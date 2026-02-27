EE.UU. despliega su mayor portaaviones frente a Israel e insta a su personal diplomático a evacuar “hoy”

PARÍS.– La tensión entre Irán y Estados Unidos escaló este viernes tras nuevas advertencias cruzadas, la llegada del portaaviones USS Gerald R. Ford a la costa israelí y la evacuación de personal diplomático estadounidense en la región, mientras ambas partes continúan las negociaciones para evitar una guerra.

El canciller iraní, Abbas Araqchi, urgió a Washington a abandonar sus “exigencias excesivas” para llegar a un acuerdo, en una llamada telefónica el viernes con su homólogo egipcio, Badr Abdelatty. Araqchi señaló que “el éxito en este camino requiere seriedad y realismo de la otra parte y evitar cualquier error de cálculo”.

El USS Gerald R. Ford, el portaaviones más grande del mundo, zarpa de la Base Naval de Souda, en la isla de Creta Giannis Angelakis� - AP�

Estos diálogos transcurren bajo la amenaza del mayor despliegue militar estadounidense en Medio Oriente en décadas, ordenado por el presidente Donald Trump. El mandatario republicano envió a la región el portaaviones USS Abraham Lincoln, nueve destructores y otros tres buques de combate. Además movilizó por el Mediterráneo al portaaviones más grande del mundo, el USS Gerald R. Ford, que zarpó de Creta el jueves y llegó este viernes a la costa israelí, donde ya está en posición.

El Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, dijo el viernes estar “sumamente alarmado” por el riesgo de una “escalada militar regional y sus consecuencias para la población civil”.

En medio de estas amenazas, Estados Unidos recomendó este viernes al personal no esencial de su embajada que abandone Israel debido a “riesgos para su seguridad” y les aconsejó partir “mientras haya vuelos comerciales disponibles”.

En junio, durante la corta guerra iniciada con una ofensiva de Israel contra Irán, Teherán respondió con ataques sobre territorio israelí.

On February 27, 2026, the Department of State authorized the departure of non-emergency U.S. government personnel and family members of U.S. government personnel from Mission Israel due to safety risks.



In response to security incidents and without advance notice, the U.S.… pic.twitter.com/aWzX6Gk36x — U.S. Embassy Jerusalem (@usembassyjlm) February 27, 2026

El New York Times informó el viernes que el embajador estadounidense en Israel, Mike Huckabee, envió un correo electrónico al personal de la embajada indicando que aquellos que desearan partir “debían hacerlo HOY”.

Por su parte, China desaconsejó el viernes a sus ciudadanos viajar a Irán debido a un “fuerte aumento de los riesgos de seguridad externos” y pidió a quienes se encuentran allí actualmente que “refuercen las medidas de seguridad y evacuen el país lo antes posible”.

El gobierno británico anunció la retirada temporal de su personal diplomático de Irán. “Debido a la situación actual, hemos implementado la medida de precaución de retirar temporalmente al personal británico de Irán. Nuestra embajada continúa operando de forma remota”, declaró el Ministerio de Asuntos Exteriores en un comunicado.

“Progresos significativos”

Las advertencias se producen después de que ambas partes mantuvieran el jueves en Ginebra una tercera ronda de negociaciones bajo mediación omaní para evitar una guerra.

El enviado especial estadounidense Steve Witkoff y Jared Kushner se reúnen con el ministro de Asuntos Exteriores de Omán, Badr Albusaidi -� - Omani Foreign Ministry�

Araqchi informó entonces de “progresos” tras el final de las reuniones y afirmó que se abordaron temas sobre el programa nuclear iraní y el levantamiento de las sanciones. Ambas partes sostendrán conversaciones a nivel técnico el lunes en Viena antes de una nueva ronda de negociaciones prevista esa misma semana, según afirmó Omán.

En una publicación en redes sociales, el canciller iraní calificó esta última ronda como “la más intensa hasta ahora”. Washington quiere impedir que Irán se dote de armas nucleares y ha señalado en varias ocasiones al programa de misiles balísticos y al enriquecimiento de uranio en su territorio, a los que Teherán no quiere renunciar.

Según la prensa, en las negociaciones Estados Unidos exige que Irán desmantele sus tres principales instalaciones nucleares y entregue todo su uranio enriquecido. Además, un informe del Wall Street Journal, que cita fuentes familiarizadas con las conversaciones de Ginebra, sostiene que Washington insiste en que cualquier acuerdo debe ser indefinido.

El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), el argentino Rafael Grossi, participó en las negociaciones, informó a la AFP una fuente cercana a las conversaciones.

La presión de Washington

El 19 de febrero el presidente Trump dio un ultimátum de “10 a 15 días” para decidir si era posible un acuerdo con Irán o recurriría a la fuerza.

Asimismo, en su discurso del estado de la Unión del miércoles ante el Congreso, el mandatario aseguró que Irán ya ha “desarrollado misiles que pueden amenazar a Europa” y que trabaja “para construir misiles que pronto alcanzarán Estados Unidos”.

El secretario de Estado, Marco Rubio, señaló ese mismo día que los iraníes “no están enriqueciendo” uranio por ahora, “pero están intentando llegar al punto en que finalmente puedan hacerlo”.

Trump durante el discurso del Estado de la Unión Alex Brandon - AP

Irán ha dicho en varias ocasiones que su programa de misiles forma parte de su sistema de defensa y ha descartado renunciar al enriquecimiento de uranio, subrayando que su programa nuclear tiene solamente fines pacíficos.

Pero Estados Unidos, Israel y otros países occidentales sospechan que este programa busca desarrollar un arma atómica.

De fracasar las conversaciones, persiste la incertidumbre sobre el momento de cualquier posible ataque, así como sobre su misión y objetivos.

En este contexto, Irán ya ha dicho que todas las bases militares de Estados Unidos en Medio Oriente serían consideradas objetivos legítimos, poniendo en riesgo a decenas de miles de militares estadounidenses en la región.

Una plataforma de misiles, durante los eventos para conmemorar el aniversario de la Revolución Islámica de 1979, en la Plaza Azadi en Teherán Vahid Salemi - AP

Los países de Medio Oriente temen que un ataque de Washington a Irán pueda derivar en una nueva guerra regional, mientras aún arden las brasas de los años de guerra entre Israel y Hamas.

Irán y Estados Unidos, reanudaron el diálogo el 6 de febrero en Mascate, Omán. Un intento previo de diálogo colapsó cuando Israel atacó a Irán en junio, lo que inició una guerra de 12 días en la que la “Operación Martillo de Medianoche” de Estados Unidos bombardeó instalaciones nucleares iraníes y destruyó las plantas de Natanz, Fordow e Isfahan.

En enero surgieron nuevas tensiones entre Washington y Teherán, cuando Irán reprimió violentamente las protestas multitudinarias que desafiaron el poder de los ayatolás en la república islámica. Trump amenazó entonces con intervenir en el país para “ayudar” al pueblo iraní.

