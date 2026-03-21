EE.UU. bombardeó una instalación subterránea clave y asegura haber debilitado aún más a Irán

WASHINGTON.- Estados Unidos anunció este sábado que la capacidad de Irán para amenazar el estrecho de Ormuz quedó “reducida”, tras confirmar el bombardeo de una instalación subterránea clave donde el régimen almacenaba misiles de crucero. El golpe cobra especial relevancia si se tiene en cuenta que, desde el inicio de la guerra en Medio Oriente, Teherán buscó bloquear este paso estratégico, por donde se transporta alrededor de una quinta parte del petróleo y del gas natural licuado que se consumen en todo el mundo.

El jefe del comando militar estadounidense (Centcom), el almirante Brad Cooper, aseguró que aviones de guerra han “destruido” una instalación subterránea en la costa de Irán que almacenaba misiles de crucero antibuque, lanzadores de misiles móviles y otros equipos.

“No solo destruimos la instalación, sino que también acabamos con sitios de apoyo de inteligencia y repetidores de radar de misiles que se utilizaban para monitorear los movimientos de los barcos”, aclaró almirante Cooper en un mensaje de video publicado en X.

“La capacidad de Irán para amenazar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz y sus alrededores se ha visto reducida como resultado, y no dejaremos de perseguir estos objetivos”, concluyó el jefe militar, al precisar que el operativo incluyó el lanzamiento de varias bombas de más de dos toneladas sobre la instalación “fortificada” ubicada a lo largo de la costa iraní.

“Listos para contribuir”

La presión de Irán sobre Ormuz ha desatado la reacción de más de 20 países quienes este sábado denunciaron el bloqueo del paso por parte de Teherán y dijeron estar listos para contribuir a garantizar una navegación segura por este paso crucial para el comercio de hidrocarburos.

“Estamos listos para contribuir a los esfuerzos adecuados para garantizar el paso seguro por el estrecho”, dijo este grupo de 22 países, en su mayoría europeos, pero que también incluye a Emiratos Árabes Unidos y Baréin.

“Condenamos con la mayor firmeza los recientes ataques de Irán contra buques mercantes desarmados en el Golfo, los ataques contra infraestructuras civiles, incluidas las instalaciones petroleras y gasísticas, y el cierre de facto del estrecho de Ormuz”, indicaron en un comunicado.

La declaración conjunta llega un día después de que el presidente estadounidense Donald Trump arremetiera contra los aliados de la OTAN, a quienes llegó a calificar de “cobardes” por no respaldar sus esfuerzos militares para reabrir el estrecho de Ormuz.

El posteo de Donald Trump

a. “¡Sin Estados Unidos, la OTAN es un tigre de papel! No quisieron unirse a la lucha para detener a un Irán con capacidad nuclear. Ahora que esa batalla ha sido ganada militarmente —con muy poco peligro para ellos— se quejan de los altos precios del petróleo que se ven obligados a pagar, pero no quieren ayudar a abrir el estrecho de Ormuz“, apuntó Trump en un mensaje publicado en su red social Truth.

“Una simple maniobra militar que constituye la única razón de esos elevados precios del petróleo. Algo tan fácil de hacer para ellos, y con tan poco riesgo.¡Cobardes, y nosotros lo recordaremos!“, sentenció el líder republicano mientras Estados Unidos acelerara su ofensiva para despejar aquella zona marítima clave.

Disparada del petróleo

Los enfrentamientos han disparado los precios del petróleo hasta el punto de que el barril de crudo Brent del Mar del Norte subió másdel 50% durante el último mes y se cotiza en torno a los 105 dólares.

Es que en los últimos días Iran recrudeció sus ataques contra instalaciones energéticas en el Golfo Pérsico, luego que Israel avanzara este miércoles contra la planta gasífera iraní South Pars, lo que motivó una respuesta inmediata del régimen con dos tandas de misiles contra Ras Laffan, la mayor planta de gas natural licuado (GNL) de Qatar.

La embestida en el Golfo Pérsico también incluyó el lanzamiento de misiles contra instalaciones energéticas situadas en Bahréin, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos.

La empresa petrolera estatal de Kuwait afirmó el viernes pasado que su refinería de Mina Al-Ahmadi había sufrido múltiples ataques con drones, que provocaron incendios en algunas unidades.

Ataque a una planta nuclear

Bajo este contexto, Irán denunció este sábado un ataque por parte de Israel y Estados Unidos a su principal complejo nuclear de Natanz, equipado con centrifugadoras subterráneas capaces de enriquecer uranio para el polémico programa nuclear iraní.

La planta nuclear iraní de Natanz Agencia AP

“Tras los ataques criminales de Estados Unidos y del usurpador régimen sionista contra nuestro país, el complejo de enriquecimiento de Natanz fue blanco de un ataque esta mañana”, informó este sábado la organización de energía atómica de la república islámica en un comunicado difundido por la agencia de noticias Tasnim.

“No se ha detectado ninguna fuga de materiales radiactivos” en la zona, situada en el centro de Irán, agregó el medio iraní.

Por su parte, el ejército israelí afirmó “no estar al tanto de un ataque” de este tipo.

Irán redobla la apuesta

En represalía, Irán lanzó un ataque aéreo hacia la base británico-estadounidense Diego García, en medio del océano Índico, a unos 4.000 kilómetros, lo que sugiere que la República Islámica dispone de un arsenal que puede llegar mucho más lejosde lo que había reconocido previamente.

FILE - This image released by the U.S. Navy shows an aerial view of Diego Garcia in the Chagos Island group. (U.S. Navy via AP, File) ap - US Navy

La embestida fue luego confirmada por el Reino Unido que este sábado condenó los “ataques temerarios”.

Si bien ninguno de los dos misiles lanzados hacia esa base, a unos 4.000 kilómetros del territorio iraní, logró su objetivo -de acuerdo a lo expuesto por varios funcionarios estadounidenses citados en el artículo del WSJ- el ataque podría leerse como un mensaje para Europa, en lo que representa el lanzamiento de misiles de mayor alcance registrado por el país.

Expone, a su vez, que la República Islámica tiene en su arsenal misiles con mayor alcance del que Irán había admitido.

El mes pasado, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, había asegurado que Irán limitó deliberadamente el alcance de sus misiles a unos 2000 kilómetros. Incluso, algunos funcionarios israelíes sostenían que los ataques de Estados Unidos e Israel contra Teherán habían reducido sus capacidades ofensivas. Sin embargo, el nuevo lanzamiento abre una serie de interrogantes sobre esas afirmaciones.

Agencias AP y AFP