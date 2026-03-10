Dura reacción de Irán a la frase de Trump sobre el final de la guerra

El gobierno de Irán prometió combatir lo que haga falta y advirtió que no se exportará ni un litro de petróleo desde el Golfo mientras dure la guerra contra Estados Unidos e Israel, un conflicto que, según el presidente estadounidense Donald Trump, “terminará pronto”.

“Estamos preparados para continuar los ataques con misiles contra ellos el tiempo que sea necesario y siempre que sea necesario”, declaró el canciller iraní, Abbas Araghchi, a la cadena estadounidense PBS News. En tanto, la Guardia Revolucionaria iraní indicó: “Seremos nosotros quienes decidamos el fin de la guerra”.

En las últimas horas de este lunes, Trump había dicho al canal CBS que la guerra contra Irán estaba “prácticamente terminada”, porque la república islámica ya no tenía “marina” ni “comunicaciones” ni “fuerza aérea”.

Trump, satisfecho con la marcha de la guerra. Mark Schiefelbein - AP

En una entrevista telefónica, Trump añadió que el conflicto está “muy avanzado” respecto al calendario de cuatro a cinco semanas que se había fijado anteriormente. “Sus misiles se redujeron a unos cuantos disparos dispersos. Sus drones están siendo destruidos por todas partes, incluso su producción”, añadió y sumó: “Bien mirado, no les queda nada. No queda nada en sentido militar”.

“A nuestro país le está yendo realmente bien. Quiero decir, a un nivel que nadie pensó. Hicimos una pequeña excursión porque sentimos que teníamos que hacerlo para deshacernos de algo de maldad. Creo que verán que va a ser una excursión a corto plazo”, aseguró. Además, afirmó: “Si no hubiéramos lanzado ese ataque conjunto, Israel habría sido aniquilado. Habrían tenido un arma nuclear en dos semanas. Creo que Irán buscaba apoderarse de Medio Oriente”.

Y agregó: “Ya ganamos de muchas maneras, pero no ganamos lo suficiente”, dijo y apeló a una “victoria definitiva”. Al referirse a la muerte del exlíder supremo, el ayatollah Ali Khamenei, y de otros dirigentes iraníes, Trump añadió que Estados Unidos “no cederá hasta que el enemigo sea total y decisivamente derrotado”.

El mandatario estadounidense ya se había mostrado contrariado con la decisión del nombramiento de Mojtaba Khamenei como el nuevo líder supremo iraní en reemplazo de su padre, el fallecido ayatollah Ali Khamenei.

Mojtaba Khamenei, el nuevo líder supremo iraní. HAMED JAFARNEJAD - ISNA

La reunión con Putin

El líder republicano, además, mantuvo este lunes una conversación telefónica con su par de Rusia, Vladimir Putin, sobre la situación en Irán y el estado de las negociaciones bilaterales sobre la guerra en Ucrania, según indicó Yuri Ushakov, asesor diplomático del mandatario, de acuerdo a lo informado por agencias rusas.

La charla, que tanto el Kremlin como la Casa Blanca calificaron como “franca y constructiva”, fue la primera entre ambos presidentes en más de dos meses desde el ataque estadounidense-israelí contra Irán. Su último contacto había sido a finales de diciembre de 2025 y giró en torno a la búsqueda de un alto el fuego y el fin de la guerra en Ucrania.

La noticia del diálogo entre Putin y Trump trascendió luego de que el primero ofreciera abiertamente este lunes su “indefectible apoyo” al nuevo líder supremo iraní, nombrado una semana después de que su padre fuera asesinado al inicio de la ofensiva israelí-estadounidense.