EE.UU. capturó un petrolero ruso vinculado a Venezuela tras una persecución de dos semanas

WASHINGTON.— Estados Unidos logró finalmente abordar e incautar un petrolero con bandera rusa y vínculos con Venezuela tras una persecución de más de dos semanas a través del océano Atlántico, en una operación que elevó la tensión con Moscú pero que, según funcionarios estadounidenses, evitó un enfrentamiento directo entre fuerzas militares de ambos países.

El buque, conocido hasta hace poco como Bella 1 y rebautizado Marinera, había logrado eludir un “bloqueo” marítimo parcial impuesto a petroleros sancionados vinculados a Venezuela y se había negado reiteradamente a permitir el abordaje por parte de la Guardia Costera de Estados Unidos.

🇺🇸🇷🇺 NEW: Map by the Telegraph shows the journey of Marinera, formerly known as Bella 1. pic.twitter.com/x5kho3mP7A — Conflict Dispatch (@ConflictDISP) January 7, 2026

De acuerdo con un funcionario estadounidense con conocimiento directo del operativo, la Guardia Costera logró subir a bordo del petrolero en las últimas horas sin encontrar resistencia ni hostilidad por parte de la tripulación, poniendo fin a una persecución que se extendió por unos 14 días. Dos funcionarios estadounidenses precisaron además que no había buques rusos en las inmediaciones cuando se produjo el abordaje, lo que evitó un posible choque entre fuerzas de ambos países.

Un petrolero de crudo permanece anclado en el lago de Maracaibo, cerca de la ciudad de Maracaibo, en el estado Zulia, Venezuela, el 18 de diciembre de 2025 ALEJANDRO PAREDES� - AFP�

Poco antes de la maniobra, varias aeronaves militares estadounidenses despegaron de bases en Gran Bretaña y se dirigieron hacia el noroeste, en dirección al petrolero, según datos de sitios de seguimiento aéreo. Registros de navegación también mostraron que el Marinera realizó un giro brusco en el Atlántico Norte horas antes de ser interceptado.

MARINERA (9230880) just made a sudden southbound turn at 11:26 UTC at 60.9386, -16.37014. Decelerated from 9kn to 8kn speed. pic.twitter.com/dH8BnpF6r5 — TankerTrackers.com, Inc. (@TankerTrackers) January 7, 2026

El Comando Europeo de Estados Unidos confirmó la incautación en un comunicado publicado en la red social X, en el que señaló que el Departamento de Justicia, el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Defensa “incautaron” el petrolero en el Atlántico Norte por violaciones a las sanciones estadounidenses.

The @TheJusticeDept & @DHSgov, in coordination with the @DeptofWar today announced the seizure of

the M/V Bella 1 for violations of U.S. sanctions. The vessel was seized in the North Atlantic pursuant to a warrant issued by a U.S. federal court after being tracked by USCGC Munro. pic.twitter.com/bm5KcCK30X — U.S. European Command (@US_EUCOM) January 7, 2026

La operación había despertado preocupación por una posible escalada con Rusia luego de que trascendiera que Moscú había despachado al menos un buque naval para escoltar al petrolero. Sin embargo, funcionarios estadounidenses indicaron que esas naves no se encontraban cerca del Bella 1 en el momento del abordaje.

El petrolero Skipper, recientemente incautado por Estados Unidos frente a las costas de Venezuela, fue visto navegando en dirección suroeste y posicionado aproximadamente a 33 kilómetros al norte de Guadalupe, en el sur del Mar Caribe, el 12 de diciembre de 2025. Vantor - AP

El Marinera había sido interceptado inicialmente el 21 de diciembre en el mar Caribe. El petrolero, que había iniciado su travesía en Irán, se dirigía a recoger crudo en Venezuela. En ese momento, Washington afirmó que contaba con una orden de incautación debido a que el buque no enarbolaba una bandera nacional válida. Tras negarse al abordaje, el barco se internó en el Atlántico, mientras Estados Unidos mantenía la persecución.

En el transcurso de esos días, se sucedieron una serie de maniobras para disuadir a Washington: la tripulación pintó una bandera rusa en el casco, el buque fue rebautizado como Marinera y añadido a un registro oficial ruso de embarcaciones, y Moscú presentó una solicitud diplomática formal para que Estados Unidos abandonara la persecución.

El petrolero forma parte de la llamada “flota en la sombra”, utilizada para transportar crudo de Rusia, Irán y Venezuela en violación de sanciones impuestas por Estados Unidos y otros países. La presión sobre este tipo de buques se intensificó desde que el presidente Donald Trump lanzó una campaña de máxima presión contra Venezuela y ordenó un “bloqueo total” de los petroleros sancionados que entran y salen del país sudamericano.

En paralelo, la Guardia Costera estadounidense interceptó otro petrolero en el Caribe, identificado como M Sophia, según confirmó un funcionario estadounidense. El buque enarbolaba falsamente bandera de Camerún, de acuerdo con esa fuente, y fue detenido en el marco de la misma ofensiva contra embarcaciones sancionadas.

In a pre-dawn action this morning, the Department of War, in coordination with the Department of Homeland Security, apprehended a stateless, sanctioned dark fleet motor tanker without incident.



The interdicted vessel, M/T Sophia, was operating in international waters and… pic.twitter.com/JQm9gHprPk — U.S. Southern Command (@Southcom) January 7, 2026

Estos movimientos se producen en un contexto regional altamente sensible, apenas días después de que fuerzas especiales estadounidenses irrumpieran en Caracas antes del amanecer del sábado en una operación para capturar al presidente Nicolás Maduro y trasladarlo a Estados Unidos, donde fue entregado a las autoridades federales para su procesamiento por cargos vinculados con presunto narcotráfico.

Altos funcionarios venezolanos calificaron la captura de Maduro como un secuestro y acusaron a Estados Unidos de intentar apropiarse de las vastas reservas petroleras del país, estimadas como las mayores del mundo. Washington y Caracas, sin embargo, alcanzaron recientemente un acuerdo que podría permitir el envío de hasta 2000 millones de dólares en crudo venezolano a puertos estadounidenses.

Vestidos como piratas, decenas de motociclistas recorrieron Caracas el 22 de diciembre para protestar contra la incautación por parte de Estados Unidos de barcos que transportaban petróleo venezolano PEDRO MATTEY� - AFP�

Los petroleros se han convertido así en un nuevo foco de fricción entre Estados Unidos y Rusia, en un escenario marcado por sanciones, reabanderamientos y operaciones navales cada vez más visibles. En la misma semana en que el Bella 1 adoptó bandera rusa, otros buques que operaban en aguas venezolanas realizaron cambios similares, en un intento por eludir las restricciones internacionales impuestas por Washington.

Agencia Reuters y The New York Times