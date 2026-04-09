Mientras Estados Unidos e Irán negocian una tregua, Israel se prepara para una “guerra eterna”

JERUSALÉN.– Incluso mientras Estados Unidos e Irán buscan consolidar un alto el fuego, Israel está tomando más territorio a sus vecinos en preparación para un conflicto prolongado y de larga duración en todo Medio Oriente.

La creación por parte de Israel de “zonas de amortiguamiento” en Gaza, Siria y ahora el Líbano refleja un cambio estratégico tras los ataques del 7 de octubre de 2023, que coloca al país en un estado de guerra semipermanente, dijeron a Reuters seis funcionarios militares y de defensa israelíes.

Una unidad móvil de artillería del ejército israelí dispara hacia el sur del Líbano desde el norte de Israel, el 9 de abril de 2026 Ariel Schalit - AP

El enfoque también reconoce una realidad que, según los funcionarios, se volvió cada vez más clara tras dos años y medio de conflicto: el liderazgo clerical de Irán, Hezbollah en el Líbano, Hamas en Gaza y las milicias en toda la región no pueden ser eliminados por completo.

“Los líderes de Israel han llegado a la conclusión de que están en una guerra eterna contra adversarios a los que hay que intimidar e incluso dispersar”, dijo Nathan Brown, del Carnegie Endowment for International Peace.

Ataques cruzados con Hezbollah

Estados Unidos e Irán acordaron el miércoles una pausa en los combates mientras negocian un final más amplio para la guerra, que estalló el 28 de febrero. Israel aceptó detener sus ataques contra Irán, pero afirma que no detendrá su campaña contra el Hezbollah respaldado por Irán.

Hezbollah se sumó a la guerra el 2 de marzo al lanzar cohetes contra Israel, que luego inició una invasión terrestre del sur del Líbano para despejar una zona de amortiguamiento hasta el río Litani, una amplia franja de territorio que representa alrededor del 8% del territorio libanés.

Simpatizantes de Hezbollah agitan una bandera con un retrato del líder asesinado, Hassan Nasrallah, en una protesta antigubernamental en Beirut, el Líbano, el 9 de abril de 2026 IBRAHIM AMRO - AFP

Israel ordenó a los cientos de miles de residentes de la zona que huyeran y se encuentra en las primeras etapas de la destrucción de viviendas en aldeas musulmanas chiitas que, según cree, han sido utilizadas por Hezbollah para almacenar armas o lanzar ataques.

Un alto funcionario militar, que pidió permanecer en el anonimato para hablar sobre cuestiones de seguridad, dijo que el objetivo era “despejar” un área que se extiende entre 5 y 10 kilómetros más allá de la frontera, dejando a las localidades israelíes fronterizas fuera del alcance del fuego de granadas propulsadas por cohete de Hezbollah.

Soldados israelíes circulan por el sur del Líbano, vistos desde el norte de Israel, el 9 de abril de 2026 Ariel Schalit - AP

En algunas aldeas libanesas cercanas a la frontera, las tropas israelíes encontraron pruebas de que casi el 90% de las viviendas contienen armas o equipos que las vinculan con Hezbollah, dijo el funcionario.

Eso significa que las viviendas son consideradas posiciones militares enemigas que deben ser destruidas, según el funcionario, quien señaló que muchas aldeas del sur del Líbano están ubicadas en lo alto de colinas, lo que les da una línea de visión directa hacia ciudades israelíes o posiciones del Ejército.

Doctrina de seguridad israelí

El uso de zonas de amortiguamiento representa una nueva doctrina de seguridad según la cual “las comunidades fronterizas no pueden ser protegidas desde la frontera”, de acuerdo con Assaf Orion, general de brigada retirado del Ejército israelí y exjefe de estrategia militar.

“Israel ya no espera a que llegue el ataque”, dijo Orion. “Ve una amenaza emergente y la ataca de forma preventiva”, agregó.

Se eleva humo desde los lugares alcanzados por ataques aéreos israelíes en Beirut y sus suburbios del sur, el Líbano, el 8 de abril de 2026 ANWAR AMRO - AFP

Una vez asegurada la zona de amortiguamiento frente a Hezbollah, Israel habrá tomado u ocupado territorio en el Líbano, Siria, Cisjordania y la Franja de Gaza, donde mantiene el control de más de la mitad del territorio tras un alto el fuego con Hamas en octubre.

Según el alto el fuego, Israel debe retirarse de toda Gaza a medida que Hamas se desarma, aunque las posibilidades de que eso ocurra en el corto plazo parecen escasas.

“Hemos establecido cinturones de seguridad profundamente más allá de nuestras fronteras”, dijo el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en un mensaje de video difundido por su oficina el 31 de marzo.

Restos de un misil iraní son fotografiados cerca de la frontera entre los Altos del Golán anexados por Israel y Siria, el 9 de abril de 2026 ILIA YEFIMOVICH - AFP

“En Gaza, más de la mitad del territorio de la Franja. En Siria, desde la cumbre del monte Hermón hasta el río Yarmuk. En el Líbano, una vasta zona de amortiguamiento que frustra la amenaza de invasión y mantiene el fuego antitanque lejos de nuestras comunidades”, aseguró el premier.

