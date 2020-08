Fabián Bedne, concejal de Nashville, Tennessee, es uno de los delegados que elegirá formalmente a Joe Biden como candidato presidencial del Partido Démocrata Crédito: Gentileza de Fabián Bedne

WASHINGTON.- En 1990, Fabián Bedne llegó a Estados Unidos desde la Argentina con una beca de arquitectura. Venía por un año, pero se quedó. "Me acuerdo que tenía un socio y le dije 'vuelvo en un año', y nunca disolvimos la sociedad, y ahí quedó. Eso fue hace 30 años", recuerda. Bedne se enamoró, se casó, y terminó echando raíces en Nashville, Tennessee, donde se sumó al Partido Demócrata, y llegó a convertirse en concejal.

"Fui el primer latino en la historia de Nashville que ganó una elección", dice Bedne, con orgullo.

Esta semana, Bedne, quien ahora trabaja para la Alcaldía de la ciudad, será uno de los 4750 delegados -entre delegados electos y "superdelegados"- que elegirán formalmente a Joe Biden como candidato presidencial. Es la segunda vez que le toca cumplir ese papel: ya lo hizo antes en 2008, con Barack Obama, en la fórmula que Biden integró como vicepresidente. Esta vez, el voto no fue a viva voz, sino electrónico, un proceso que involucró un documento PDF y un webinar.

"Lo que más pena me da es que no va a ser una convención formal, sino virtual. Una de las cosas más fascinantes es todo el networking que podés hacer, podes estar en un ecosistema de gente que piensa como uno, gente apasionada por construir un país mas democrático y mas justo. Todo eso al hacerlo virtual, se pierde", lamenta Bedne. "Los que manejan la convención están tratando de reemplazar eso a con reuniones con Zoom. Tenemos reuniones por Zoom todo el tiempo", describe.

Como mucho de lo latinos que han vivido durante muchos años en Estados Unidos, Bedne mecha palabra en inglés de tanto en tanto al hablar en castellano. Aunque votó por otro candidato en las primarias -prefiere evitar decir por quién-, se muestra convencido de respaldar a Biden, y cree que ganará. Mira las encuestas, que le dan ventaja al demócrata, perno no se confía: "No queremos que pase nuevamente como pasó con Hillary", afirma.

-¿Cómo es la experiencia de una convención?

-Hay cosas que yo aprendí cuando fui a la convención de 2008 que todavía uso para hacer engagement con latinos, porque estás realmente aprendiendo de los que han estudiado cómo activar a la gente, cómo lograr que la gente salga de su casa y vaya a votar. Es muy distinto a la Argentina. En la Argentina, la gente está obligada a votar, acá tenés que lograr un excitement para que la gente en el medio del otoño, el invierno, salgan del confort de su casa y vayan a hacer una fila a veces por horas para poder votar. En la Argentina te dan feriado para hacerlo. Acá tenés que tener una razón importante para hacerlo, entonces hay un esfuerzo de entender cómo activar a la gente, cómo emocionarla para que salga a votar."

-¿Cómo fue el voto este año?

-Muchos de nosotros ya hemos votado electrónicamente. En 2008, fue distinto. Ahora cada uno de nosotros hizo un voto electrónico. Yo recibí mi boleta por correo, la contesté y la mandé. Soy delegado por Biden, y voté por Biden. Tuve dos semanas para hacerlo. Eso le quitó un poco la magia, ver el momento en el que cada estado le da los votos a un candidato es como un ballet que ves frente a tus ojos. Eso no lo vamos a ver de la misma forma, va a ser más mediatizado. Para evitar que haya ilegalidades en el proceso, hubo un proceso en el que a los delegados les llegó información para registrarse online como delegado, cuando se verificó que era yo, me mandaron el ballot por correo electrónico. Respondí a un email específico, con una copia a mi partido acá en Tennessee. Había una cantidad de salvaguardas para que haya una malversación del voto. La gente se pone muy paranoica muy fácil cuando huelen que hay un esfuerzo de no representar a la gente apropiadamente.

-¿Cómo ve la elección?

-Yo creo que va a ganar Biden. Las encuestas dicen que va a ganar, aunque también decían que iba a ganar Hillary. Me quedo con un poco la falta de certeza, pero es bueno tener esa falta de certeza. Lo importante es lograr que la gente vaya a votar. Lo que no queremos es que nadie se siente cómodo y diga 'ah, va a ganar, entonces para que me voy a parar en el frío'. Entonces que haya un nivel de incertidumbre es bueno los demócratas para lograr que la gente vaya a votar y haga su parte para elegir a Biden. No queremos que nuevamente pase como pasó con Hillary, que en algunos lugares perdimos por 50.000 votos, una cosa ridícula.

-¿Cómo están los demócratas este año? En 2016 llegaron divididos.

-La palabra dividido implica que nos odiamos. No hay esa pasión negativa que había hace cuatro años. Si tenemos distintos puntos de vista y divisiones, tenemos gente como Bernie (Sanders) y Alexandria Ocasio-Cortez que está más a la izquierda, y gente que está más a la derecha. La plataforma que el partido tiene ahora incluye elementos de esas áreas, hubo que hacer compromisos. La plataforma es más inclusiva. Algunos no van a estar contentos, pero eso es la democracia.