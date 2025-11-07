EE.UU. acusa a Irán de conspirar para asesinar a la embajadora de Israel en México

WASHINGTON.- Estados Unidos acusó el viernes a Irán de haber planeado el asesinato de la embajadora de Israel en México, aunque aseguró que la amenaza ya fue neutralizada.

“El complot fue contenido y no representa una amenaza actual”, afirmó un funcionario norteamericano bajo condición de anonimato. La fuente no ofreció pruebas adicionales ni explicó cómo se evitó el ataque contra la representante diplomática, Einat Kranz Neiger.

Según ese funcionario, la conspiración fue iniciada a finales de 2024 por la Fuerza Quds, el brazo de operaciones exteriores del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), y habría sido desbaratada este año. “Este es solo el último episodio en una larga historia de ataques letales globales de Irán contra diplomáticos, periodistas, disidentes y cualquiera que esté en desacuerdo con ellos, algo que debería preocupar profundamente a todos los países donde hay presencia iraní“, añadió.

Israel, por su parte, agradeció este miércoles a las autoridades mexicanas por haber frustrado el complot.

Einat Kranz Neiger. Fuente: X

“Agradecemos a los servicios de seguridad y la policía de México por desbaratar una red terrorista dirigida por Irán que buscaba atacar a la embajadora de Israel”, declaró el Ministerio de Relaciones Exteriores israelí en un comunicado.

Según el medio mexicano El Universal, la embajada de Israel en México señaló que los organismos de seguridad e inteligencia de Tel Aviv seguirán trabajando “incansablemente y en plena cooperación” con sus contrapartes en todo el mundo para frustrar “las amenazas terroristas de Irán y sus emisarios”.

La representación diplomática añadió que “no puede ignorarse que Irán ha manifestado reiteradamente su intención de eliminar al Estado de Israel. Con frecuencia, sus principales dirigentes formulan declaraciones públicas que incitan a la destrucción de Israel y a la violencia contra el pueblo judío”.

La misión iraní ante Naciones Unidas declinó comentar.

Operaciones iraníes en el mundo

La inteligencia estadounidense ha señalado previamente que operativos iraníes han intentado identificar objetivos en América Latina, una región donde Teherán mantiene una alianza táctica con el presidente venezolano, Nicolás Maduro.

Según el sitio de noticias norteamericano Axios, el operativo fue dirigido por un agente de la Unidad 11000 del CGRI que pasó varios años destinado en la embajada de Irán en Venezuela, donde se dedicó a reclutar colaboradores iraníes en distintos países de la región. Para cuando el plan fue activado, el agente ya había regresado al cuartel general en Teherán, indicó el medio.

El supuesto complot habría tenido lugar después del ataque que Israel lanzó el 1 de abril de 2024 contra el complejo de la embajada iraní en Damasco, entonces un estrecho aliado de Teherán, en el que murieron varios altos oficiales de los Guardianes de la Revolución. Ese bombardeo desencadenó promesas de represalia por parte de Irán, que respondió lanzando misiles y drones contra territorio israelí.

Personal de emergencia busca entre los escombros de los ataques en un edificio anexo a la embajada iraní en la capital de Siria, Damasco, el 1 de abril de 2024 LOUAI BESHARA� - AFP�

Un año después, Israel lanzó una campaña de bombardeos en territorio iraní que dejó más de 1000 muertos. Estados Unidos, su principal aliado, se sumó a la ofensiva atacando instalaciones nucleares iraníes.

Irán ha sido un apoyo clave para Hamas, el grupo terrorista que llevó a cabo el ataque contra Israel el 7 de octubre de 2023. Israel respondió con una campaña militar que dejó Gaza en ruinas y decenas de miles de muertos, y posteriormente amplió su ofensiva regional con ataques en Irán, Siria, Líbano, Qatar y Yemen.

La inteligencia israelí acusa a la Fuerza Quds de planear ataques contra objetivos judíos en el extranjero. Según fuentes citadas por Axios, la Unidad 11000 en particular ha estado detrás de intentos de atentados contra blancos israelíes y judíos en distintas partes del mundo en los últimos meses.

Los servicios de seguridad de Gran Bretaña y Suecia advirtieron el año pasado que Teherán estaba utilizando a criminales para ejecutar ataques violentos en sus territorios. Londres afirmó haber desbaratado 20 complots vinculados a Irán desde 2022.

Por su parte, Australia expulsó al embajador iraní después de atribuir a Teherán participación en un ataque contra una sinagoga en Melbourne y otro contra un restaurante kosher en Sídney.

Agencias AFP y Reuters