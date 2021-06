La China Suárez mostró un retrato suyo que pintó Sofía Sarkany: “Te amo y te extraño”

María Eugenia “La China” Suárez volvió a recordar a su mejor amiga, Sofía Sarkany, quien murió a los 31 años tras luchar contra un cáncer de útero que padecía desde 2018. La actriz homenajeó a la hija del reconocido diseñador de zapatos de una manera muy especial: mostró una pintura que la joven le hizo, donde ella fue la modelo elegida para el retrato.

“La mejor artista, mi ratón @sofisarkany; te amo y extraño”, escribió en su cuenta de Instagram, junto a la imagen de la pintura. En la foto se aprecia a la actriz de perfil, con las manos en señal de rezo, vestida con una camisa a rayas que contrasta con el fondo violeta de la pared. Uno de los primeros en dejarle un emoji de corazón en los comentarios fue Ricky Sarkany, el padre de su mejor amiga.

"La mejor artista": la China Suárez mostró el retrato que pintó Sofía Sarkany Instagram @sangrejaponesa

El posteo de la China llega faltando un día para que se cumplan tres meses desde la partida de Sofía. Recordemos que la joven diseñadora murió una semana después de haberse convertido en madre del pequeño Félix, a través de la subrogación de vientre. Al enterarse de la triste noticia, la actriz escribió: “¿Qué estarán planeando los de arriba que se llevan a los mejores?”.

A fines de abril la actriz viajó a Miami para la ceremonia de despedida de su mejor amiga, y participó del momento en que arrojaron sus cenizas al mar. Desde la Costa de Florida la China Suárez le dedicó sentidas palabras: “Hola amiga, tu magia está cerca y protege el lugar. Yo voy a estar ahí, siempre podés venir”. En aquel viaje también pudo conocer al hijo de la diseñadora.

La China Suárez viajó a Miami en abril último para participar de la ceremonia de despedida de Sofía Sarkany Instagram: @

“Te voy a abrazar fuerte, como si el tiempo no hubiera pasado. Mi ratón, me duele mucho no tenerte en este plano, pero eso es algo que deberé trabajar y procesar yo. Amancio y Félix caminarán juntos, seguro sean muy buenos amigos, ya vas a ver”, expresó emocionada en otro posteo.

LA NACION