, Teherán, el 24 de noviembre de 2019 ATTA KENARE - AFP

Los documentos revisados por The Wall Street Journal muestran que la ofensiva que empezó en los primeros días de la guerra continúa intensificándose, mientras Israel persigue a las fuerzas de seguridad desde sus cuarteles hasta los puntos de reunión y escondites, en un intento de interrumpir su actividad y convencer a los iraníes de que los agentes represivos están siendo eliminados.

Hasta ahora, Israel afirma haber lanzado 10.000 ataques sobre miles de objetivos en toda la república islámica, incluidos más de 2200 vinculados a la Guardia Revolucionaria, la milicia Basij y otras fuerzas de seguridad interna. Según sus estimaciones, miles han muerto o resultado heridos.

División de tareas

Después del golpe inicial y el asesinato de Khamenei, Estados Unidos orientó sus esfuerzos en destruir el poder militar e industrial iraní, mientras Israel se concentraba en apuntar las estructuras internas de control.

Para el segundo día, los aviones de combate israelíes atacaban sistemáticamente cuarteles y centros de mando vinculados a los brazos de seguridad interna de la Guardia Revolucionaria, la milicia Basij y fuerzas policiales especiales.

Humo y llamas se elevan desde un edificio residencial tras un ataque aéreo israelí en el centro de Beirut, Líbano, el 18 de marzo de 2026 Bilal Hussein - AP

Los documentos que revisó el medio norteamericano muestran que los ataques alcanzaron desde una unidad especial encargada de proteger la capital iraní, con el nombre de Tharallah, hasta comisarías de barrio en Teherán. Israel apuntó a múltiples ubicaciones donde su inteligencia había determinado se reunía personal del régimen.

Los servicios de inteligencia israelíes descubrieron posteriormente que Irán concentraba a sus fuerzas de seguridad en complejos deportivos locales, un plan de contingencia diseñado para el caso de que sus instalaciones fueran atacadas.

Tel Aviv esperó que esos complejos se llenaran, y los bombardeó antes de que terminara la primera semana de la guerra.

Una fotografía muestra las secuelas de un ataque aéreo israelí en el barrio de Zuqaq al-Blat, en el centro de Beirut, el 18 de marzo de 2026 ANWAR AMRO - AFP

Según las evaluaciones de daños presentes entre los documentos, esos ataques fueron algunos de los más letales en lo que va del conflicto, con cientos de miembros de las fuerzas de seguridad y militares muertos, la gran mayoría en el estadio Azadi de Teherán.

Las autoridades del régimen iraní denunciaron los ataques como dirigidos contra objetivos civiles, y los medios estatales publicaron imágenes de los daños sin mencionar la presencia de fuerzas de seguridad.

Según los informes, los ataques afectaron la moral de las bases y llevaron a algunos efectivos a dormir en sus vehículos, mezquitas u otras instalaciones deportivas.

Autoridades israelíes colocan banderas de Israel y de Estados Unidos en el lugar alcanzado por un misil iraní que mató a dos personas, en Ramat Gan, Israel, el 18 de marzo de 2026 Oded Balilty - AP

Israel atacó depósitos policiales, destruyendo equipos informáticos, vehículos y equipamiento. También apuntó contra las unidades de motocicletas, clave en la represión de protestas.

Mientras tanto, agentes de inteligencia israelíes empezaron a emplear otra táctica para perseguir a los comandantes del régimen, haciendo llamadas directas con amenazas a ellos y a sus familias si no se abstenían de reprimir en caso de un levantamiento.

Una fotografía muestra una pancarta con los retratos de los líderes caídos de Hezbollah, Hassan Nasrallah y Hashem Safieddine, en los suburbios del sur de Beirut, el 18 de marzo de 2026 - - AFP

En una de esas llamadas, un agente del Mossad dijo: “Sabemos todo sobre usted. Está en nuestra lista negra y tenemos toda su información”.

El comandante iraní le respondió: “Lo juro por el Corán, no soy su enemigo… ya soy hombre muerto. Por favor, ayúdennos”.

Más recientemente, la fuerza aérea israelí empezó a operar drones de patrullaje sobre Teherán y otras zonas, concentrándose en puestos de control del Basij y bloqueos de rutas. Los drones golpearon decenas de objetivos, matando entre dos y cuatro efectivos por ataque. Muchos de estos ataques fueron posibles por información enviada por ciudadanos iraníes.

El régimen resiste

Evaluar el éxito de la campaña israelí resulta difícil por el momento, ya que Irán ha restringido el acceso a internet y controla estrictamente la información.

Israel asegura que estas tácticas han desorganizando el mando del régimen islámico y empiezan a afectar la moral de las fuerzas de seguridad. Según testimonios, las fuerzas del gobierno buscan refugios improvisados en escuelas, instalaciones deportivas y edificios civiles.

Algunos residentes afirman que muchos agentes se esconden en edificios residenciales, lo que lleva a los vecinos a evacuar por temor a posibles ataques.

Una bola de fuego se eleva desde el lugar de un ataque aéreo israelí que tuvo como objetivo un edificio en el barrio de Bashoura, en Beirut, el 18 de marzo de 2026 FADEL ITANI - AFP

Sin embargo, y a pesar del deterioro, las fuerzas de seguridad iraníes todavía son capaces de disuadir a los iraníes de manifestarse contra el régimen. Muchos ciudadanos consideran que salir a protestar a las calles en este momento sería un acto suicida y temen que Israel y Estados Unidos no terminen de derrocar al régimen y que este redoble su violencia.

El aparato de seguridad israelí cree que la crisis económica y el descontento popular han puesto al régimen en un camino irreversible hacia el colapso, ya sea durante la guerra o más adelante. Pero que, en última instancia, es un cambio que deberá llevar a cabo el pueblo iraní.

Agencias AP y AFP