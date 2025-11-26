El llamativo calendario de Putin para 2026: judo, piano y mensajes velados a Ucrania

MOSCÚ.- En un renovado culto a la personalidad, cada año, el multimedio ruso Komsomolskaya Pravda presentó un calendario con fotografías y las citas más inspiradoras del presidente Vladimir Putin.

El año 2026 no es diferente, y a un precio equivalente a 3,50 dólares es posible comprar en Moscú un calendario que en cada mes incluye fotos del mandatario, desde una en que se lo ve practicando judo, hasta otra en que va andando en una moto de nieve, encendiendo velas en una iglesia, tocando el piano o haciendo senderismo.

Los calendarios de Putin comenzaron a aparecer poco después de que asumiera la presidencia, en 2000, pero realmente parecieron haber despegado alrededor de 2011.

Aunque no hay imágenes que vinculen a Putin con la guerra en Ucrania -lo que refleja la versión oficial de que el conflicto es una distracción distante- algunas citas muestran la férrea decisión de Rusia de absorber a su vecino más pequeño.

En enero, Putin luce una parka a horcajadas sobre una moto de nieve. La cita de ese mes, en la víspera del cuarto aniversario de la ocupación de Ucrania, es: “La frontera de Rusia nunca termina”. En febrero, Putin derriba a un compañero de judo sobre su espalda. “Soy una paloma, pero tengo alas de hierro muy poderosas”, es la cita elegida.

“Es la idea de un hombre para cada estación”, dijo Fiona Hill, investigadora principal de la Brookings Institution en Washington, quien dirigió la sección sobre Rusia en el Consejo de Seguridad Nacional durante el primer gobierno de Trump. “Están posicionando a Putin como una figura icónica, recordándole a todos lo genial y responsable que es, y que también es un símbolo viviente de la encarnación de la vida cotidiana de todos”.

En abril, cuando se celebra la Pascua ortodoxa, la frase es: "El apoyo a valores y tradiciones centenarias seguirá uniéndonos a todos".

Los calendarios suelen ser adquiridos para ser colgados en oficinas gubernamentales, escuelas y otras áreas de todo el país, rindiendo homenaje al hombre que ejerce un control férreo en Rusia desde hace más de 20 años.

A diferencia de otros años, cuando fue fotografiado montando a caballo en Siberia sin camisa, quizás por sus 73 años, el presidente no aparece con el torso descubierto.

Dudas sobre su salud

A principios de este mes, algunas fotografías de las manos de Putin provocaron nuevamente el debate sobre el estado de su salud.

Las imágenes mostraban “venas abultadas” y un aspecto “hinchado” en sus puños, que mantenía apretados en una posición extraña durante una reunión con el presidente de un programa deportivo juvenil ruso.

La piel de sus manos también parecía considerablemente más arrugada y descolorida que en otras partes de su cuerpo.

Esas imágenes desataron especulaciones en las redes sociales, y algunos argumentaron que podría ser otra señal de una condición neurológica como el Parkinson.

El presentador de la televisión ucraniana Dmytro Gordon dijo: “Putin aprieta sus manos formando algo parecido a puños. Se ven hinchados y doloridos, con venas que sobresalen prominentemente en una mano”.

El Kremlin rechazó repetidamente cualquier sugerencia de que su líder no tenga una salud perfecta, calificándola de “engaño”.

Durante el último año, se lo ha visto tambaleándose o balanceándose durante apariciones públicas y agarrándose a cosas para estabilizarse.

Agencia AP y The New York Times