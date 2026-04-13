Keiko Fujimori vs. Rafael López Aliaga, el balotaje en Perú: así van encaminadas las elecciones 2026

LIMA.– La candidata Keiko Fujimori y el dirigente ultraconservador Rafael López Aliaga encabezan el conteo parcial de votos de las elecciones presidenciales en Perú, tras una jornada marcada por demoras, denuncias y un clima de fuerte descontento social. Con el 52% de los sufragios computados, Fujimori obtenía el 16,94% de los votos, seguida por López Aliaga con el 14,74%, en una contienda altamente fragmentada que prácticamente asegura una segunda vuelta en junio.

El tercer lugar lo ocupa Jorge Nieto Montesinos, con el 12,90% manteniendo aún posibilidades matemáticas de disputar el balotaje previsto para el 7 de junio. Más atrás se ubican otros dos aspirantes, entre ellos el empresario Ricardo Belmont, en una elección que reúne a 35 candidatos, la cifra más alta de la historia reciente del país andino.

Con el 51% de las actas procesadas, Keiko Fujimori se mantiene al frente, seguida por Rafael López Aliaga en una elección altamente fragmentada ERNESTO BENAVIDES - AFP

El lento avance del escrutinio refleja las dificultades que atravesó el proceso electoral. Las autoridades de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) mantuvieron la difusión de resultados pese a que miles de ciudadanos continuaban votando este lunes, tras una prórroga excepcional motivada por fallas logísticas. En Lima, al menos 52.000 personas pudieron emitir su voto un día después de lo previsto, mientras que la extensión también alcanzó a electores en ciudades del exterior como Orlando y Nueva Jersey.

Se estimaba que más de 63.000 ciudadanos habían quedado sin votar por la falta de materiales como cédulas y ánforas. La situación generó malestar entre los votantes y cuestionamientos hacia las autoridades electorales, en un país donde el voto es obligatorio para los ciudadanos de entre 18 y 70 años, con multas de hasta 32 dólares para quienes no sufragan.

La jornada electoral estuvo marcada por largas filas, retrasos en la apertura de centros de votación y la ausencia de material en varios locales. En Lima, el Tribunal Electoral ordenó reabrir 13 colegios públicos que no habían podido funcionar el domingo. Incluso se registró la intervención de fiscales y policías anticorrupción en dependencias electorales y en la empresa encargada de distribuir los materiales, en busca de esclarecer lo ocurrido.

Irregularidades en la distribución de material electoral generaron acusaciones de fraudecomo la de López Aliaga LUIS ROBAYO - AFP

Las irregularidades desataron protestas y denuncias de fraude. López Aliaga fue uno de los más duros críticos del proceso, al calificarlo como “un fraude electoral gravísimo” y convocar a manifestaciones. En las inmediaciones de la autoridad electoral, grupos de ciudadanos se concentraron para expresar su indignación, coreando consignas contra el proceso.

En este contexto, Fujimori celebró los resultados preliminares y los interpretó como una señal favorable de cara a una eventual segunda vuelta. “El enemigo es la izquierda”, afirmó en un breve discurso, en el que dejó en claro el tono polarizado de la campaña. Se trata de la cuarta vez que la líder de Fuerza Popular compite por la presidencia, tras haber perdido en anteriores balotajes.

Crisis de representación política

Las elecciones se desarrollan en medio de una profunda crisis de representación política, con una ciudadanía que expresa altos niveles de desconfianza hacia sus dirigentes. En los últimos diez años, Perú ha tenido ocho presidentes, reflejo de una inestabilidad institucional persistente. El próximo mandatario deberá enfrentar además un aumento de la delincuencia y la percepción de inseguridad, uno de los temas centrales de la campaña.

“Hay muchísima delincuencia, robos en cada esquina. Lo que más nos importa es la seguridad”, expresó Heidy Justiniano, una enfermera de 33 años que aguardaba para votar en Lima. Su testimonio refleja una preocupación extendida entre los votantes, que también cuestionan la falta de credibilidad de los candidatos.

Ningún candidato se acerca al 50% necesario para ganar en primera vuelta, por lo que todo apunta a una segunda ronda el 7 de junio HUGO ALEJOS - AFP

Más de 27 millones de peruanos estaban habilitados para votar, incluyendo cerca de 1,2 millones en el extranjero, principalmente en Estados Unidos y Argentina. Para ganar en primera vuelta, un candidato debe superar el 50% de los votos válidos, un escenario considerado improbable debido a la dispersión del electorado.

Además de la elección presidencial, los ciudadanos votaron por la renovación del Congreso, que por primera vez en más de tres décadas vuelve a ser bicameral tras recientes reformas. Este cambio otorga mayor peso a la cámara alta, en un intento por reorganizar el sistema político.

Agencias AP, AFP y Reuters