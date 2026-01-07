Cómo fue el recorrido del petrolero ruso hasta su captura y las maniobras para despistar a EE.UU.

WASHINGTON.– El petrolero Bella 1, rebautizado luego como Marinera, se convirtió en el centro de una compleja persecución marítima que involucra a Estados Unidos, Rusia, Irán y Venezuela, y que vuelve a poner bajo la lupa las prácticas de la llamada flota oscura de buques sancionados. Estados Unidos logró finalmente este miércoles abordar e incautar un petrolero con bandera rusa y con vínculos con Venezuela tras una persecución de más de dos semanas a través del océano Atlántico.

Según datos de seguimiento marítimo y fuentes oficiales, el barco zarpó de Irán el 1 de agosto de 2025 bajo el nombre Bella 1. Tras una larga travesía, llegó a aguas venezolanas el 17 de diciembre, con el objetivo de recoger crudo. Ese mismo día emitió por última vez su localización pública antes de entrar en “dark mode” (modo oscuro), una práctica habitual entre petroleros sancionados que consiste en apagar o manipular el sistema de identificación automática (AIS) para ocultar movimientos.

El 20 de diciembre, la Guardia Costera de Estados Unidos informó que había interceptado al buque en el mar Caribe, alegando que no enarbolaba una bandera nacional válida y que existía una orden de incautación por presuntas violaciones a las sanciones estadounidenses y por transportar petróleo iraní. El petrolero se negó a ser abordado y puso rumbo nuevamente al Atlántico, mientras era seguido a baja velocidad por fuerzas estadounidenses.

Al día siguiente, el barco comenzó a emitir señales de socorro por radio, indicando que navegaba hacia el noreste, a más de 480 kilómetros de Antigua y Barbuda.

En paralelo, se sucedieron maniobras para disuadir a Washington: la tripulación pintó una bandera rusa en el casco, el buque fue rebautizado como Marinera y pasó a figurar en un registro oficial ruso de embarcaciones. Moscú, además, presentó una solicitud diplomática formal para que Estados Unidos abandonara la persecución.

El 24 de diciembre, según autoridades y analistas marítimos, el petrolero completó el cambio de pabellón, pasando de un registro previo —que incluyó una bandera guyanesa considerada falsa— a bandera rusa, en plena travesía. Históricamente, el buque transportó crudo venezolano, aunque actualmente reporta estar vacío.

Tras varios días sin señales claras, el 1 de enero el Marinera volvió a aparecer en los sistemas de rastreo ya en el Atlántico Norte. Desde entonces, Estados Unidos mantuvo el seguimiento, mientras versiones no confirmadas indican que Rusia habría desplegado un submarino para escoltarlo durante parte del cruce oceánico.

MARINERA (9230880) just made a sudden southbound turn at 11:26 UTC at 60.9386, -16.37014. Decelerated from 9kn to 8kn speed. pic.twitter.com/dH8BnpF6r5 — TankerTrackers.com, Inc. (@TankerTrackers) January 7, 2026

Los últimos datos AIS, difundidos este 7 de enero, muestran que el petrolero realizó un giro abrupto hacia el sur a las 11:26 GMT, reduciendo su velocidad de nueve a ocho nudos. Actualmente se encuentra a unos 200 kilómetros al sur de la costa de Islandia, luego de haber navegado hacia el noreste y pasado cerca de la costa occidental de las Islas Británicas en días previos.

Cómo funciona el cambio de bandera

El cambio de bandera –o de pabellón– consiste en registrar un buque bajo la jurisdicción de otro país, lo que implica que pasa a regirse por la legislación del nuevo Estado en materia de seguridad, tripulación, impuestos y controles. En términos formales, el proceso incluye la baja administrativa del registro original y el alta en el nuevo, con la emisión de certificados y documentación que acreditan la nacionalidad del buque.

En el comercio marítimo global, esta práctica es legal y frecuente cuando busca reducir costos, acceder a regulaciones más flexibles o simplificar trámites, lo que se conoce como “bandera de conveniencia”. Sin embargo, en el caso de petroleros sancionados, el cambio de pabellón suele tener un objetivo distinto.

El petrolero Marinera, anteriormente conocido como Bella 1, fotografiado en el mar en el estrecho de Singapur el 18 de marzo de 2025 HAKON RIMMEREID� - AFP�

“Los buques a veces cambian de bandera durante una travesía, pero es muy inusual y se observa casi exclusivamente en petroleros de la flota oscura”, explicó Michelle Bockmann, analista de inteligencia marítima de Windward, a BBC. Según la especialista, pasar a un registro ruso puede complicar seriamente los esfuerzos de cumplimiento de Estados Unidos, ya que introduce un componente diplomático y eleva el riesgo político y operativo de un abordaje.

En términos prácticos, reclamar la protección de un Estado como Rusia puede desalentar una incautación directa: abordar una embarcación en movimiento, con una tripulación potencialmente hostil y bajo la bandera de una potencia rival, es una misión peligrosa que requiere fuerzas especializadas de la Guardia Costera o incluso de la Marina estadounidense.

El caso del Bella 1/Marinera no es aislado. Otros petroleros sancionados realizaron cambios de registro similares en las últimas semanas, en un contexto de mayor presión de Washington sobre las rutas de exportación de crudo iraní y venezolano.

Agencia AP y diario The New York Times