Hamas debate su futuro mientras escala la tensión en Cisjordania

TEL AVIV.- Los líderes de Hamas, tanto en el interior como en el exterior de la Franja de Gaza, han iniciado un debate interno trascendental sobre el futuro de la milicia, contemplando la posibilidad de disolver su rama militar y transformarse en un partido político.

Esta evaluación se presenta como una entidad capaz de participar activamente en las esferas política, económica, social y pública en general, buscando representar un enfoque político islámico nacional.

Este profundo debate surge en un contexto donde, según una fuente anónima de Hamas citada por el medio Asharq Al-Awsat, la facción islámica ha experimentado una pérdida significativa de apoyo entre la población civil palestina tras dos años de conflicto, que ha resultado en decenas de miles de muertes.

Personas viajan en un vehículo que atraviesa aguas inundadas en un campamento improvisado que alberga palestinos desplazados tras fuertes lluvias en la ciudad de Gaza, el 25 de noviembre de 2025 OMAR AL-QATTAA� - AFP�

En ese contexto de desgaste interno y cuestionamientos sociales, los dirigentes comenzaron a evaluar cuáles serían los pasos políticos capaces de ofrecer una salida viable para el movimiento. Ese proceso abrió la puerta a discutir escenarios antes impensados, entre ellos la posibilidad de integrarse plenamente al entramado político palestino.

La propuesta bajo discusión incluye la plena reconciliación palestina y la participación en la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), que actualmente está presidida por el líder de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas.

La discusión sobre la estructura política del movimiento avanza en paralelo a otro eje igual de sensible: el rol de su brazo armado en un eventual nuevo marco institucional. Para los mediadores regionales, ambas conversaciones (la reconciliación política y la cuestión de las armas) forman parte de un mismo paquete.

La búsqueda de esta transformación política no es ajena al clima actual de negociaciones y altos el fuego. La fuente de Hamas enfatizó que el movimiento está abierto a debatir el tema de las armas, una discusión que se ha mantenido con mediadores como Egipto, Qatar, Turquía e incluso indirectamente con Estados Unidos.

Es probable que este tema se reitere en futuras reuniones con funcionarios estadounidenses. Sin embargo, la clave para el desarme, subrayó la fuente, es que este debe lograrse a través de un acuerdo nacional palestino, sin que haya intervención israelí.

Imagen del 25 de noviembre de 2025 de un edificio dañado tras una operación militar israelí en la ciudad cisjordana de Naplusa Ayman Nobani� - XinHua�

Esta condición sobre el desarme se conecta directamente con los planes internacionales de post-conflicto discutidos por los mediadores.

Mientras Hamas busca consenso sobre los próximos pasos del acuerdo de alto el fuego a nivel nacional y con los países mediadores (Estados Unidos y la comunidad internacional), la segunda fase de la tregua acordada previamente, que se acerca a su fin, incluye puntos cruciales sobre la seguridad futura de Gaza.

La segunda fase de la tregua, que ha sido objeto de reuniones entre mediadores turcos, qataríes y egipcios en El Cairo, contempla el despliegue de una Fuerza Internacional de Estabilización (FIE) armada y el desarrollo de un organismo internacional encargado de gobernar Gaza y supervisar su reconstrucción.

La FIE tendría el mandato específico de mantener la seguridad y asegurar el desarme de Hamas, lo cual constituye una demanda esencial de Israel.

Un hombre se encuentra sobre un piso elevado en un edificio gravemente dañado y sin paredes en Rafah, en el sur de la Franja de Gaza EYAD BABA� - AFP�

En este punto es donde el debate interno de Hamas choca con la planificación internacional. Hamas ha sido claro en que no permitirá que la FIE, aprobada por la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, “se imponga por la fuerza para desarmarse o implementar otras medidas”.

La imposición de estas medidas podría generar un “estado de caos indeseado que el movimiento no desea”.

Mientras continúan las discusiones políticas, la dimensión operativa de la FIE avanza por carriles propios. Los países convocados para integrar la futura fuerza ya comenzaron a delinear sus aportes y estructuras, incluso antes de que exista un consenso político pleno sobre su despliegue.