El plan de la zona de amortiguamiento en el Líbano aún no ha sido presentado al gabinete de Netanyahu, según un miembro del gabinete y dos de los funcionarios.

El Ejército israelí remitió las consultas sobre las zonas de amortiguamiento a la oficina de Netanyahu, que no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Arrasar las aldeas libanesas

Israel ha mantenido durante mucho tiempo territorio más allá de sus fronteras, incluida la Cisjordania ocupada y Gaza, así como los Altos del Golán en el sur de Siria, territorios capturados en una guerra regional en 1967. Israel anexó posteriormente los Altos del Golán en 1981.

Cientos de miles de colonos israelíes viven hoy en Cisjordania junto a unos 3 millones de palestinos, que reclaman ese territorio como el núcleo de un futuro Estado.

Un colono israelí armado se reúne con otros en un tobogán de agua en la aldea de Ras Ein al-Auja, en la Cisjordania ocupada por Israel, el 9 de abril de 2026 ILIA YEFIMOVICH - AFP

Para muchos libaneses y palestinos desplazados, la toma de sus tierras por parte de Israel y la destrucción de sus aldeas son señales de una nueva expansión territorial, una interpretación reforzada por la retórica de algunos miembros de extrema derecha del gabinete de Netanyahu.

Bezalel Smotrich, ministro de Finanzas de Netanyahu, dijo en marzo que Israel debería extender su frontera hasta el río Litani. Ha hecho comentarios similares sobre Gaza, al afirmar que el territorio debería ser anexado y poblado por israelíes.

Trabajadores retiran escombros del lugar de un ataque aéreo israelí en el barrio de Bir Hassan, en los suburbios del sur de Beirut, el Líbano, el 9 de abril de 2026 - - AFP

Sin embargo, otro funcionario militar israelí, que también habló bajo condición de anonimato para referirse a la planificación operativa, dijo que el Litani no marcaría una nueva frontera. Más bien, la zona de amortiguamiento sería monitoreada con tropas terrestres que realizarían incursiones cuando fuera necesario, sin mantener necesariamente posiciones a lo largo del río.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, comparó la devastación infligida al sur del Líbano con la política de tierra arrasada utilizada contra Hamas en Gaza, que dejó ciudades enteras despobladas.

“Las viviendas de las aldeas adyacentes a la frontera, que a todos los efectos funcionan como puestos avanzados de Hezbollah, serán destruidas siguiendo el modelo de Rafah y Khan Younis en Gaza, para eliminar la amenaza a las ciudades israelíes”, dijo el 31 de marzo.

Una vista general muestra la destrucción en el lugar de un ataque aéreo israelí en la ciudad costera sureña libanesa de Tiro, el 9 de abril de 2026 KAWNAT HAJU - AFP

Eran Shamir-Borer, experto en derecho internacional del Instituto de Democracia de Israel, señaló que la destrucción de bienes civiles es en gran medida ilegal, con excepciones que incluyen que esos bienes estén siendo utilizados con fines militares.

“La destrucción generalizada de viviendas en el sur del Líbano que no se base en un análisis individual sería ilegal”, agregó.

Escepticismo en Israel

La preferencia de los líderes israelíes por una estrategia basada en el uso de zonas de amortiguamiento se da tras décadas de intentos fallidos de asegurar acuerdos de paz duraderos con los palestinos, el Líbano y Siria.

La opinión pública israelí es profundamente escéptica respecto de acuerdos de paz negociados con los palestinos. Una encuesta de 2025 del Pew Research Center encontró que solo el 21% de los israelíes cree que Israel y un posible futuro Estado palestino podrían coexistir pacíficamente.

Un refugio antiaéreo mientras suenan las sirenas que advierten sobre cohetes entrantes desde el Líbano en Kiryat Shmona, en el norte de Israel, el 9 de abril de 2026 Ariel Schalit - AP

Una encuesta del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional, con sede en Tel Aviv, encontró que solo el 26% de los israelíes creía que el alto el fuego de octubre en Gaza conduciría a muchos años de calma. La mayoría esperaba una rápida reanudación de los combates, según la encuesta.

Ofer Shelah, director de un programa de investigación en el instituto, dijo que, en ausencia de un acuerdo de paz negociado con el Líbano, contar con una zona de amortiguamiento en el norte evitaría la amenaza de ataques o una incursión terrestre por parte de fuerzas de Hezbollah.

Soldados israelíes toman posición a lo largo de la frontera entre Israel y el Líbano, el 8 de abril de 2026 JALAA MAREY - AFP

Pero advirtió que el aumento del personal necesario para patrullar frentes en el Líbano, Gaza, Siria y la Cisjordania ocupada terminaría por ejercer una gran presión sobre las fuerzas militares.

“A la larga, estaríamos mejor volviendo a la frontera internacional y manteniendo defensas móviles activas más allá de la frontera, sin tener puestos fijos allí”, añadió Shelah.

Por Emily Rose, Maayan Lubell y Rami Ayyub