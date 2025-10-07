El calvario que vivió una sobreviviente del ataque de Hamas: “Nos salvamos porque estuvimos encerrados 20 horas”

El conflicto en Medio Oriente entre Israel y Palestina no cesa. La ciudadana uruguaya Janet Cwaigembaum, sobreviviente de la masacre perpetrada por los terroristas de Hamas el 7 de octubre, recordó el calvario que protagonizaron ese día con su esposo y explicó cómo se salvaron. “Estuvimos 20 horas encerrados adentro del cuarto de seguridad de nuestra casa. Estábamos esperando que nos vengan a matar“, confesó al recordar el ataque.

Cwaigembaum vive en un kibutz -comunidad donde las personas viven y trabajan juntas- ubicado al sur de la frontera con la Franja de Gaza y a ocho kilómetros de Egipto.

Janet Cwaigembaum, sobreviviente del ataque de Hamas en LN+

“Ese día seis compañeros nuestros salieron armados a defendernos de una docena de terroristas que querían irrumpir nuestro territorio”, revivió Cwaigembaum. Según el testimonio de la ciudadana uruguaya, “un tanque ubicado al lado de nuestro kibutz recibió la orden de avanzar contra ese grupo de Hamas, dándole muerte a todos”.

Janet Cwaigembaum, sobreviviente del ataque de Hamas en diálogo con LN+

En palabras de Cwaigembaum, “cuando suenan las alarmas acá estamos todos muy entrenados: desde los más chicos hasta los perros”. Sobre el enfrentamiento, Cwaigembaum detalló que “hubo dos víctimas argentinas cuyos cuerpos estuvieron cautivos en la Franja de Gaza”.

Consultada sobre cómo es el estilo de vida en el lugar, la mujer trajo a colación un recuerdo. “Vivo acá desde 1997 y en esa época era común recibir a trabajadores palestinos. Yo me iba y les dejaba la casa para que me arreglen alguna canilla. Se podía vivir pacíficamente”, sentenció.

Sobre el reordenamiento geopolítico mundial, Cwaigembaum concluyó: “Donald Trump pateó el tablero y ahora cada uno tiene que ver cómo se acomoda”.