La planificación para esta fuerza de estabilización ya está en marcha, con países como Indonesia, la nación con mayoría musulmana más grande del mundo y con vasta experiencia en misiones de paz de la ONU, participando en el plan.

Un joven palestino desplazado observa tras las fuertes lluvias en la ciudad de Jabalia, en el norte de la Franja de Gaza OMAR AL-QATTAA� - AFP�

Al mismo tiempo, los mediadores mantienen contactos diplomáticos constantes para ajustar los detalles de la segunda fase del acuerdo y coordinar los aspectos políticos con los avances logísticos de la fuerza internacional. Funcionarios turcos, qataríes y egipcios se reunieron en El Cairo para discutir el avance hacia esta segunda fase del acuerdo en Gaza.

Israel devuelve 15 cuerpos

Pero mientras las potencias regionales trabajan en la arquitectura del futuro, el presente del alto el fuego sigue marcado por gestos concretos y extremadamente sensibles para ambas partes. La primera fase del acuerdo, aún en curso, continúa centrada en el intercambio de restos y la recuperación de cuerpos.

Mientras se debate la transformación política y la futura gobernanza, la primera fase del alto al fuego se acerca a su fin, marcada por los continuos intercambios de restos. Israel entregó los cuerpos de 15 palestinos este miércoles, un día después de que Hamas devolviera los restos del rehén israelí Dror Or.

Hasta la fecha, se han devuelto 345 cuerpos palestinos, según el Ministerio de Salud de Gaza. El ministerio señaló que solo 99 cuerpos han sido identificados, debido a la complejidad de la tarea por la falta de kits de pruebas de ADN en Gaza.

En cuanto a los rehenes, los restos de dos personas, un israelí y un ciudadano tailandés, permanecen en Gaza.

Palestinos desplazados se encuentran sobre una carretera tras las fuertes lluvias en la ciudad de Jabalia, en el norte de la Franja de Gaza, el 25 de noviembre de 2025 OMAR AL-QATTAA� - AFP�

Hazem Qassem, el vocero Hamas, declaró el miércoles que el grupo armado está comprometido a entregar los restos de los dos rehenes y concluir el intercambio.

Operación Militar en Cisjordania

La situación de conflicto no se limita a Gaza. En Cisjordania, las fuerzas de seguridad israelíes lanzaron este miércoles lo que el ejército describió como una operación antiterrorista en el norte, la cual, según los palestinos, tenía como objetivo la ciudad de Tubas.

El gobernador de Tubas, Ahmed Al-Asaad, informó que las fuerzas israelíes estaban rodeando la ciudad y estableciendo posiciones en varios barrios, respaldadas por un helicóptero que había abierto fuego.

El gobernador anticipó que la incursión podría tardar varios días, señalando que las fuerzas de ocupación (israelíes) han expulsado a la gente de sus casas, han tomado las azoteas de los edificios y están llevando a cabo detenciones. A quienes fueron obligados a abandonar sus hogares se les ordenó no regresar hasta que terminara la operación.

Miembros de las fuerzas israelíes asegurando las calles para los colonos israelíes, en la Ciudad Vieja de Hebrón, en el sur de Cisjordania. Mamoun Wazwaz� - XinHua�

Hamas, a pesar de estar negociando el alto al fuego en Gaza, condenó la última operación en Cisjordania y pidió la intervención de la comunidad internacional para detenerla.

Israel ha dicho que sus fuerzas de seguridad han estado atacando a la militancia palestina en Cisjordania, donde cientos de miles de colonos israelíes viven entre 2,7 millones de palestinos bajo ocupación militar.

La violencia en la zona se ha intensificado en los últimos meses, con ataques de colonos israelíes contra comunidades palestinas.

Los colonos rara vez son detenidos o procesados, aunque la ola de ataques ha generado críticas del primer ministro Benjamin Netanyahu y otros miembros de su gobierno.

Desde el ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023, Israel ha restringido drásticamente la circulación en Cisjordania, con la construcción de nuevos puestos de control y el cierre efectivo de algunas comunidades palestinas con verjas y barricadas.

Organizaciones como Human Rights Watch han acusado a Israel de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad por lo que calificaron de expulsiones forzosas, algo que Israel niega.

Agencias ANSA, AP y Reuters