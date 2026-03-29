El cielo se tiñó de rojo en Australia por un fenómeno inusual: la explicación de los expertos

Imágenes inusuales sorprendieron este sábado a habitantes de varias ciudades de Australia, donde el cielo se tiñó de un intenso tono rojizo tras el paso del ciclón Narelle en la región de Gascoyne, en el noroeste del país. El fenómeno generó asombro y fue comparado en redes sociales con escenas “apocalípticas”.

El episodio se registró en localidades como Denham, Shark Bay, Coral Bay, Carnarvon, Geraldton, Kalbarri y Exmouth. En esta última, el ciclón —de categoría 3— provocó vientos cercanos a los 190 kilómetros por hora, además de daños materiales, cortes de energía y problemas en el suministro de agua.

El temporal afectó también con fuerza a la localidad de Shark Bay, donde los vecinos sufrieron cortes de luz y daños estructurales. Varias de las imágenes registradas por los habitantes del lugar fueron en el parque de caravanas en Denham. “Increíblemente extraño afuera y todo está cubierto de polvo. No hay mucho viento todavía. Esperemos que tengamos suficiente lluvia para lavarlo todo”, publicaron en la página de Facebook del parque.

Escenas “apocalípticas”: el cielo se volvió rojo en Australia por un fenómeno poco usual

Según explicaron expertos, que el cielo se haya teñido de rojo tiene una explicación científica: el polvo rico en óxido de hierro queda suspendido en el aire antes de la llegada del ciclón, informó AccuWeather, la empresa estadounidense que ofrece servicios comerciales de pronóstico meteorológico a nivel mundial. Y añadió: “¡No, no es un filtro!”. La combinación de esas partículas con alta humedad y nubes densas alteró la forma en que se dispersa la luz solar, generando ese efecto visual, precisó la compañía.

Efectos del ciclón

El ciclón Narelle, que azotó las costas de Australia, provocó interrupciones en dos de las plantas de gas natural licuado (GNL) más grandes del mundo, informó este viernes Chevron, en un momento en que la guerra en Medio Oriente disparó la demanda de ese combustible.

Las centrales australianas de Gorgon y Wheatstone suministran en conjunto alrededor del 5% del GNL mundial, según cifras de la gigante energética. Ambas sufrieron interrupciones el jueves por la tarde mientras el ciclón acechaba frente a la costa de Australia Occidental.

La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán provocó importantes interrupciones en el suministro mundial tanto de petróleo como de GNL. Los precios en algunas partes de Asia, que dependen en gran medida del combustible importado, se duplicaron.