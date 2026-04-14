Dos días después de las elecciones Perú sigue sin saber quién paso al balotaje y crece el escándalo por las fallas

LIMA.– Perú se encamina a una segunda vuelta presidencial luego de que ninguno de los 35 candidatos lograra una victoria directa, en medio de un escándalo por deficiencias en el proceso de votación que involucran a las autoridades electorales y a la empresa contratista del sistema.

La derechista Keiko Fujimori y el ultraconservador Rafael López Aliaga lideraban este martes el lento conteo al computarse el 77% de los sufragios, luego de que la votación en varias mesas de Lima debió continuar el lunes, al día siguiente de la votación general.

Fujimori se mantenía primera con 16,86%, según el cómputo preliminar de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), pero ese respaldo es insuficiente para asegurarle una victoria en primera vuelta para la que la ley exige el 50% más uno del total de los votos válidos.

Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, saluda al salir de su oficina en Lima, a la espera de los resultados definitivos ERNESTO BENAVIDES - AFP

López Aliaga, candidato del partido Renovación Popular y exalcalde de Lima, se ubicaba en segundo lugar con 12,69% de apoyo tras una campaña marcada por la alta dispersión del voto. En un cercano tercer lugar estaba Jorge Nieto Montesinos con 11,76% y con chances matemáticas de ingresar a la segunda vuelta prevista para el 7 de junio.

Todas las encuestas previas a las elecciones habían anticipado que ningún candidato obtendría el 50% necesario para ganar, y que se prolongaría la incertidumbre en el tercer mayor productor mundial de cobre, que busca frenar los escándalos de corrupción y el aumento del crimen.

Esta es la cuarta vez que busca la presidencia la candidata de Fuerza Popular e hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori (1990-2000). Durante la campaña la dirigente política prometió combatir la delincuencia con las Fuerzas Armadas y construir nuevas cárceles.

Manifestantes exigen nuevas protestas tras el escándalo por las mesas que no abrieron el domingo en Lima ERNESTO BENAVIDES - AFP

El politólogo Enrique Castillo explicó en declaraciones al diario peruano El Comercio que el principal factor que lleva a Keiko Fujimori a la segunda vuelta “es el mismo” de las pasadas tres elecciones generales: el voto duro del fujimorismo, y la estructura partidaria de Fuerza Popular, “que es de las más fuertes del país”.

Escándalo electoral

La lentitud en el conteo, aunque mayor al promedio de los países de la región, también caracterizó a los últimos comicios presidenciales de Perú en 2021, cuando el 100% se alcanzó cinco días después de la votación.

Por problemas relacionados con la distribución del material electoral, el Tribunal Electoral ordenó el domingo continuar el lunes la votación para 52.561 personas que no habían podido sufragar en una decena de colegios en Lima.

Los medios locales destacaron el "papelón" de la autoridad electoral por las fallas garrafales en Lima LUIS ROBAYO - AFP

Tanto las autoridades electorales como la empresa encargada de llevar adelante el proceso están en el ojo de la tormenta por las deficiencias registradas, y que llevó a algunos de los candidatos a denunciar fraude.

El exgerente de Gestión Electoral de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), José Samamé, quedó detenido por presunta omisión de funciones, luego de conocerse las fallas logísticas. Samamé Blas había presentado la renuncia el mismo día de los comicios.

Por otro lado, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) aprobó por unanimidad iniciar una investigación preliminar contra el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, por el deficiente desempeño del organismo.

Galaga, la empresa responsable de no haber distribuido a tiempo parte del material electoral, quedó también bajo investigación. Por lo pronto se reveló que cuenta con un amplio historial desde 2018 de contrataciones con el Estado y acumulaba penalidades y advertencias.

Rafael López Aliaga, candidato presidencial del partido Renovación Popular, hace el gesto de la victoria en un colegio electoral durante las elecciones Guadalupe Pardo - AP

De acuerdo con la cadena Rpp, agentes de la Dirección contra la Corrupción (Dircocor) de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público acudieron el mismo domingo a las oficinas principales de la empresa para reunir información.

Perú celebró los comicios en medio de una crisis política que ha provocado el desfile de ocho presidentes y tres Congresos en una década y un incremento de la delincuencia que los ciudadanos identifican como su mayor preocupación.

En el último quinquenio las denuncias por extorsión -un delito que ha provocado protestas y paralizaciones frecuentes del transporte público- se multiplicaron por cinco, mientras los asesinatos se duplicaron.

Quienes pasen al balotaje se enfrentarán a un dividido Congreso bicameral, de 130 diputados y 60 senadores, que se eligió también en este proceso electoral, y que podría complicar los esfuerzos del próximo gobernante para aprobar leyes contra el aumento del crimen y evitar riesgos de destitución. El Senado dispondrá de amplios poderes.

La vertiginosa rotación impulsada por un fragmentado Congreso y alianzas débiles con los gobernantes llevaron a que ningún mandatario lograra terminar en la última década su periodo de cinco años.

Agencias AP, Reuters y diario El Comercio/GDA