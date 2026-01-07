El jefe del ejército de Irán amenazó con un ataque preventivo a sus enemigos por la “retórica” de Trump y Netanyahu

DUBÁI.- El jefe del ejército de Irán amenazó el miércoles con una acción militar preventiva debido a la “retórica” contra el régimen islámico, en una posible referencia a la advertencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que si Teherán “mata violentamente a manifestantes pacíficos”, Washington “acudirá en su rescate”.

En tanto, el presidente iraní, Masud Pezeshkian, ordenó el miércoles a las fuerzas de seguridad que no repriman las protestas y distinguió entre los manifestantes y quienes llamó “alborotadores”.

Pezeshkian no es la figura más importante del gobierno de la república islámica, sino el líder supremo, ayatollah Ali Khamenei. Pero el hecho de que Pezeshkian se sintiera obligado a ordenar a las fuerzas de seguridad que muestren moderación se interpreta como una señal de que el gobierno está preocupado.

Los manifestantes anti régimen se están alzando y reclamando ciudades enteras

“Los estamos observando de cerca. Si empiezan a matar gente como han hecho en el pasado, creo que serán golpeados muy duro por Estados Unidos”, declaró Trump este domingo.

Por su parte, Netanyahu afirmó el domingo en consejo de ministros que Israel es “solidario con la lucha del pueblo iraní, con sus aspiraciones a la libertad y a la justicia”.

Manifestantes marchan por el centro de Teherán, Irán, el 29 de diciembre de 2025. (Fars News Agency vía AP) Fars News Agency

Los comentarios del general de división Amir Hatami se producen en un momento en que Irán intenta responder a lo que considera una doble amenaza planteada por Israel y Estados Unidos, así como a las protestas provocadas por sus problemas económicos, que se han convertido en un desafío directo a su teocracia.

Muchos temen que Israel, un estrecho aliado de Estados Unidos, vuelva a atacar al país como hizo durante la guerra de 12 días contra Teherán en junio.

ARCHIVO - Manifestantes marchan sobre un puente en Teherán, Irán, el 29 de diciembre de 2025. (Agencia de Noticias Fars vía AP/Archivo) Fars News Agency

En esa ocasión, Israel eliminó a una serie de altos cargos militares y científicos nucleares, y Washington bombardeó sitios de enriquecimiento nuclear iraníes.

En un intento de aplacar las tensiones, el gobierno iraní comenzó a pagar el miércoles el equivalente a siete dólares al mes para subvencionar el alza de productos básicos como arroz, carne y pasta.

Los comerciantes advierten que el precio de artículos tan esenciales como el aceite de cocina probablemente se triplicarán por la presión derivada del colapso del rial iraní y el fin de un tipo de cambio preferencial dólar-rial para importadores y fabricantes, lo que podría avivar aún más la ira popular.

“Más de una semana de protestas en Irán refleja no solo el empeoramiento de las condiciones económicas, sino también la ira acumulada durante mucho tiempo por la represión gubernamental y las políticas del régimen que han llevado al aislamiento global de Irán”, apuntó el centro de estudios Soufan Center, con sede en Nueva York.

En esta fotografía difundida el miércoles 7 de enero de 2026 por el sitio oficial del Ejército iraní, el jefe del Ejército de Irán, el general Amir Hatami, habla con estudiantes de la academia militar en Teherán, Irán. Masoud Nazari Mehrabi� - Iranian Army�

Amenaza del jefe del ejército

Hatami habló ante estudiantes de la academia militar. Asumió el cargo de comandante en jefe del ejército iraní -conocido por la palabra en farsi “artesh”- luego de que Israel mató a varios de los principales comandantes de la República Islámica en la guerra de 12 días.

Es el primer oficial militar en décadas que ocupa un puesto controlado durante mucho tiempo por la Guardia Revolucionaria.

“La República Islámica considera la intensificación de la retórica contra la nación iraní como una amenaza y no dejará que continúe sin respuesta”, manifestó Hatami según la agencia noticiosa estatal IRNA.

“Puedo decir con confianza que hoy la preparación de las fuerzas armadas de Irán es mucho mayor que antes de la guerra. Si el enemigo comete un error, enfrentará una respuesta más decisiva, y cortaremos la mano de cualquier agresor”, agregó.

sta imagen tomada el 6 de enero de 2026, a partir de fotos publicadas en redes sociales el mismo día, muestra a las fuerzas de seguridad iraníes usando gas lacrimógeno para dispersar a manifestantes en el bazar de Teherán -� - UGC�

Las autoridades iraníes, incluido el líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei, han respondido a los comentarios de Trump, que cobraron más relevancia tras la incursión militar de Estados Unidos que capturó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, un aliado de larga data de Teherán, el fin de semana. Pero no hay indicios de que Irán se esté preparando para un ataque en la región.

Pago de nuevos subsidios

La televisora estatal iraní reportó el inicio de un nuevo subsidio equivalente a siete dólares, que se depositará en las cuentas bancarias de los cabeza de familia en todo el país. Más de 71 millones de personas recibirán la ayuda, que asciende a 10 millones de riales, agregó. El rial se cotiza ahora a más de 1,4 millones por dólar y continúa depreciándose.

Irán no mostrará indulgencia con los “alborotadores”, aunque la población tiene derecho a manifestarse, dijo el jefe del Poder Judicial el 5 de enero, tras más de una semana de protestas que en ocasiones fueron mortales -� - UGC�

El ingreso es más del doble de los 4,5 millones de riales que se entregaban antes. Pero la prensa iraní ha reportado ya notables alzas en el precio de productos básicos como el aceite de cocina, las aves de corral y el queso, lo que añade una presión adicional a unos hogares ya agobiados por las sanciones internacionales al país y la inflación.

El vicepresidente de Irán a cargo de los asuntos ejecutivos, Mohammad Jafar Ghaempanah, dijo a la prensa el miércoles que la nación está en una “guerra económica total”. Además, hizo un llamado a una “cirugía económica” para eliminar las políticas rentistas y la corrupción.

Protestas

Irán ha registrado varias rondas de protestas a nivel nacional en los últimos años. Tras el endurecimiento de las sanciones internacionales y la guerra de junio contra Israel, el rial se desplomó de forma brusca en diciembre.

Un comerciante cuenta billetes iraníes en una tienda en Teherán, el 7 de enero de 2026 ATTA KENARE� - AFP�

Las protestas comenzaron poco después, el 28 de diciembre. El miércoles cumplieron su decimoprimer día y no daban indicios de amainar.

La Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos, con sede en Estados Unidos, actualizó su conteo de fallecidos durante las protestas a 36 personas -30 manifestantes, cuatro menores y dos miembros de las fuerzas de seguridad-. Las manifestaciones han llegado a más de 280 lugares en 27 de las 31 provincias de Irán.

El grupo, que emplea una red de activistas dentro de Irán para sus reportes, ha ofrecido información precisa en movilizaciones anteriores.

Agencias AP y AFP