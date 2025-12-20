Buenas noticias en Nueva York: Kathy Hochul anuncia una inversión de US$20 millones en programas para jóvenes

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció una inversión estatal de 20 millones de dólares destinada a fortalecer programas para jóvenes. Estas iniciativas se desarrollan en distintas comunidades del estado, y están orientadas a la prevención de la violencia, el desarrollo juvenil, el apoyo a la salud mental y la generación de oportunidades económicas.

Una inversión enfocada en la prevención y el desarrollo juvenil

Los fondos se canalizarán a través del Proyecto RISE (siglas en inglés de Respond, Invest, Sustain, Empower). La iniciativa es administrada por la División Estatal de Servicios de Justicia Penal (DCJS, por sus siglas en inglés), que busca reforzar el trabajo de organizaciones comunitarias que ya operan en el territorio y ampliar su impacto.

La gobernadora Hochul anunció la inversión para diez localidades de Nueva York Archivo

Según detalló el gobierno en un comunicado de prensa, los recursos financiarán distintas clases de programas, como:

Desarrollo juvenil

Mentoría

Capacitación laboral

Apoyo en salud mental

Otras iniciativas orientadas a que sectores vulnerables puedan prosperar

“Mantener nuestras comunidades seguras comienza con invertir en nuestros jóvenes”, dijo Hochul, y agregó: “A través del Proyecto RISE, estamos destinando recursos reales a la prevención de la violencia, el apoyo a la salud mental, la capacitación laboral y el desarrollo de habilidades para la vida, para que nuestros jóvenes neoyorquinos tengan las herramientas que necesitan para triunfar”.

La gobernadora remarcó además que la inversión busca empoderar a las organizaciones locales, para que puedan trabajar directamente con los jóvenes y fortalecer a las familias en cada comunidad.

El programa está destinado a fortalecer el desarrollo de los jóvenes en Nueva York con inversiones en mentoría, capacitación laboral, ayuda en salud mental y más

Cómo se distribuirán los US$20 millones y quiénes participan

La edición actual del programa marca la tercera ronda de financiamiento para las siete comunidades de Albany, Buffalo, Mount Vernon, Newburgh, Rochester, Syracuse y Yonkers, y será el primer año de apoyo para Hempstead, Troy y Utica. Cada una de estas diez localidades recibirá US$2 millones.

En cada ciudad funciona un comité directivo del Proyecto RISE que supervisa la iniciativa, promueve la colaboración, define qué programas se financian y refuerza la capacidad local para abordar los factores que contribuyen a la violencia.

Buenas noticias en Nueva York: el programa de Kathy Hochul para sumar más de 8000 viviendas accesibles

Recientemente, Hochul dio a conocer otra financiación beneficiosa para los neoyorquinos. La gobernadora dará lugar a una inversión de US$45,9 millones en subvenciones condicionales, con el objetivo de impulsar la construcción de hasta 8389 nuevas propiedades a precio asequible.

Hochul impulsó un programa para la construcción de más de 8000 casas para sectores vulnerables governor.ny.gov

Los fondos estarán orientados a personas que enfrentan situaciones críticas de vivienda, adultos mayores y otros grupos que atraviesan circunstancias excepcionales, destacó el gobierno de Nueva York en un comunicado.

La inversión se canaliza a través de la Iniciativa de Vivienda de Apoyo del Estado Imperial (Esshi, por sus siglas en inglés). Según informó la Oficina de la Gobernadora, el programa destinará casi US$46 millones a proyectos que no solo contemplan la construcción de unidades habitacionales, sino también el financiamiento de servicios de apoyo destinados a favorecer la estabilidad residencial de personas sin hogar en el estado.

En la práctica, las subvenciones cubrirán costos operativos y servicios asociados a viviendas asequibles dirigidas a distintos grupos vulnerables, entre ellos:

Adultos mayores que se encuentran sin vivienda y sus familias.

Personas que sobrevivieron a situaciones de violencia doméstica o de género.

Adultos mayores con algún tipo de discapacidad.

Jóvenes adultos con antecedentes de encarcelamiento, falta de vivienda o paso por hogares de acogida.

Personas y familias en situación crónica de calle.

Personas con discapacidades intelectuales o del desarrollo.

Ciudadanos que regresan a la comunidad tras haber estado en prisión.

Personas que viven con VIH, enfermedades mentales graves y/o trastornos por consumo de sustancias.

Desde el gobierno estatal aclararon que los recursos otorgados son condicionales y están sujetos a que los proyectos obtengan financiamiento de capital. Esto incluye iniciativas de nueva construcción, la reconversión de propiedades no residenciales o la rehabilitación de inmuebles residenciales que no estén regulados, como requisito para avanzar con las subvenciones.