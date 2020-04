El coronavirus se sale de control en Ecuador, el más afectado de la región

La gente mira a un hombre que colapsó en la vereda en Guayaquil Fuente: Reuters

Ya hay 93 muertos sobre un total de 2748 casos; la alcaldesa de Guayaquil dijo que la gente está muriendo en las calles

El horror se adueñó de Ecuador , donde el coronavirus tiene atenazada a la población como a ningún otro país de América Latina . Desde esa fabulosa combinación de selva, sierra y costa que es el territorio ecuatoriano, se está tejiendo una de las historias más trágicas de la región: fue el primer destino del Covid-19 , es el país con más muertos por cantidad de habitantes y muchos muertos terminan, en el caso de Guayaquil , en las calles o en contenedores.

Con 2748 casos confirmados, 3200 bajo sospecha, 100 internados en condición crítica y 93 muertos, según cifras del Ministerio de Salud hasta el día de ayer, Ecuador está en el podio de casos per cápita de la región . Los testimonios hablan de servicios de salud colapsados, de hospitales desbordados y pruebas de laboratorio insuficientes. "Una película de terror", como lo definió una periodista de Guayaquil, la ciudad más golpeada.

Se trata de una película cuya trama no comprenden del todo y cuyo desenlace todavía desconocen. El primer caso fue anunciado oficialmente el 29 de febrero. Desde entonces la epidemia tomó carrera y se lanzó sobre todas las provincias del país, sin excepción. Incluso hizo pie en las Islas Galápagos, a miles de kilómetros sobre el Pacífico.

"¿Qué pasó?", se preguntaba a principios de marzo el columnista Mauricio Gándara Gallegos en el diario El Universo , donde exigía medidas de contención.

En solo un mes la situación alcanzó niveles demenciales en la provincia de Guayas, donde se encuentra Guayaquil, y que concentra el 70% de los casos. Guayas llamó la atención de la prensa internacional por los cadáveres que yacían en las calles y también, no menos escalofriante, por los muertos que esperan en las casas particulares a ser recogidos, y por los cuerpos sin vida amontonados en contenedores, arrumbados a la fuerza y entreverados por la desgracia.

"Hay muchos muertos en casas porque los pacientes no están siendo atendidos en el sector público, sobre todo, y también en el sector privado, que están colapsados, aunque el Ministerio de Salud siga diciendo que no. Sea o no sea de coronavirus, se mueren en sus casas porque no los atienden", dijo a LA NACION la periodista Katherine Mendoza, del diario ecuatoriano El Universo .

De ahí en más el drama se acelera y el espanto supera sus límites. "El padre de una compañera fue al hospital público porque se ahogaba, tenía todos los síntomas, le dijeron que tenía una neumonía pero que no era Covid-19 y lo mandaron a la casa. Saliendo del estacionamiento murió el señor, saliendo sin oxígeno cuando lo necesitaba. Esto fue el viernes. A la hija le entregaron el cuerpo el martes, para cremarlo. No se lo querían entregar porque estaba en un contenedor y nadie quería entrar a buscarlo. Es horrible, es una película de terror", dijo Mendoza.

Los contenedores son, precisamente, una de las marcas registradas de esta situación. Porque no solo los hospitales están desbordados. También hay problemas con las funerarias y los cementerios, y nadie sabe qué hacer con los cuerpos. La alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, anunció anteayer que se instalarán tres contenedores para depositar los cuerpos de los muertos de coronavirus en el Hospital Monte Sinaí, por ejemplo, mientras se gestionan las sepulturas.

Estas escenas tienen más impacto todavía teniendo en cuenta que el gobierno del presidente Lenín Moreno tomó medidas de confinamiento desde el 16 de marzo, con límites al tránsito, y la actividad comercial y laboral. También se suspendió el uso de los espacios públicos. Ir al supermercado, la farmacia, al médico o al banco son las únicas salidas a la calle permitidas sin exponerse a sanciones.

Y si los ciudadanos le atribuyen el problema al gobierno, el gobierno se lo atribuye a los ciudadanos. La semana pasada, Moreno expresó su indignación con los habitantes de Guayas, que según su parecer no estaban acatando las restricciones, y declaró la provincia "zona especial" bajo mando militar.

"Les hemos dicho 'quédense en casa, no pueden salir a las calles, dejen de pensar solo en ustedes' (...) ¡Basta, ya no más irresponsabilidad!", sentenció Moreno.

20.000 Casos totales. América Latina superó ayer los 20.000 casos de coronavirus, con al menos 537 muertos. Los países más afectados son Brasil, con 5717 casos y 201 fallecidos; Ecuador (2748, 93); República Dominicana (1284, 57); México (1215, 29), y Panamá (1181, 30). La región alcanzó los 10.000 casos de Covid-19 el 27 de marzo y tardó cinco días en duplicar esa cifra.