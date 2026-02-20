Son ecuatorianos y revelan por qué prefieren enfrentarse al ICE antes de volver a su país

Una pareja ecuatoriana en situación migratoria irregular que vive en las afueras de Washington explicó por qué descarta regresar a su país, a pesar del impacto de las redadas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) y del aumento de las deportaciones durante la gestión de Donald Trump. “Se ve difícil, pero no tenemos otra opción”, sostuvo el hombre, quien se identificó como Ernesto para preservar su identidad.

¿Por qué eligen permanecer en EE.UU. pese a las redadas del ICE?

La pareja llegó a Estados Unidos hace seis años con un hijo pequeño. Decidieron migrar por la inseguridad y la ausencia de trabajo.

Ernesto explicó a CNN que dejar a su familia fue una decisión compleja y señaló que la situación en Ecuador se volvió insostenible “con un niño en brazos y la falta de oportunidades”.

Desde entonces asumió distintos oficios para sostener el hogar, entre ellos, conductor de aplicaciones de transporte, reparador y electricista.

Durante ese tiempo, no lograron regularizar su estatus migratorio y plantearon que bajo el gobierno de Donald Trump el proceso sería aún más difícil. Sin embargo, descartaron el retorno.

Ernesto advirtió que, en Ecuador, podrían invertir en un negocio y perderlo en poco tiempo si la inseguridad los alcanza. Señaló que temen “ser presa de una extorsión o un secuestro” y arriesgar lo poco que consiguieron.

La violencia vivida en Ecuador como factor decisivo

La motivación central de la pareja fue su hijo de ocho años. Ambos creyeron que en Estados Unidos podrían acceder a mayores oportunidades.

Ernesto se preguntó “qué futuro le podría dar en Ecuador” si regresaba sin trabajo y concluyó que “por ahora esta (quedarse en EE.UU.) es la única opción” que tienen. Su pareja, que se identificó como Gabriela para no ser reconocida, coincidió y afirmó que cuando no existe seguridad ni estabilidad económica “no es una opción volver”.

En 2025, la nación andina registró en sus cifras oficiales más de 9216 homicidios intencionales. Se trató del año más violento en la historia del país sudamericano.

CNN explicó que ese periodo estuvo marcado por masacres, sicariatos, muertes en prisiones y ajustes de cuentas. También se registraron víctimas colaterales alcanzadas por balas perdidas o errores en la ejecución de ataques.

En la entrevista, Gabriela sostuvo que ver el deterioro de su país fue “un dolor terrible”. Agregó que el miedo no solo los afecta a ellos en Estados Unidos, sino también a los familiares que permanecen en Ecuador.

Pew Research estima que 140.000 ecuatorianos se encuentran “no autorizados” en EE.UU ICE

Su vida bajo las redadas migratorias del ICE

La presión de los operativos migratorios condicionó su vida cotidiana. La pareja limita sus salidas y evita lugares donde puede haber controles.

Gabriela señaló que vive con “miedo” e “incertidumbre” y que le resulta angustiante dejar a su hijo en el bus escolar sin saber qué puede ocurrir. Sin embargo, ambos evitan hablar de redadas frente al niño para protegerlo porque él “ama la escuela, ama hacer actividades fuera” y puede “entrar en pánico” si conoce los detalles.

La Cancillería de Ecuador informó a CNN que más de 800.000 ecuatorianos residen en Estados Unidos, principalmente en Nueva York, Nueva Jersey, Florida, California y Connecticut. Además, precisó que las deportaciones registraron un aumento en los últimos tres años:

En 2023 fueron deportados 18.449 ecuatorianos

En 2024, 13.681

En 2025, 9534

Tiene estatus legal, evita visitar Ecuador y asesora a familias deportadas

El rechazo al retorno no se limita a quienes carecen de documentos. Daisy Casares, quien reside en Virginia y vive legalmente en Estados Unidos desde hace 24 años, afirmó a CNN que la violencia la disuade incluso de visitar Ecuador. Describió la situación actual como “irreconocible” y sostuvo que “parece una película de terror”.

Casares ofrece servicios de mudanza y recibe llamadas semanales de ecuatorianos deportados o que temen serlo. Explica que muchos desconocen cómo proteger sus bienes o qué pasos seguir ante una posible separación familiar.

Advirtió que algunas personas se aprovechan de la vulnerabilidad ajena y recomendó “asegurarse, tener poderes firmados” para proteger a sus hijos y movilizar autos o ahorros de manera legal.

Mientras Casares brinda apoyo a quienes enfrentan un retorno forzado, Ernesto mantiene la esperanza de que la política migratoria cambie. Afirma que no cree que millones de personas puedan vivir de manera indefinida “en las sombras”.